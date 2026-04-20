तन्वी कोलते ठरली ‘बिग बॉस मराठी सीझन 6’ची विजेती!

तन्वी कोलते ‘बिग बॉस मराठी सीझन 6’ची विजेती ठरली आहे. या विशेष प्रसंगी तिनं आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 20, 2026 at 9:43 AM IST

मुंबई - बिग बॉस जागतिक रिॲलिटी शो असून गेली कित्येक वर्षे भारतात पाय रोवून आहे. तो हिंदी सोबतच बंगाली, तामिळ, तेलगू, कन्नड, मल्याळम भाषांमध्ये सादर केला जातो. बिग बॉस मराठी देखील खूप लोकप्रिय आहे. नुकताच त्याच्या 6व्या सीझनचा समारोप मोठ्या थाटामाटात संपन्न झाला. या लोकप्रिय रिॲलिटी शोची ट्रॉफी जिंकणे, हा केवळ सन्मानच नव्हे तर त्यामुळे मोठ्या संधींची दारं उघडतात. विजेत्याची ओळख राज्यभर पोहोचते आणि त्याची ब्रँड व्हॅल्यू मोठ्या प्रमाणात वाढते. या विजयानंतर चित्रपट, मालिका आणि ओटीटी प्रोजेक्ट्ससाठी नवी दारे खुली होतात. तसेच जाहिराती, ब्रँड ॲँडॉर्समेंटस् आणि इव्हेंट्समधून आर्थिकदृष्ट्याही मोठा फायदा होतो. प्रेक्षकांचा पाठिंबा आणि लोकप्रियता भविष्यातील करिअरसाठी भक्कम पाया ठरते. या सगळ्यामुळं विजेत्याचा आत्मविश्वास वाढून त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात सकारात्मक बदल घडतो. आता हे सर्व बिग बॉस सीझन 6ची विजेती तन्वी कोलतेच्या बाबतीत घडताना दिसण्याची शक्यता आहे.

तन्वी कोलते बनली ‘बिग बॉस मराठी सीझन 6’ची विजेती : कलर्स मराठीवरील ‘बिग बॉस मराठी सीझन 6’नं महाराष्ट्रभर प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. तब्बल 100 दिवस घरात कॅमेरांच्या देखरेखीखाली राहून स्पर्धकांनी विविध टास्कस्, संघर्ष, नाती आणि भावनिक क्षणांचा सामना केला. या सीझनचा विजेता कोण ठरणार याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असताना अखेर तन्वी कोलते हिनं आपल्या दमदार खेळाच्या जोरावर ‘महाविजेती’चा किताब आपल्या नावावर केला. तिच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळं आणि स्पष्टवक्तेपणामुळं तिनं प्रेक्षकांची मनं जिंकली. विजेतेपदाची घोषणा होताच संपूर्ण वातावरणात जल्लोष पाहायला मिळाला.

तन्वी कोलतेनं व्यक्त केल्या भावना : विजयानंतर भावना व्यक्त करताना तन्वी म्हणाली की, हा अनुभव तिच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आणि शिकवणारा ठरला. या घरामुळं तिला स्वतःला नव्यानं ओळखता आले आणि प्रत्येक परिस्थितीत ठाम राहण्याची ताकद मिळाली. प्रेक्षकांचे प्रेम आणि पाठिंबा यामुळेच ती इथपर्यंत पोहोचू शकली. सुरुवातीला तिच्या कामाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात होते, मात्र तिनं स्वतःला सिद्ध करण्याचा निर्धार केला होता. आता ती ‘तन्वी कोलते’ म्हणून नव्हे तर एक ‘ब्रँड’ म्हणून घराबाहेर पडत असल्याची भावना तिनं व्यक्त केली. भावना, संघर्ष आणि मनोरंजन यांचा संगम असलेला ‘बिग बॉस मराठी सीझन 6’चा हा प्रवास प्रेक्षकांच्या मनात कायमचा ठसा उमटवून गेला.

15 लाख रुपयांचे बक्षीस आणि ट्रॉफी : विजेती म्हणून तन्वीला कलर्स मराठीकडून 15 लाख रुपयांचे बक्षीस आणि ट्रॉफी प्रदान करण्यात आली. यासोबतच पु. ना. गाडगीळ अँड सन्सकडून 10 लाख रुपयांचे व्हाउचर, रेवा डायमंडकडून सर्टिफाईड नॅचरल डायमंड ज्वेलरी खरेदीची संधी आणि तुनवाल ई-मोटर्सची लिथीनो प्रो ई-बाईकही देण्यात आली. तसेच रितेश देशमुख आणि ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाच्या टीमकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सुंदर फोटोही भेट देण्यात आला.

