ETV Bharat / entertainment

श्रद्धा, संघर्ष आणि अभिनयाचा कस: अभिनेत्री स्नेहल तरडेंनी शेअर केला ‘देऊळ बंद 2’ मधील भावनिक प्रवास

'देऊळ बंद 2' हा मराठी चित्रपट येत्या 21 मे रोजी प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटातील आपल्या भूमिकेबाबत अभिनेत्री स्नेहल तरडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

Actress Snehal Tarde
अभिनेत्री स्नेहल तरडे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 12, 2026 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी (अहिल्यानगर) : चित्रपटसृष्टीत ऐतिहासिक, धार्मिक किंवा वास्तववादी भूमिका साकारणं हे कोणत्याही कलाकारासाठी मोठं आव्हान असतं. अशा भूमिका करताना कलाकाराला केवळ अभिनयच नव्हे, तर त्या व्यक्तिरेखेची मानसिकता, श्रद्धा, भावना आणि संघर्षही सखोलपणे समजून घ्यावा लागतो. येत्या 21 मे रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या 'देऊळ बंद 2' या चित्रपटातील आपल्या भूमिकेबाबत अभिनेत्री स्नेहल तरडे यांनी शिर्डीत माध्यमांशी संवाद साधताना अनेक भावनिक अनुभव शेअर केले.

यापूर्वी धर्मवीर या गाजलेल्या चित्रपटात काम केलेल्या स्नेहल तरडे यांनी सांगितलं की, त्या चित्रपटातील त्यांची भूमिका प्रभावी असली तरी मर्यादित स्वरूपाची होती. मात्र देऊळ बंद 2 मध्ये त्या मुख्य आणि प्रमुख भूमिकेत झळकणार असून, चित्रपटाच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणार आहे.

'... हा प्रसंग अभिनयाच्या दृष्टीनं अत्यंत कठीण': जेव्हा एखादा निर्माता कलाकारावर विश्वास ठेवून कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करतो, तेव्हा त्या विश्वासाला आणि आर्थिक जबाबदारीला न्याय देण्याची जबाबदारी कलाकार म्हणून अधिक वाढते, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. देऊळ बंद 2 या चित्रपटात स्नेहल तरडे एका अशा शेतकरी महिलेची भूमिका साकारत आहेत, जी जीवनातील संकटांनी पूर्णपणे गांजलेली आहे. सततच्या अडचणी, आर्थिक ताण आणि आयुष्यातील संघर्ष यामुळे ती देवावर प्रश्न उपस्थित करते. विशेष म्हणजे, या भूमिकेत तिला थेट स्वामी समर्थांशी वाद घालताना दाखवण्यात आलं आहे. “तू आमची रोज परीक्षा घेतोस, आता तूच आमच्या प्रश्नांची उत्तरं दे,” अशा संतप्त शब्दांत ही महिला स्वामींना जाब विचारताना दिसते.

स्वतः स्वामी समर्थांवर प्रचंड श्रद्धा असलेल्या स्नेहल तरडे यांच्यासाठी हा प्रसंग अभिनयाच्या दृष्टीनं अत्यंत कठीण ठरला. त्या म्हणाल्या की, त्या स्वामी समर्थांना गुरुस्थानी मानतात. त्यामुळे चित्रपटातील काही प्रसंगांमध्ये स्वामींवर राग व्यक्त करणं किंवा त्यांच्याशी कठोर भाषेत संवाद साधणं हे त्यांच्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर वेदनादायक होतं.

'दिवसभर शूटिंग झाल्यानंतर स्वामींची माफी मागायचे' : त्या पुढे म्हणाल्या, “दिवसभर शूटिंग झाल्यानंतर मी स्वामींच्या फोटोसमोर नतमस्तक व्हायचे आणि त्यांची माफी मागायचे. ‘स्वामी मला क्षमा करा, हे माझं काम आहे म्हणून मला असं बोलावं लागलं,’ असं मी मनोमन त्यांना सांगायचे.”

एका बाजूला अभिनयात उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचा दबाव आणि दुसऱ्या बाजूला श्रद्धेचा संघर्ष अशा दुहेरी भावनिक अवस्थेत काम करताना स्वामींच्या आशीर्वादामुळेच ही भूमिका साकारता आली, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.

एका सामान्य शेतकरी महिलेचा देवाशी असलेला भावनिक संघर्ष आणि तिच्या मनातील वेदना देऊळ बंद 2 या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या मनाला नक्कीच भिडतील, असा विश्वास स्नेहल तरडे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

TAGGED:

ACTRESS SNEHAL TARDE INTERVIEW
SNEHAL TARDE DEOOL BAND 2
DEOOL BAND 2 CAST
स्नेहल तरडे देऊळ बंद 2 चित्रपट
DEOOL BAND 2

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.