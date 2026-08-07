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'जर मी मेले, तर कोणाला कळेल का?' 40 वर्षांपासून एकट्या राहत असलेल्या उषा नाडकर्णीनं व्यक्त केल्या भावना

उषा नाडकर्णी गेल्या 40 वर्षांपासून एकट्या राहत असून वयाच्या 80व्या वर्षीही त्या चित्रपटसृष्टीत काम करत आहेत.

Actress usha nadkarni
अभिनेत्री उषा नाडकर्णी (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 11:04 AM IST

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हैदराबाद :'पवित्र रिश्ता' फेम अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांना चित्रपटसृष्टीत कोणत्याही परिचयाची गरज नाही. 1979मध्ये 'सिंहासन' या चित्रपटामधून त्यांनी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. उषाताई वयाच्या 80व्या वर्षीही काम करत आहेत. त्या अनेकदा कार्यक्रमांमध्ये दिसतात. उषाताई नेहमीच त्यांच्या टीव्ही मालिकांमुळं चर्चेत असतात. त्याचं वैयक्तिक आयुष्यातही कोणापासून लपलेलं नाही. त्या एकट्या राहतात. या वयातही त्या स्वतःची काळजी घेतात. उषा नाडकर्णी यांनी एकदा स्वतः खुलासा केला होता की त्या गेल्या 40 वर्षांपासून एकट्या राहत आहेत. मराठी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी पहिल्यांदाच आपल्या पतीबद्दल सांगितलं.

उषा नाडकर्णी यांनी व्यक्त केल्या भावना : त्या अनेक वर्षांपूर्वी पतीपासून विभक्त झाल्या असल्याचं त्यांनी उघड केलं होतं. मात्र त्यांच्या मनात पती किंवा त्याच्या कुटुंबाबद्दल कोणतीही कटुता नाही. उषाताई यांचा एक मुलगा परदेशात राहतो. तो लहान असताना त्याच्या आजीबरोबर राहत होता. उषा नाडकर्णी कामात व्यग्र असल्यामुळं त्यांनी आपल्या मुलाला त्यांच्या आईकडं ठेवलं होतं. उषाताई यांनी सांगितलं, "मी 1987पासून एकटीच राहत आहे. मला अजिबात भीती वाटत नाही. सुरुवातीला, जेव्हा मी माझ्या अपार्टमेंटमध्ये राहायला आले, तेव्हा मला भीती वाटली होती. मी सुरक्षा गार्डला मला दारापर्यंत सोडायला सांगितलं होतं, कारण मला भीती होती की कोणीतरी माझ्यावर मागून हल्ला करेल. पण आता मला भीती वाटत नाही."

एकटी राहण्याची सवय : यानंतर त्यांनी पुढं सांगितलं की, "कधीकधी मला प्रश्न पडतो, की जर मी मेले, तर कोणाला कळेल का? आपला मृत्यू कसा होतो, हे लोकांना कळत नाही. काही जण झोपेतच मरतात, तर काही रुग्णालयात. जर मी झोपेतच मेले, तर शेजारी माझा दरवाजा ठोठावतील आणि त्यांना वाटेल की या म्हातारीनं दार उघडले नाही." यानंतर त्यांना एकटेपणा जाणवत नाही का, असे विचारल्यावर त्या म्हणाल्या की, त्यांना आता एकटे राहण्याची सवय झाली आहे. दरम्यान उषा नाडकर्णी यांनी अनेक मराठी आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. याशिवाय त्यांनी अनेक मालिकांमध्ये देखील काम केलंय.

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