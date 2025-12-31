'द केरळ स्टोरी' फेम अभिनेत्री अदा शर्माचे फर्निचर नसलेले रिकामे घर पाहून फराह खानला धक्का बसला...

ETV Bharat / entertainment

बॉलिवूड स्टार अदा शर्माच्या घरी फराह खान गेल्यानंतर तिला एक मोठा धक्का बसला असून तिनं काही गोष्टी अभिनेत्रीच्या समोर आणल्या आहेत.

अदा शर्मा आणि फराह खान (Photo - IANS - ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 31, 2025 at 11:03 AM IST

मुंबई - बॉलिवूड अभिनेत्री अदा शर्मा स्टारर 'द केरळ स्टोरी' 2023मध्ये रिलीज झाला. हा चित्रपट अनेकांना आवडला होता. या चित्रपटानं रुपेरी पडद्यावर खूप जास्त कमाई केली होती. 'द केरळ स्टोरी'ची कमाई चित्रपटाच्या बजेटहून खूप जास्त होती. तसेच या चित्रपटामधील अदा शर्माचा अभिनय हा अनेकांना आवडला होता. या चित्रपटानंतरच अभिनेत्रीला चांगली प्रसिद्धी मिळाली होती. अदाला 'द केरळ स्टोरी' गर्ल म्हणून ओळखले जाते. या चित्रपटाच्या यशानंतर अदा अनेकदा प्रसिद्धीझोतात आली. आता पुन्हा एकदा अभिनेत्री चर्चेत आली आहे. निर्माती आणि कोरियोग्राफर फराह खानच्या एका व्हिडिओद्वारे अदाच्या घराची झलक चाहत्यांना मिळाली आहे. अदा शर्मा सध्या मुंबईतील वांद्रे येथील समुद्रासमोरील डुप्लेक्स अपार्टमेंटमध्ये राहते. या घरामध्ये आधी दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत राहात होता.

फराह खान बसला घर पाहून धक्का : दरम्यान फराह खाननं अदाच्या संपूर्ण घराचा टूर केला. फराहनं अदाच्या घराचा व्हिडिओ आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर शेअर केला आहे. यामध्ये अपार्टमेंटमध्ये प्रवेश करताच तिला आश्चर्य वाटते. अदाच्या घरात जड सोफे, आलिशान कॉफी टेबल आणि महागडे सजावट नव्हते. तिच्या घरात कुठल्याही वस्तू नव्हत्या. तिच्या लिव्हिंग रूममध्ये पांढरे फरशी, उंच हस्तिदंती खांब आणि लांब निळे पडदे असल्यामुळं ते आकर्षित वाटत होते. संपूर्ण घरामध्ये शांत आणि एक वेगळीच भावना होती. अदाच्या घरात एकही खुर्ची किंवा फर्निचरच्या वस्तू नव्हत्या. फक्त तिच्या घरात एक बीन बॅग होती.

अदाच्या घरी चटईवर बसून फराहनं केलं जेवण : दरम्यान व्हिडिओमध्ये फराह खाननं गमतीनं अदाला विचारते की, "चोरी झाली आहे का?" यानंतर ती स्पष्ट करते की, तिला मुक्तपणे जगायला आवडते. अदाला असं वाटते की, ती तिच्या घरामध्ये रिहर्सल आणि घरात खेळू शकते. या घरामध्ये अभिनेत्री ही तिच्या आई आणि आजीबरोबर राहते. अदानं फराहच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे की, तिला सोफा आणि खुर्च्यांवर बसण्यापेक्षा जमिनीवर बसणे जास्त आवडते. ती घरात पाहुणे आल्यानंतर त्यांना चटईवर बसवते. या व्हिडिओमधून हे सिद्ध होते की, ती साधी विचारसरणीची आहे. तसेच फराह अदाच्या घरी चटईवर बसून जेवण करते. याशिवाय अभिनेत्रीचं स्वयंपाकघर साधे होते. अदाच्या स्वयंपाकघरात कोणतेही गॅझेट दिसत नव्हते. तिच्या स्वयंपाकघरात पारंपारिक मल्याळी दगडी भांडी होती. या भांड्यांमध्ये जेवण देखील बनविण्यात आले. तिची साधी जीवनशैली पाहून फराह देखील आश्चर्यचकित झाली. तसेच अदाच्या घरात एक छोटे मंदिर देखील होते, जे खूप सुंदर आणि आकर्षक दिसत होते.

संपादकांची शिफारस

