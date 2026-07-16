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आदिनाथ कोठारे आणि उर्मिला कानिटकर यांनी लग्नाच्या 15 वर्षांनंतर विभक्त होण्याची केली घोषणा

आदिनाथ कोठारे आणि उर्मिला कानिटकर यांनी आता विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभिनेत्रीनं एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.

addinath kothare and urmila kanetkar
आदिनाथ कोठारे आणि उर्मिला कानिटकर (Photo : IANS - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 4:06 PM IST

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हैदराबाद : मराठी अभिनेता-दिग्दर्शक आदिनाथ कोठारे आणि अभिनेत्री उर्मिला कानिटकर यांनी जवळपास 15 वर्षांच्या संसारानंतर विभक्त होत असल्याची घोषणा केली आहे. या जोडप्यानं आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केलं असून, त्यात त्यांनी जोडीदार म्हणून परस्पर संमतीनं आणि सामंजस्यानं वेगळे होण्याचा निर्णय घेत असल्याचं त्यांच्या चाहत्यांना सांगितलं आहे. या निवेदनात त्यांनी आपली मुलगी 'जिजा' हिच्या संगोपनाची जबाबदारी संयुक्तपणे पार पाडणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे, "खूप विचारविनिमय केल्यानंतर मी आणि आदिनाथ एम. कोठारे जोडीदार म्हणून परस्पर संमतीनं वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक जोडपे म्हणून आमचा प्रवास संपला असला, तरी आमची मुलगी जिजा हिच्याप्रती असलेली आमची कटिबद्धता कायम आहे. ती आमच्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य आहे. ती प्रेम, सुरक्षितता आणि आधाराच्या वातावरणात मोठी व्हावी, यासाठी आम्ही आनंदानं आणि निष्ठेनं तिच्या संगोपनाची जबाबदारी संयुक्तपणे सांभाळत आहोत."

उर्मिला कानिटकर आदिनाथ कोठारे यांचा होणार घटस्फोट : यानंतर त्यांनी पुढं म्हटलं आहे, "आम्ही एकमेकांचा आणि आम्ही एकत्र घालवलेल्या वर्षांचा अत्यंत आदर करतो. गेल्या काही वर्षांत तुम्ही आम्हाला दिलेल्या अफाट प्रेम आणि पाठिंब्याबद्दल आम्ही अत्यंत ऋणी आहोत. आमच्या आयुष्यातील या नवीन टप्प्यावर पाऊल टाकत असतानाही तुम्ही आम्हाला असेच प्रेम आणि आशीर्वाद देत राहाल, अशी आम्हाला मनापासून आशा आणि प्रार्थना आहे. याच भावनेतून, आम्ही प्रसारमाध्यमांमधील मित्र आणि जनतेला विनंती करतो की, त्यांनी आमच्या गोपनीयतेचा आदर करावा. या विषयावर हे आमचे एकमेव निवेदन असेल आणि आम्ही यापुढं यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देणार नाही. तुमच्या सततच्या प्रेमळपणाबद्दल आणि समजूतदारपणाबद्दल धन्यवाद."

आदिनाथ आणि उर्मिलाची भेट : दरम्यान आदिनाथ आणि उर्मिला यांच्या प्रेमप्रकरणाबद्दल सांगायचं झालं तर, यांची भेट 2006 मध्ये 'शुभ मंगल सावधान' या मराठी चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान झाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, उर्मिला या प्रोजेक्टसाठी चित्रपट निर्माते महेश कोठारे यांना भेटायला गेली होती, तर आदिनाथ त्यावेळी या चित्रपटासाठी आपल्या वडिलांना सहाय्य करत होता. त्यावेळी त्यांच्यात ओळख झाली यानंतर त्यांची चांगली मैत्री झाली. मैत्रीचे रूपांतर लवकरच प्रेमात झाले आणि अनेक वर्षे एकमेकांना डेट केल्यानंतर, त्यांनी डिसेंबर 2011मध्ये त्यांनी विवाह केला. जानेवारी 2018 मध्ये 'जिजा' या मुलीचा जन्म झाला.

आदिनाथ आणि उर्मिला यांचं वर्कफ्रंट : दरम्यान, आदिनाथ कोठारेबद्दल सांगायचं झालं तर तो ज्येष्ठ मराठी चित्रपट निर्माते महेश कोठारे यांचा सुपुत्र आहेत. त्यानं 'माझा छकुला' या चित्रपटात बालकलाकार म्हणून अभिनयात पदार्पण केलं. त्यानंतर 'स्टँड बाय', 'पाणी', 'अन्वट','चंद्रमुखी' आणि इतर चित्रपटांमध्ये काम केलं. दुसरीकडे, उर्मिला या मराठी चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक आहेत. कथक नृत्याचे प्रशिक्षण घेतलेल्या उर्मिलानं 'मायका' आणि 'मेरा ससुराल' यांसारख्या हिंदी मालिकांमध्ये काम केलं आहे. तसेच 'मला आई व्हायचंय!', 'दुभंग', 'दुनियादारी' आणि 'अन्वट' यांसारख्या चित्रपटांनी तिनं काम केलं आहे. तिला अभिनयासाठी अनेक पुरस्कारही मिळाले आहेत आहे, याशिवाय ती एक शास्त्रीय नृत्य अकादमी देखील चालवते. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे जोडपे गेल्या काही वर्षांपासून वेगळे राहत होते.

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