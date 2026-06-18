अदा शर्मा 'गजरा' चित्रपटातून करणार मराठी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण...
अभिनेत्री अदा शर्मा मराठी चित्रपटसृष्टीत 'गजरा' या चित्रपटाद्वारे पदार्पण करणार आहे. आता सोशल मीडियावर एक पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 18, 2026 at 12:52 PM IST
हैदराबाद : मराठी चित्रपटसृष्टी ही आशयप्रधान, वास्तववादी आणि भावनिकदृष्ट्या समृद्ध कथांसाठी ओळखली जाते. येथील पटकथा केवळ मनोरंजनापुरत्या मर्यादित न राहता सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानवी भावविश्वावर प्रभावी भाष्य करतात. त्यामुळेच अनेक हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकार मराठी चित्रपटांमध्ये काम करण्यास उत्सुक असतात. मराठी चित्रपटांतील दमदार व्यक्तिरेखा आणि अभिनयाला असलेले महत्त्व कलाकारांना सर्जनशील समाधान देते. याच कारणामुळं अनेक हिंदी कलाकार मराठी सिनेमाकडे आकर्षित होत असून दर्जेदार कथांचा भाग बनण्यास प्राधान्य देत आहेत. आता त्यात भर पडत आहे ‘द केरला स्टोरी’ स्टार अदा शर्माची.
अदा शर्मा मराठी सिनेसृष्टीत करणार पदार्पण : 'झिगझॅग प्रॉडक्शन' आणि 'गणराज स्टुडिओज' यांनी आपल्या आगामी भव्य मराठी चित्रपटाची घोषणा केली आहे. 'गजरा' असे या चित्रपटाचं नाव असून, नुकतेच या चित्रपटाचं अत्यंत उत्कंठावर्धक आणि अंगावर काटा आणणारे पहिलं पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. या चित्रपटाचं सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत आपल्या सशक्त अभिनयाचा ठसा उमटवणारी ' द केरला स्टोरी' या सिनेमाची स्टार-अभिनेत्री अदा शर्मा या चित्रपटातून मराठी सिनेसृष्टीत पदार्पण करत आहे. ती या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. नुकतेच या चित्रपटाचे इंटरेस्ट निर्माण करणारे पोस्टर प्रदर्शित झाले. या चित्रपटाची निर्मिती अमोल बोरकर यांनी केली आहे.
करियरला उंचीवर नेणारा चित्रपट ठरेल : अदा शर्माचा पोस्टर-लूक सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाबद्दल कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. प्रदर्शित झालेल्या पोस्टरमध्ये अदा शर्माचा अत्यंत रौद्र, भीतीदायक आणि रक्तानं माखलेला चेहरा पाहायला मिळत आहे. तिच्या डोळ्यांमधील तीव्र भाव, कपाळावर लावलेले कुंकू आणि नाकातील पारंपरिक नथ हा लूक लक्षवेधी ठरत आहे. पोस्टरवरील तिची ही झलक पाहाता, हा चित्रपट एक अत्यंत प्रभावी आणि तिच्या करियरला उंचीवर नेणारा चित्रपट असेल असे मेकर्सचे म्हणणे आहे. 'गजरा' हा चित्रपट समाजातल्या सत्य घटनांवर आधारित असून एका अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील विषयावर प्रकाश टाकणारा आहे असे मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध दिग्दर्शक श्रेयस जाधव यांनी सांगितले. तेच या सिनेमाचे दिग्दर्शन करत आहेत. आपल्या वेगळ्या दिग्दर्शन शैलीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या श्रेयस जाधव यांचा हा चौथा चित्रपट प्रेक्षकांना एक नवा अनुभव देईल असे निर्माते सांगतात.
श्रेयस जाधव यांनी व्यक्त केल्या भावना : या चित्रपटाची घोषणा करताना दिग्दर्शक श्रेयस जाधव म्हणाले, "जेव्हा 'गजरा' या चित्रपटाची मूळ संकल्पना आणि यामागील सत्य घटना माझ्यासमोर अमोल बोरकर जी यांनी आणली , तेव्हाच मला जाणीव झाली होती की, हा चित्रपट केवळ मनोरंजन करणारा नसेल, तर प्रेक्षकांच्या मनाचा ठाव घेणारा ठरेल. ही एक अतिशय तीव्र, संवेदनशील आणि अंगावर काटा आणणारी कथा असेल सध्या एवढेच सांगेल. या भूमिकेसाठी आम्हाला एका अशा चेहऱ्याची गरज होती जो निरागसता आणि तितकाच रौद्र अवतार एकाच वेळी पडद्यावर जिवंत करू शकेल आणि अदा शर्मापेक्षा उत्तम पर्याय दुसरा असूच शकत नव्हता असे मी आणि अमोल जी यांनी ठरवले. व्हायरल झालेल्या पोस्टरमध्ये तिची जी झलक दिसत आहे, ती तर फक्त एक सुरुवात आहे. चित्रपटात तिचा एक वेगळाच अभिनय पॅटर्न प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. हा भव्य थरारपट प्रेक्षकांसमोर आणण्यासाठी आणि शूटिंगला सुरवात करण्यासाठी मी प्रचंड उत्सुक आहे."
चित्रपटाच्या संगीताची धुरा सिनेसृष्टीतील दिग्गज संगीतकार देवदत्त मनीषा बाजी यांनी सांभाळली असून या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची नेमकी तारीख ठरली नसली, तरी हा भव्य मराठी चित्रपट 2027मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे.