'धुरंधर 2'वर सेन्सॉर बोर्डानं 21 मारले कट्स , रनटाइम पहिल्या भागापेक्षा जास्त असेल...

'धुरंधर 2' हा चित्रपट रिलीज होण्यासाठी आता सज्ज आहे. केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाकडून 21 बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

'धुरंधर 2' (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 18, 2026 at 2:28 PM IST

हैदराबाद : 'धुरंधर 2' हा चित्रपट पाहण्यासाठी सध्या अनेकजण उत्सुक आहेत. आदित्य धरच्या बहुप्रतीक्षित स्पाय ॲक्शन-थ्रिलर, 'धुरंधर: द रिव्हेंज,'ला प्रदर्शनापूर्वीच प्रचंड लोक्रप्रियता मिळाली आहे. पहिल्या भागच्या प्रचंड यशानंतर, चाहते दुसऱ्या भागासाठी उत्सुक आहेत. या चित्रपटाची कहाणी कोणत्या दिशेनं जाईल याबद्दल लोक आता जाणून घेण्यासाठी खूप आतुर आहेत. दरम्यान, चित्रपटाचे सेन्सॉर प्रमाणपत्र सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल झालंय. हे प्रमाणपत्र फक्त कट्सचा तपशीलच देत नाही, तर चित्रपटाच्या कहाणीबद्दल देखील काही महत्त्वाचे संकेतही देत आहे. या सर्वांमुळं प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. चित्रपटाला केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाकडून (CBFC) 'ए' प्रमाणपत्र मिळाले आहे. याशिवाय निर्मात्यांना चित्रपटात एकूण 21 बदल करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. यामध्ये हिंसाचाराशी संबंधित गैरवर्तन, शिरच्छेद , हातोड्यानं मारणे आणि लाथा मारणे सिमेंटच्या ठोकळ्यानं डोक्यावर मारणे, आणि डोळे काढणे यांसारखी दृश्ये कमी करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय नोटाबंदीची तारीखही दुरुस्त करण्यात आली आहे.

चित्रपटात वास्तविक घटना आणि राजकीय पैलू : यावरून आता हे समजत आहे की, चित्रपटात काही वास्तविक घटनांचा संदर्भ नक्कीच असेल. याशिवाय सेन्सॉर प्रमाणपत्रात असेही सूचित केले आहे की, पहिल्या भागाप्रमाणेच या चित्रपटातही एंड-क्रेडिट्स सीन असेल. निर्मात्यांनी पंतप्रधानांशी संबंधित संदर्भ आणि बातम्यांचे फुटेज वापरण्यासाठी अधिकृत परवानगी पत्रही सादर केले आहे. यावरून असे कळते की, चित्रपटाची कहाणी ही फक्त ॲक्शनपुरती मर्यादित असणार नाही, यामध्ये प्रेक्षकांना राजकीय आणि वास्तववादी पैलू पाहायला मिळेल. आतात 'धुरंधर 2' मोठ्या पडद्यावर इतिहास रचण्यासाठी सज्ज आहे. ॲडव्हान्स बुकिंगमध्ये या चित्रपटानं अनेक चित्रपटांचे विक्रम मोडले आहेत. याशिवाय चित्रपटाच्या लांबीबद्दल सांगायचं झालं तर या चित्रपटाचा कालावधी थोडा कमी करण्यात आला आहे. आता हा चित्रपट 3 तास ​​ 49 मिनिटे 6 सेकंदचा असणार आहे. या चित्रपटाचे 1 मिनिट 34 सेकंद कापण्यात आले आहेत. याशिवाय 25 सेकंदांचे फुटेज बदलण्यात आले आहे.

'धुरंधर: द रिव्हेंज'बद्दलची माहिती : हा चित्रपट पहिल्या भागापेक्षा 15 मिनिटांनी मोठा आहे. या चित्रपटामधील रणवीर सिंगचे हमजा अली मजारी हे पात्र खूप लोकप्रिय झालं आहे. जस्कीरत सिंग रंगीपासून दहशतवादी हल्ल्यांचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानात घुसखोरी करणाऱ्या हेर म्हणून हमजामध्ये रूपांतर त्याचं कसं झालं याबद्दल चित्रपटात दाखवलं जाईल. दरम्यान 5 डिसेंबर रोजी रिलीज झालेला 'धुरंधर' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यशस्वी ठरला. या चित्रपटानं जगभरात अंदाजे 13 अब्ज रुपयांची कमाई केली. हा चित्रपट प्रेक्षकांना खूप पसंत आला. आता 'धुरंधर: द रिव्हेंज' 19 मार्च रोजी रिलीज होणार आहे. याशिवाय पेड प्रिव्ह्यू शो 18 मार्चपासून सुरू झाले आहेत.

हेही वाचा :

  1. 'धुरंधर' कॉस्च्युम डिझायनर स्मृती चौहान यांनी 'रणवीर सिंगसह अक्षय खन्नाच्या चित्रपटातील लूकबद्दल केला खुलासा...
  2. रणवीर सिंग अभिनीत 'धुरंधर 2'ची ॲडव्हान्स बुकिंग , पाहा किती तिकिटे विक्री केली
  3. 'धुरंधर 2'मध्ये 'बडे साहेब' म्हणून दिसणार इमरान हाश्मी? लेटरबॉक्समुळं झाली कास्टिंगची चर्चा...

