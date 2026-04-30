‘ना पुढे जाता येई, ना मागे’! पाच तास वाहतूक कोंडीत अडकल्यानंतर सोनाली कुलकर्णी संतापली

सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडीओमध्ये सोनाली कुलकर्णीने सांगितले की, पुण्याला जाण्याचा प्रयत्न करीत असताना ती पाच तास एकाच जागी अडकून पडली.

Sonali Kulkarni gets furious after getting stuck in a traffic jam.
वाहतूक कोंडीत अडकल्यानंतर सोनाली कुलकर्णी संतापली
Published : April 30, 2026 at 11:43 AM IST

मुंबई- गेल्या काही दिवसांपूर्वीच मुंबई-पुणे महामार्गावर मिसिंग लिंक सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आलीय. 1 मेपासून हा मार्ग वाहनचालकांच्या सेवेत येणार आहे. परंतु तरीही मुंबई-पुण्याची वाहतूक कोंडी काही फुटायचं नाव घेत नाहीये. मुंबई-पुणे मार्गावरील प्रवाशांना प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागला, कारण एका मोठ्या वाहतूक कोंडीमुळे मानखुर्द उड्डाणपूल (Flyover) पूर्णपणे ठप्प झाला होता. या कोंडीत अडकलेल्या शेकडो प्रवाशांमध्ये अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी हिचाही समावेश होता; तिने सोशल मीडियावर येऊन आपला हा भयानक अनुभव शेअर केलाय. सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडीओमध्ये सोनाली कुलकर्णीने सांगितले की, पुण्याला जाण्याचा प्रयत्न करीत असताना ती तब्बल पाच तास एकाच जागी अडकून पडली होती.

वाहने पूर्णपणे खोळंबलेली असल्याचे गंभीर दृश्य : या बॉलिवूड अभिनेत्रीने शेअर केलेल्या फुटेजमध्ये रात्रीच्या वेळी वाहनांची लागलेली प्रचंड मोठी रांग लागलेली पाहायला मिळत आहे. ज्यामध्ये कार, बस आणि अवजड ट्रक यांचा समावेश होता आणि ती सर्व वाहने पूर्णपणे खोळंबलेली असल्याचे गंभीर दृश्य दिसत होते. परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करत सोनाली कुलकर्णी म्हणाली की, "पूर्ण पाच तास झाले आहेत. आम्ही इथे पाच तासांपासून अडकलो आहोत," असे म्हणत तिने कॅमेरा फिरवून वाहनांची ती लांबच लांब रांग दाखवली. "तुम्ही माझ्या मागे आणि माझ्या पुढे असलेली वाहतूक पाहू शकता. आम्ही पूर्णपणे अडकलो आहोत, कारण आम्हाला मागेही वळता येत नाहीये."

पोलिसांकडून मिळालेल्या प्रतिसादातून फारसा दिलासा नाही : वाहतूक पोलिसांशी झालेल्या संवादाबद्दल सांगताना अभिनेत्रीने नमूद केले की, उड्डाणपुलावर अडकलेल्या प्रवाशांना पोलिसांकडून मिळालेल्या प्रतिसादातून फारसा दिलासा मिळाला नाही. तिने पुढे सांगितले की, वाहतूक नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांना केवळ संयम राखण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. "ते आम्हाला संयम राखायला सांगत आहेत; त्यांचे म्हणणे आहे की, ही कोंडी खूपच गंभीर आहे आणि ती कधी सुटेल याबद्दल त्यांना स्वतःलाही काहीच कल्पना नाही," असे तिने सांगितले.

एकाच जागी पाच तास अडकून : पाच तास उलटून गेल्यानंतर सोनाली कुलकर्णीने आपल्या व्हिडीओद्वारे पोलिसांना उद्देशून विनंती केली की, "जर तुम्ही कदाचित दुसऱ्या बाजूने आमच्यापर्यंत पोहोचू शकलात. जर तुम्ही आम्हाला काही मदत करू शकलात किंवा परिस्थितीबद्दल काही अद्ययावत माहिती (update) देऊ शकलात, तर कृपया तसे करा." तिने पुढे म्हटले, "मला माहीत आहे की कदाचित इतरांना आमच्यापेक्षाही अधिक बिकट परिस्थितीचा सामना करावा लागला असेल, पण हे खरोखरच भीतीदायक आहे. एकाच जागी पाच तास अडकून राहणे."

या प्रचंड कोंडीचे कारण काय? : या वाहतूक कोंडीची सुरुवात 28 एप्रिलच्या रात्री उशिरा झाली. मानखुर्द परिसरात सायन-पनवेल महामार्गावर एका उत्खनन यंत्रावर (excavator) बसवलेली 'ड्रिलिंग क्रेन' अचानक उलटली, ज्यामुळे ही कोंडी निर्माण झाली. या अपघातामुळे मानखुर्द, चेंबूर आणि लगतच्या परिसरातील वाहतूक ठप्प झाली होती; तसेच ही कोंडी दुसऱ्या दिवसापर्यंत कायम होती.

