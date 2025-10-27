राजकीय आणि कलाक्षेत्राचे मिलन, समाधान सरवणकर आणि तेजस्विनी लोणारी यांचा साखरपुडा संपन्न!
समाधान सरवणकर आणि तेजस्विनी लोणारी यांचा साखरपुडा संपन्न झाला आहे. आता या सोहळ्यातील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
मुंबई - शिवसेना पक्षाचे युवा नेते समाधान सरवणकर आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री आणि निर्माती तेजस्विनी लोणारी यांच्या आयुष्यातील एक अत्यंत खास आणि आनंदाचा क्षण नुकताच साकारला. या दोघांचा साखरपुडा कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत अतिशय पारंपरिक आणि आनंदमय वातावरणात पार पडला. या सोहळ्याला दोन्ही कुटुंबीयांसह अगदी जवळचे नातेवाईक आणि काही निवडक मित्र मंडळी उपस्थित होती. मराठी चित्रपटसृष्टीतील पूजा सावंत, सिद्धार्थ जाधव, अभिजित आणि सुखदा खांडकेकर जातीने हजार होते.
तेजस्विनी लोणारीचा झाला साखरपुडा : समाधान सरवणकर हे शिवसेना पक्षातील तरुण आणि ऊर्जावान नेते म्हणून ओळखले जातात. सामाजिक कार्यात सक्रिय सहभाग, लोकांशी असलेला आत्मीय संबंध आणि प्रामाणिक कार्यपद्धती यामुळं त्यांनी राजकारणात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. दुसरीकडे, तेजस्विनी लोणारी ही मराठी मनोरंजनविश्वातील एक बहुगुणी कलाकार आहे. अभिनेत्री, निर्माती आणि सामाजिक उपक्रमांत सक्रिय सहभाग घेणारी तेजस्विनी आपल्या सौंदर्य, अभिनयकौशल्य आणि संवेदनशील व्यक्तिमत्त्वामुळे प्रेक्षकांची लाडकी बनली आहे.
तेजस्विनी लोणारीबद्दल : तेजस्विनीनं आपल्या अभिनय प्रवासाची सुरुवात 'नो प्रॉब्लेम' या चित्रपटातून केली. चित्रपटातील यशानंतर तेजस्विनीने दूरदर्शनकडे वळत ऐतिहासिक आणि भव्य अशा 'चित्तोड की रानी पद्मिनी का जोहर' या मालिकेत मुख्य भूमिका साकारली. या मालिकेत तिनं पद्मिनीची भूमिका साकारत आपल्या प्रभावी अभिनयानं प्रेक्षकांच्या मनात कायमची छाप पाडली. या मालिकेमुळं तिला घराघरात ओळख मिळाली आणि ती लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्रींमध्ये गणली जाऊ लागली. तिनं 'अफलातून', 'छापा काटा' असे चित्रपट आणि 'देवमाणूस २' आणि 'तुझेच गीत मी गात आहे' सारख्या मालिकांतून भूमिका साकारल्या आहेत. तिच्या बहुप्रतिक्षित सहभागांपैकी एक म्हणजे 'बिग बॉस मराठी सीझन ४'मधील सहभाग. या रिअॅलिटी शोमध्ये तिनं स्वतःचा खरा स्वभाव, आत्मविश्वास आणि प्रामाणिक विचार मांडले, ज्यामुळे ती प्रेक्षकांमध्ये अधिक लोकप्रिय झाली. तेजस्विनी लोणारी ही केवळ अभिनयापुरती मर्यादित नसून समाजकार्य आणि स्त्री सक्षमीकरणाच्या उपक्रमांमध्येही सक्रिय असते.
तेजस्विनी लोणारीचं लूक : अभिनेत्रीच्या साखरपुड्याचा सोहळा अतिशय सुंदर पद्धतीनं पार पडला. तेजस्विनीनं पारंपरिक पोशाखात नाजूक लुकमध्ये सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलं, तर समाधान सरवणकरदेखील पारंपरिक वेषात देखणे दिसत होते. दोघांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि प्रेमाची झळाळी स्पष्ट दिसत होती. सोहळ्यानंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी ‘परफेक्ट कपल’, ‘जुळली सुंदर जोडी’ अशा कमेंट्स करून शुभेच्छा व्यक्त केल्या. आता या सुंदर जोडीच्या लग्नसोहळ्याची सर्वांनाच आतुरतेनं प्रतीक्षा आहे. राजकीय आणि कलाक्षेत्रातील या अनोख्या मिलनानं चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.