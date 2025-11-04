बॉलिवूड अभिनेत्री तब्बूचं पाकिस्तानशी विशेष नातं, ५५ वर्षांची असूनही अविवाहित...
बॉलिवूड अभिनेत्री तब्बू ४ नोव्हेंबर रोजी आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. आता आम्ही तिच्याबद्दल काही गोष्टी सांगणार आहोत.
मुंबई : बॉलिवूड चित्रपटसृष्टीला अनेक हिट चित्रपट देणारी सुंदर अभिनेत्री तब्बू आज ४ नोव्हेंबर रोजी तिचा ५५वा वाढदिवस साजरा करत आहे. दोन चित्रपट पुरस्कार जिंकणारी तब्बू ही बॉलिवूडमधील अशा अभिनेत्रींमध्ये गणली जाते, जिनं अद्याप लग्न केलं नाहीत. तब्बू ५५व्या वर्षी अविवाहित आहे. आता या विशेष दिवशी अभिनेत्रीच्या आयुष्याशी संबंधित अशा काही गोष्टींबद्दल सांगणार आहोत, जे फार कमी लोकांना माहिती आहे.
तब्बूचे पाकिस्तानशी खास नाते : 'मकबूल' आणि 'चांदनी बार'सारखे उत्तम चित्रपटामध्ये काम करणारी अभिनेत्री तब्बूचं पाकिस्तानशी खास नाते आहे. या अभिनेत्रीचे वडील पाकिस्तानी होते. १९७०च्या दशकातील प्रसिद्ध पाकिस्तानी अभिनेता जमाल हाश्मी हे तब्बूचे वडील होते. फार कमी लोकांना याबद्दल माहित आहे, अभिनेत्रीचं खरे नाव तबस्सुम फातिमा हाश्मी आहे, परंतु तिनं बॉलिवूडमध्ये प्रवेश करताच नावात बदलाव केला. तब्बूनं एकदा एका शोमध्ये खुलासा केला होता की, तिला तिच्या वडिलांचा पत्ता नाही आणि ती कधीही त्यांना भेटू इच्छित नाही. हेच कारण आहे की, ती तिच्या नावाबरोबर तिच्या वडिलांचे आडनाव वापरत नाही.
तब्बूच्या वर्कफ्रंट : तब्बूनं तिच्या कारकिर्दीत 'क्रू', 'मकबूल', 'हम साथ साथ है', 'हेरा फेरी', 'चीनी कम' आणि 'हैदर'सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये काम करून बॉलिवूडमध्ये एक वेगळी जागा निर्माण केली आहे. तब्बूनं अनेक चित्रपटांमध्ये उत्कृष्ट भूमिका साकारल्या आहेत. अजय देवगण सारख्या नायकांबरोबर तब्बूची केमिस्ट्री खूप जबरदस्त आहे. दरम्यान तब्बूनं 'चीनी कम'मध्ये वडिलांपेक्षा मोठ्या पुरुषावर प्रेम करणाऱ्या तरुणीची भूमिका साकारली होती. यानंतर तब्बू खूप चर्चेत आली होती. तसेच 'माचिस' चित्रपटानं तब्बूला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवून दिला आणि २००१ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'चांदनी बार'साठी तिला तिचा दुसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. तब्बूच्या कामाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, तब्बू शेवटी 'क्रू' चित्रपटात दिसली होती. हा चित्रपट हिट ठरला होता. या चित्रपटात करीना कपूर आणि क्रिती सेनॉन देखील होत्या. आता पुढं ती अक्षय कुमारबरोबर 'भूत बंगला' चित्रपटात दिसणार आहे.
