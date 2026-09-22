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सोनाली बेंद्रेनं 'सोहळा' मराठी चित्रपटाद्वारे 'प्रस्तुतकर्ता म्हणून जबाबदारी स्वीकारण्यामागची भूमिका केली स्पष्ट...

'सोहळा' या मराठी चित्रपटाची 'प्रस्तुतकर्ता अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे असणार आहे. आता तिनं याबद्दल भाष्य केलंय.

Sonali Bendre and Sohla movie
सोनाली बेंद्रे आणि 'सोहळा' चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 1:24 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेत्री सोनाली बेंद्रेनं आगामी 'सोहळा' या चित्रपटाची 'प्रस्तुतकर्ता म्हणून जबाबदारी स्वीकारण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली आहे. तिनं सांगितलं की, या चित्रपटाच्या कथेनं तिच्या मनावर खोलवर छाप पाडली आणि तो पाहिल्यानंतरही बराच काळ, तो तिच्या विचारांत राहिला. सोनालीनं हे देखील सांगितलं की, ती सहसा कोणत्याही प्रोजेक्टशी स्वतःचे नाव जोडण्यास फारशी तयार होत नाही, मात्र 'सोहळा' हा अशा काही मोजक्या चित्रपटांपैकी एक आहे, ज्याच्या कथेमुळं आणि त्यातून मिळालेल्या अनुभवामुळं तिला त्याला पाठिंबा द्यावासा वाटला. 'सोहळा'च्या प्रस्तुतकर्तेपदाबद्दल बोलताना अभिनेत्री म्हणाली, "गेल्या काही वर्षांत मला अनेक गोष्टींशी माझे नाव जोडण्याची विनंती करण्यात आली आहे. पण मी फार क्वचितच त्याला होकार दिला आहे. 'सोहळा'साठी दिलेला होकार हा त्यातीलच एक दुर्मिळ होकार आहे. कारण हा असा चित्रपट नाही, जो पाहिला आणि विसरून गेलो."

सोनाली बेंद्रेनं व्यक्त केल्या भावना : "हा चित्रपट माझ्या मनात तसाच राहिला, जसे एखादे पुस्तक वाचल्यानंतर ते आपल्याला हळुवारपणे बदलते आणि आपल्यासोबत राहते. आणि मला जाणीव झाली की, ती अंतर्प्रेरणा - म्हणजेच हा चित्रपट अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची इच्छा - हीच खरी 'चित्रपट सादर करण्याची' भावना आहे. मी 'सोहळा' एका अभिनेत्रीच्या भूमिकेतून सादर करत नाहीये. तर, या चित्रपटावर आणि सैकत बागबाननं साकारलेल्या कथेवर विश्वास असणारी व्यक्ती म्हणून, मी तो सादर करत आहे. "दिग्दर्शक सैकत बागबान यांनी चित्रपटाबद्दल म्हटलं, "सोहळा' हा बालपण, मैत्री, कुटुंब आणि आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग बनणाऱ्या छोट्या-छोट्या क्षणांचा उत्सव आहे. 'पश्या' या विश्वाच्या केंद्रस्थानी आहे आणि या पोस्टरद्वारे प्रेक्षकांसमोर त्याचे पहिले पाऊल पडताना पाहणे माझ्यासाठी अत्यंत खास आहे. प्रत्येक चित्रपट निर्मात्याची अशी इच्छा असते की, त्यांना असे सहकारी मिळावेत ज्यांचा कथेवर तितकाच विश्वास असेल जितका निर्मात्याचा आहे."

चित्रपट कधी होणार रिलीज : "माझा पहिला फिचर फिल्म'रोझ ऑडिओ व्हिज्युअल्स' आणि सोनाली बेंद्रे सादर करत आहेत, ही गोष्ट या प्रवासाला एक विलक्षण प्रोत्साहन देणारी आहे. 16 ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षक 'सोहळा'चा अनुभव घेतील, याची मी आतुरतेनं वाट पाहत आहे," असेही त्यांनी नमूद केलं. सोनालीनं 'सोहळा'चे पहिले पोस्टर अनावरण केले आणि याद्वारे चित्रपट प्रस्तुतकर्ता म्हणून तिनं पदार्पण केले आहे. या पोस्टरमध्ये 'पश्या'ची ओळख करून देण्यात आली आहे. सैकत बागबान दिग्दर्शित या चित्रपटाची निर्मिती 'रोझ ऑडिओ व्हिज्युअल्स'च्या बॅनरखाली गोल्डी बहल यांनी, तसेच 'कॅरीऑन फिल्म्स'च्या बॅनरखाली सचिन श्रीवास्तव, रत्ना श्रीवास्तव आणि कविता बागबान यांनी केली आहे. यात प्रवीण दलिंबकर, देवदत्त प्रशांत गोणे, वर्षा मालवडकर, वैष्णवी संजय घोडके आणि अलेस्सांड्रा व्हेलन मेरेडिझ यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.'सोहळा' हा चित्रपट 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

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