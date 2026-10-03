'नई नवेली'च्या रिलीजपूर्वी अभिनेत्री यामी गौतमनं पटना साहिब गुरुद्वाराला दिली भेट...
'नई नवेली' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाच्या रिलीजपूर्वी अभिनेत्रीनं पटना साहिब गुरुद्वाराला भेट दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 3:04 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील यामी गौतम धर तिच्या आगामी चित्रपट 'नई नवेली'मुळं चर्चेत आली आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 16 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी पटना साहिब गुरुद्वारात जाऊन तिनं आशीर्वाद घेतला आहे. आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधण्यासाठी आणि चित्रपटाच्या प्रोमोजला मिळालेल्या यशाचा आनंद साजरा करण्यासाठी यामी ही पटना येथे पोहोचली. दरम्यान ढोल-ताशांच्या उत्साही गजरात तिचं यावेळी जंगी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी चाहत्यांच्या गर्दी देखील खूप झाली होती.
'नई नवेली'च्या प्रदर्शनापूर्वी यामी गौतमनं दिली पटना साहिब गुरुद्वाराला भेट : यामीनं पटना साहिब येथे तिनं काही शांत क्षण व्यतीत केले, कृतज्ञतापूर्वक नतमस्तक होऊन तिनं चित्रपटाच्या आगामी प्रदर्शनासाठी आशीर्वाद मागितला. पटना भेटीदरम्यान, यामीनं चाहत्यांशी चित्रपटाच्या सेटवरील तिच्या पहिल्या दिवसाच्या अनुभवांबद्दल संवाद साधला. शिखांचे दहावे गुरू, गुरू गोविंद सिंग यांचा जन्म 1666 मध्ये पटना येथे झाला होता. आनंदपूर साहिबला जाण्यापूर्वी त्यांनी त्यांची सुरुवातीची वर्षे येथेच घालवली. गुरू गोविंद सिंग यांचे जन्मस्थान असण्यासोबतच, पटनाला गुरू नानक आणि गुरू तेग बहादूर यांची भेटीही इथेच झाली होती. 'भाभी तबाही' या उत्साही गाण्याच्या शूटिंग बोलताना यामीनं सांगितलं की, चित्रपटाच्या शूटिंगच्या अगदी सुरुवातीलाच तिला एका जबरदस्त डान्स चॅलेंजला सामोरे जावे लागले होते.
यामी गौतमनं सांगितला किस्सा : यामीनं सांगितलं की, तिला भिन्न नृत्य प्रकार सादर करावे लागले, ज्यात उत्साही भांगडा स्टेप्सपासून ते पूर्ण 'मूनवॉक'पर्यंतच्या विविध शैलींचा समावेश होता. तिनं आठवण सांगितली की, दिग्दर्शक बालाजी मोहन यांनी तिला सहजपणे विचारले होते, "तुला ज्यात सोयीस्कर वाटेल ते कर... पण थोडासा मूनवॉक नक्की कर!" यामुळं पहिल्याच दिवशी तिला आश्चर्य वाटलं, तरीही हे आव्हान स्वीकारताना तिला खूप मजा आली.
चित्रपट कधी होणार रिलीज : गेल्या महिन्यात या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाची कथा एका नववधूभोवती फिरते, जिच्या आगमनामुळं मेरठमधील एका कुटुंबामध्ये गोंधळ निर्माण सुरू होते. मात्र, तिचा दीर वहिनी एक 'डायन' असल्याचं म्हणतो. हा चित्रपट कॉमेडी आहे. या चित्रपटाद्वारे तमिळ दिग्दर्शक बालाजी मोहन हिंदी चित्रपटसृष्टीत दिग्दर्शकीय पदार्पण करत आहेत. बालाजी मोहन दिग्दर्शित आणि हिमांशू शर्मा आणि दिव्या निधी शर्मा लिखित या चित्रपटाची निर्मिती आनंद एल. राय आणि हिमांशू शर्मा यांनी केली आहे. हा चित्रपट दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर 16 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.