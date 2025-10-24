ETV Bharat / entertainment

जाहिरात विश्वातील दिग्गज नाव काळाच्या पडद्याआड, 'मिले सूर मेरा तुम्हारा...'चे जनक पियुष पांडे यांचं निधन

एकापेक्षा एक जाहिराती ज्यांच्या नावावर आहेत असे पियुष पांडे यांचं निधन झालंय. कुछ खास है.., हर खुशी में रंग लाये.. अशी त्यांची वाक्यं अजरामर झालीत.

पियुष पांडे
पियुष पांडे (ANI)
author img

By ANI

Published : October 24, 2025 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : जाहिरात क्षेत्रातील दिग्गज पियुष पांडे यांचं निधन झालं आहे, ते ७० वर्षांचे होते. पियुष पांडे यांच्या निधनाची बातमी शुक्रवारी सकाळी एक्सवर शेअर करण्यात आली. "माझा सर्वात जवळचा मित्र पियुष पांडे ज्या प्रतिभेचा होता त्याच्या निधनाने मला खूप दुःख झालं. भारताने केवळ एक महान जाहिराततज्ज्ञ गमावला नाही तर एक खरा देशभक्त आणि एक उत्तम सज्जन गमावला आहे. आता स्वर्ग मिले सूर मेरा तुम्हारा या गाण्यावर नाचेल," असं त्यांनी पोस्ट केलं.

पियुश पांडे यांनी १९८२ मध्ये ओगिल्वी अँड माथेर इंडिया (आता ओगिल्वी इंडिया) पासून त्यांच्या जाहिरात प्रवासाची सुरुवात केली. त्यांनी जाहिरातीसारख्या अत्यंत सर्जनशील क्षेत्रात प्रवेश करण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थी अकाउंट एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली होती. त्यांच्या प्रतिभेने त्यांनी भारतीय जाहिरातींचा चेहरामोहरा अक्षरशः बदलून टाकला. एशियन पेंट्सच्या "हर खुशी में रंग लाये", कॅडबरीचा "कुछ खास है" आणि फेविकॉलचा आयकॉनिक "एग" चित्रपट यासारख्या आयकॉनिक जाहिरात मोहिमांचे ते सूत्रधार होते.

त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करताना, चित्रपट निर्माते हंसल मेहता यांनी त्यांच्या स्वतःच्या जाहिरात पद्धतीने पांडे यांना श्रद्धांजली वाहिली. "फेविकॉल का जोड टूट गया. आज जाहिरात जगताने आपला ठसा मिटवला. पियुष पांडे सुखरूप जावो," अशी पोस्ट मेहता यांनी लिहिली आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनीही जाहिरात आयकॉन पियुश पांडे यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला. "पद्मश्री पियुष पांडे यांच्या निधनाबद्दल माझे दुःख व्यक्त करण्यासाठी शब्दच कमी आहेत. जाहिरातींच्या जगात एक अभूतपूर्व घटना, त्यांच्या सर्जनशील प्रतिभेने जाहिरातींची परिभाषाच बदलली, ज्यामुळे आम्हाला अविस्मरणीय आणि कालातीत गोष्टी मिळाल्या. माझ्यासाठी, ते एक मित्र होते ज्यांच्या तेजस्वीपणाने त्यांच्या प्रामाणिकपणा आणि बुद्धिमत्तेतून चमकले. मी आमच्यातील संवाद नेहमीच जपून ठेवेन. त्यांच्या जाण्याचे झालेली पोकळी कधीच भरून येणार नाही.. त्यांच्या कुटुंबाला, मित्रांना आणि चाहत्यांना माझी मनापासून सहानुभूती. ओम शांती," असं त्यांनी X वर लिहिलं.

२००४ मध्ये, पियुष पांडे यांनी कान्स लायन्स इंटरनॅशनल फेस्टिव्हल ऑफ क्रिएटिव्हिटीमध्ये ज्युरी अध्यक्ष म्हणून काम करणारे पहिले आशियाई म्हणून इतिहासात आपले नाव कोरले. त्यांच्या अतुलनीय योगदानाची नंतर २०१२ मध्ये CLIO लाईफटाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड आणि पद्मश्री देऊन दखल घेण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय सन्मान मिळालेला भारतीय जाहिरात क्षेत्रातील पहिला व्यक्ती बनण्यााचही मान मिळाला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सितारामन, आनंद महिंद्रा, मसाबा गुप्ता यांच्यासह इतर असंख्य मान्यवर आणि चाहत्यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. पियुष पांडे यांच्या पार्थिवावर शिवाजीपार्क स्मशान भूमित उद्या २५ तारखेला अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

TAGGED:

PIYUSH PANDEY PASSES AWAY
पियुष पांडे
मिले सूर मेरा तुम्हारा
ओगिल्वी इंडिया
PIYUSH PANDEY PASSES AWAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.