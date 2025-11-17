ETV Bharat / entertainment

रुबिना दिलैक आणि अभिनव शुक्ला यांनी 'पती पत्नी और पंगा' रिॲलिटी शोचं विजेतेपद पटकावलं, वाचा सविस्तर...

रुबिना दिलैक आणि अभिनव शुक्ला हे 'पती पत्नी और पंगा' रिॲलिटी शोचे विजेते ठरले आहेत. आता त्यांचे काही फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.

Rubina Dilaik and Abhinav Shukla
रुबिना दिलैक आणि अभिनव शुक्ला (Rubina Dilaik and Abhinav Shukla (IANS))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 17, 2025 at 11:55 AM IST

2 Min Read
मुंबई : टीव्ही अभिनेत्री रुबीना दिलैक आणि अभिनव शुक्ला यांनी १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुनावर फारुकी आणि सोनाली बेंद्रे यांनी आयोजित केलेल्या कलर्स टीव्हीवरील 'पती पत्नी और पंगा' या रिअ‍ॅलिटी शोचे विजेतेपद पटकावलं आहे. या शोमध्ये जोडप्यांमधील केमिस्ट्री आणि सुसंगतता तपासण्यासाठी विविध खेळ खेळल्या गेले होते. रुबिना आणि अभिनव शोमधील सर्वात सुसंगत आणि आवडणारे जोडपे आहे. 'बिग बॉस १४'पासून 'पती पत्नी और पंगा'पर्यंत यांचा प्रवास हा थोडा अवघड राहिला आहे. दरम्यान 'बिग बॉस १४'मध्ये त्यांनी त्याच्या नात्यामध्ये समस्या असल्याचं उघड केलं होतं. ते शोदम्यान घटस्फोट घेण्याबद्दलदेखील बोलले होते. मात्र काळनुसार गोष्टींमध्ये थोडा बदल झाला. आता हे जोडपे दोन्ही मुलींसह आपलं सुखी वैवाहिक जीवन जगत आहे.

पती पत्नी और पंगा विजेते : कलर्स टीव्ही टीमनं जारी केलेल्या निवेदनात, रुबीना दिलैक आणि अभिनव शुक्ला यांनी सांगितलं की, 'पती पत्नी और पंगा'बरोबर धमाल हा आमच्यासाठी जीवनाच्या धावपळीपासून दूर वेळ घालवण्याचा एक उत्तम मार्ग होता. आम्ही कोणत्याही प्रकारे परिपूर्ण नाही आणि आम्ही इतर जोडप्यांशी आमच्या उणीवांबद्दल खूप मोकळेपणानं बोललो. ही ट्रॉफी जिंकणे खूप खास आहे. प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या प्रेमाचे आणि प्रत्येक जोडप्याच्या पाठिंब्याच्या भावनेचं हे परिणाम आहे, ज्यामुळं हा प्रवास इतका आनंददायी झाला. अशी जागा निर्माण केल्याबद्दल आम्ही कलर्स आणि शोच्या निर्मात्यांचे आभार मानू इच्छितो. सोनाली मॅडम आणि मुनावर त्यांच्या प्रेमाबद्दल आणि मार्गदर्शनाबद्दल आम्ही मनापासून आभारी आहोत. आमच्यावर कुटुंबासारखे प्रेम केल्याबद्दल प्रेक्षकांचे आभार. जर अशी एक गोष्ट असेल जी प्रेक्षकांना आमचा प्रवास आठवण देईल ती म्हणजे प्रेम. फक्त परफेक्ट असणे नाही, तर ते एकमेकांना इतर सर्व गोष्टींपेक्षा वरती ठेवणे असते. मात्र काही दिवसांपूर्वी या गोष्टी कठीण जात होत्या.

रुबिना दिलैक आणि अभिनव शुक्ला यांच्याबद्दल : 'पती पत्नी और पंगा'ची जोडी रुबिना दिलैक आणि अभिनव शुक्ला यांनी जून 2021मध्ये लग्न केलं होतं. यानंतर या जोडप्याला नोव्हेंबर 2023मध्ये झिवा आणि एधा अशा जुळ्या मुली झाल्या. रुबिना आणि अभिनव व्यतिरिक्त, शोमध्ये गुरमीत चौधरी आणि देबिना बॅनर्जी, हिना खान आणि रॉकी जैस्वाल, ईशा मालवीय-अभिषेक कुमार, स्वरा भास्कर-फहाद अहमद, अविका गोर-मिलिंद चांदवानी, सुदेश लहरी-ममता लहरी और गीता फोगट-पवन कुमार' हे स्टार्स होते. 'पती पत्नी और पंगा'ची आता जागा 'लाफ्टर शेफ सीझन 3' जागा घेणार आहे, 'नागिन ७' देखील याच महिन्यात प्रसारित होणार आहे.

