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'मिर्झापूर'मध्ये 'गोलू गुप्ता'ची भूमिका साकारणारी श्वेता त्रिपाठीनं आपल्या भूमिकेबद्दल आणि ओटीटी फ्रँचायझीच्या मोठ्या पडद्यावरील ऐतिहासिक प्रवासाबद्दल केलं भाष्य

'मिर्झापूर'मध्ये 'गोलू गुप्ता'ची भूमिका साकारणारी श्वेता त्रिपाठीनं ओटीटी फ्रँचायझीच्या मोठ्या पडद्यावरील ऐतिहासिक प्रवासाबद्दल मनमोकळेपणानं सांगितलं आहे.

shweta tripathi
श्वेता त्रिपाठी (Photo: Special arrangement)
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By Seema Sinha

Published : September 4, 2026 at 11:13 AM IST

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मुंबई : 'मिर्झापूर: द मुव्ही' हा क्राईम-थ्रिलर चित्रपट 4 सप्टेंबर 2026 रोजी म्हणजेच आज चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. हा ऐतिहासिक बदल अशा अर्थानं महत्त्वाचा आहे की, एखादी प्रमुख भारतीय वेब सीरीज स्वतंत्र चित्रपट फ्रँचायझीमध्ये रूपांतरित होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. एक्सेल एंटरटेनमेंट आणि ॲमेझॉन एमजीएम स्टुडिओद्वारे निर्मित या चित्रपटाचे दिग्दर्शन गुरमीत सिंग यांनी केलं आहे. हा चित्रपट पूर्वांचलच्या अंडरवर्ल्डचा रांगडा आणि बेधडक 'भौकाल' (दबदबा) देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये येत आहे. 'कालीन' आणि 'मुन्ना भैया' यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेशातील निर्दयी अंडरवर्ल्डचे वास्तववादी चित्रण करून या सीरीजने ओटीटीवर प्रेक्षकांना खिळवून ठेवले होते. वाढती चर्चा आणि चाहत्यांमधील उत्साह यांच्या पार्श्वभूमीवर, 'गोलू गुप्ता'च्या भूमिकेसाठी ओळखली जाणारी श्वेता त्रिपाठी, ओटीटी क्राईम ड्रामापासून मोठ्या पडद्यावरील बहुप्रतीक्षित प्रकल्प बनण्यापर्यंतच्या या फ्रँचायझीच्या प्रवासाबद्दल भाष्य करते.

या फ्रँचायझीच्या प्रवासावर विचार मांडताना त्रिपाठीनं म्हटलं की, जेव्हा कलाकारांनी जवळपास आठ वर्षांपूर्वी 'मिर्झापूर'चे चित्रीकरण सुरू केले होते, तेव्हा त्यांनी कधीच कल्पना केली नव्हती की, ही मालिका इतकी मोठी सांस्कृतिक घटना बनेल. "या प्रवासाचा मार्ग कसा असेल, याचा अंदाज आमच्यापैकी कोणालाच नव्हता. कलाकार म्हणून, आपले काम लोकांपर्यंत पोहोचावे आणि त्यांना भावले जावे अशी आपली इच्छा असते, पण एखादी मालिका लोकांच्या दैनंदिन गप्पांचा, मीम्सचा, उत्सवांचा आणि अगदी त्यांच्या बोलचालीतील भाषेचाही भाग बनणे ही दुर्मिळ गोष्ट आहे. 'मिर्झापूर'नं हे करून दाखवलं. या मालिकेनं आम्हाला लोकांचे 'गुड्डू भैया' आणि 'गोलू दीदी' बनवले. आज लोक ही सीरीज केवळ पाहत नाहीत, तर त्यांना त्यातील पात्रांबद्दल आत्मीयता वाटते आणि ते त्या पात्रांच्या बाजूनं उभे राहतात," असे त्रिपाठी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगतात. 'मिर्झापूर'च्या तीन सीझन्समध्ये श्वेता त्रिपाठीची 'गोलू' ही व्यक्तिरेखा एका आदर्शवादी तरुणीपासून एका प्रभावी व्यक्तिमत्त्वापर्यंतचा प्रवास करते."मिर्झापूर हा मोठ्या पडद्यावरील प्रकल्प (चित्रपट) असेल हे ठरण्यापूर्वी, त्या शक्यतेबद्दल बरीच चर्चा झाली होती. हळूहळू ती शक्यता वास्तवात उतरली आणि त्यानंतर कथेचे स्वरूप काय असेल हे ठरवण्यासाठी पटकथेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या," असे त्रिपाठी सांगितलं.

shweta tripathi
श्वेता त्रिपाठी (Photo: Special arrangement)

या प्रकल्पाबाबत तिला सर्वात जास्त आनंद देणारी गोष्ट म्हणजे चित्रपटासाठी 98 टक्के कलाकार आणि क्रू तेच आहेत, ही एक खूप छान भावना असल्याचं ती म्हणते. "आम्ही आता एका मोठ्या कुटुंबासारखे झालो आहोत. आम्ही सर्वजण एकमेकांना प्रोत्साहन देतो आणि पाठिंबा देतो. जर कोणी आजारी पडले, कोणाची जागा उपलब्ध नसेल किंवा कोणी अडचणीत असेल, तर बाकीचे सर्वजण 'अव्हेंजर्स'प्रमाणे एकत्र येतात. लोक अनेकदा या क्षेत्राबद्दल नकारात्मक बोलतात, पण इथे एकमेकांबद्दल खूप प्रेम, काळजी आणि आधारही आहे. मग ती रसिका असो, सोनल, श्रिया, अनंगशा किंवा हर्षिता... आम्ही सर्वजण एकमेकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतो. आमचा आनंद वैयक्तिक नसून तो सामायिक असतो आणि हे सर्व दिग्दर्शकामुळं शक्य झालं आहे. ही ऊर्जा एका पोषक आणि सुरक्षित वातावरणातूनही मिळते," असे ती पुढे सांगते.

त्रिपाठी 'मिर्झापूर'च्या या प्रचंड विस्तारचे श्रेय चाहत्यांना देतात. "हे सर्व चाहत्यांच्या प्रेमामुळं घडलं आहे. हा चित्रपट म्हणजे त्यांच्यासाठी एक आभार, एक मीठी आणि कौतुकाची भावना आहे, कारण त्यांनी दिलेल्या प्रेमाबद्दल आम्ही कृतज्ञ आहोत आणि आम्ही त्यांच्यावर प्रेम करतो, हे त्यांना सांगण्याचा दुसरा कोणता मार्ग असू शकतो? 'गुड्डू भैया' आणि 'गोलू दीदी' ही नावे आता घराघरात पोहोचली आहेत. आम्हाला वाटते की, त्यांनी या चित्रपटाचा नवीन 'रस' आणि त्यातील वेगळा बाज अनुभवावा आणि त्याचा आनंद घ्यावा." 'मिर्झापूर: द मुव्ही' हा 'मिर्झापूर'च्या तिसऱ्या सीझनचा पुढचा भाग नसून, 2018 मधील पार्श्वभूमीवर आधारित एक स्वतंत्र 'प्रीक्वेल'आहे, ही कथा पहिल्या सीझनच्या सहाव्या आणि सातव्या भागांच्या दरम्यान घडते. यामुळं या भागातील पिता-पुत्रांमधील सुरुवातीच्या काळातील हिंसक संबंधांचा सखोल वेध घेणे शक्य झाले आहे.

shweta tripathi
श्वेता त्रिपाठी (Photo: Special arrangement)

हा 'प्रीक्वेल' असल्यानं, वेब सीरीजमध्ये नंतर मृत्यू झालेले आणि चाहत्यांचे आवडते असलेले मुन्ना त्रिपाठी (दिव्येंदू) आणि कंपाउंडर (अभिषेक बॅनर्जी) ही पात्रे पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहेत. पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया) आणि अली फजल (गुड्डू पंडित) त्यांच्या गाजलेल्या भूमिका पुन्हा साकारत आहेत, तर बबलू पंडितच्या भूमिकेत आता 'पंचायत' फेम जितेंद्र कुमार दिसणार आहे. तसेच, प्रसिद्ध अभिनेता रवी किशन एका रहस्यमय आणि अत्यंत अपेक्षित भूमिकेत या कलाकारांच्या फळीत सामील झाले आहेत. त्रिपाठीनं 'मिर्झापूर'मधील नवीन कलाकारांचे कौतुक करताना म्हटलं आहे की, "ते सर्वजण अप्रतिम आहेत." त्या पुढं म्हणतात, "आम्ही प्रेक्षकांसाठी काहीतरी नवीन घेऊन येत आहोत, जेणेकरून त्यांना एक वेगळा अनुभव घेता येईल."

shweta tripathi
श्वेता त्रिपाठी (Photo: Special arrangement)

तरीही, शोमधील वास्तववादी आणि कठोर हिंसेचे स्वरूप तसेच ठेवण्यात आले आहे, मात्र, चित्रपटगृहातील प्रदर्शनासाठी काही बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये जवळीक दर्शवणारे प्रसंग (intimate scenes) 50 टक्क्यांनी कमी करणे आणि काही शिव्यांवर सेन्सॉरशिप किंवा म्यूट करण्याचा समावेश आहे. या चित्रपटात नऊ गाण्यांचा समावेश असलेला एक ऊर्जावान साऊंडट्रॅक अल्बम आहे. या फ्रँचायझीचे सिनेमॅटिक जग उभे करण्यासाठी पात्रांवर आधारित मॉन्टाजेस, थरारक ॲक्शन दृश्ये आणि उत्सवाचे प्रसंग यांचा प्रभावी वापर यात करण्यात आला आहे.

"आता या चित्रपटाची व्याप्ती वाढली आहे. आमचे सिनेमॅटोग्राफर संजय कपूर यांनी याचे अतिशय सुंदर चित्रीकरण केले आहे. पूर्वी, जेव्हा ही एक वेब सीरीज होती, तेव्हा लोक ती फोनवर किंवा लॅपटॉपवर पाहायचे, पण आता एक मोठा बदल झाला आहे. यातील अल्बममध्ये नऊ गाणी आहेत, ज्यापैकी काही श्रेया घोषालच्या आवाजात आहेत.'साजनवा'चं नवीन व्हर्जन तर अप्रतिम आहे. एका वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रपटात ज्या गोष्टी असायला हव्यात, त्या सर्व गोष्टींची यात प्रामुख्यानं काळजी घेण्यात आली आहे. वेब सीरीजमध्ये गाणी सहसा पार्श्वभूमीवर असल्यानं ती लोकांच्या फारशी लक्षात येत नाहीत," असे त्रिपाठी सांगितलं. 'गोलू गुप्ता' या पात्राशी त्रिपाठी यांचे भावनिक नाते निर्माण झाले आहे आणि या पात्राला प्रेक्षकांचे प्रचंड प्रेम व आदर मिळाला आहे. एका आदर्शवादी तरुणीपासून ते एका प्रभावी व्यक्तिमत्त्वापर्यंतचा गोलूचा प्रवास प्रेक्षकांच्या मनाला कसा भिडला, यावर तिनं प्रकाश टाकला.

shweta tripathi
श्वेता त्रिपाठी (Photo: Special arrangement)

"मी अनेक वर्षे या पात्रासोबत जगले आहे. माझ्या ओळखीतील सर्वात खंबीर मुलींपैकी गोलू एक आहे. तिची सुरुवात एका अशा तरुणीच्या रूपात झाली जिचा योग्य गोष्टी करण्यावर विश्वास होता, पण हळूहळू तिचे रूपांतर अशा व्यक्तीमध्ये झाले जी सत्ता, दुःख, सूड आणि महत्त्वाकांक्षा यांचा सामना करत पुढे जाते. तिच्यासोबत प्रेक्षकांनाही प्रगती करताना पाहणे हा माझ्या कारकिर्दीतील सर्वात समाधानकारक अनुभव ठरला आहे. आजही मला अशा अनेक तरुणी भेटतात ज्या सांगतात की, गोलूची जिद्द, तिच्यातील त्रुटी आणि समाजाच्या अपेक्षांच्या साच्यात न बसण्याचा तिचा निर्णय या गोष्टींशी त्या स्वतःला जोडू शकल्या. हे खरोखरच खूप भावूक करणारे आहे."

या चित्रपटात गोलूचे 'सीझन 2'मधील बदलापूर्वीचे रूप पाहायला मिळेल. "तुम्ही यात 'सीझन 1' मधील गोलूला पाहाल—जेव्हा सर्व काही ठीक होते, जेव्हा ती कॉलेजच्या विद्यार्थी निवडणुकीसाठी उभी राहिली होती... ती गोलू जिचे बबलूवर प्रेम जडत होते, जी बबलूच्या कविता पूर्ण करायची, जी आपल्या भाषणाची तयारी करायची, ती जिद्दी, अभ्यासू आणि जगाला बदलण्याची इच्छा बाळगणारी गोलू... या चित्रपटात ती कोणतीही ॲक्शन करताना दिसणार नाही," असं त्रिपाठीनं स्पष्ट केलं

या पुढं तिनं म्हटलं, "मी नऊ वर्षांपासून 'गोलू गुप्ता'ची भूमिका साकारत आहे. इतर प्रोजेक्ट्समध्ये मी साकारलेल्या पात्रांच्या बाबतीत मला एक प्रकारची सांगता किंवा पूर्णत्व मिळाले - मग ती 'मसान'मधील शालू असो, 'लाखों में एक'मधील डॉ. श्रेया पठारे असो किंवा 'ये काली काली आँखें'मधील शिखा अग्रवाल असो... पण 'गोलू'सोबत मी घडत गेले आणि ती माझ्यासोबत घडत गेली. हा प्रवास अजून संपलेला नाही. म्हणूनच मला 'गोलू' खूप आवडते."

त्रिपाठीनं सांगितलं की, ज्या भूमिका किंवा पात्रांमध्ये सामर्थ्य आणि कमकुवतपणा अशा दोन्ही छटा पाहायला मिळतात, अशा भूमिकांकडे त्या आकर्षित होतात. "मला विविध प्रकारची 'शक्ती' किंवा सामर्थ्य दर्शवणारी पात्रे साकारायला आवडतील, मला केवळ आई, वहिनी किंवा प्रेयसी अशा चौकटीत किंवा श्रेणीत अडकून राहायचे नाही. 'चांगली मुलगी' कोण असते? फक्त वहिनी किंवा प्रेयसी? मुळीच नाही! माणसामध्ये खूप सामर्थ्य असते आणि तितकाच कमकुवतपणाही असतो, कमकुवतपणा हे मानवी असण्याचेच लक्षण आहे. मला अशा प्रकारची पात्रे साकारण्यात रस आहे जिथे माझ्याकडून चुका होऊ शकतात. मी 'कालकूट' नावाची एक मालिका केली होती, ज्यात मी ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या तरुणीची भूमिका साकारली होती. जेव्हा पोलीस तपास करतात आणि माझ्याकडे मद्याची छोटी बाटली (पाहुआ) सापडते, तेव्हा लोक मला खूप जज करतात (माझ्यावर टीका करतात किंवा मला चुकीचे ठरवतात), पण जेव्हा एखाद्या पुरुषाच्या बाबतीत असे घडते, तेव्हा कोणीही त्याला जज करत नाही. मी मद्यपान करते, माझे मित्रही करतात, त्यामुळं आम्ही वाईट माणसं ठरतो का? आपण स्त्रियांना खूप लवकर जज करतो. मी साकारत असलेल्या पात्रांच्या माध्यमातून मला या गोष्टी सामान्य करायच्या आहेत."

त्रिपाठीच्या मते, स्त्रियांना केवळ ठराविक साचेबद्ध भूमिकांत न दाखवता, त्यांच्या व्यक्तिरेखांमध्ये मानवी त्रुटी, स्वतःचे निर्णय घेण्याची क्षमता आणि दैनंदिन जीवनातील वास्तववादी संघर्ष यांचा समावेश असायला हवा. "आपण म्हणतो की कला हे समाजाचे प्रतिबिंब असते आणि समाजात स्त्रिया आज उत्तम कामगिरी करत आहेत. मला पडद्यावर साकारलेल्या व्यक्तिरेखांमधून प्रभाव निर्माण करायचा आहे... प्रेक्षक खूप हुशार आहेत. आता स्त्रियांच्या व्यक्तिरेखांमधील केवळ सामर्थ्यच नाही, तर त्यांच्यातील उणिवा आणि त्यांनी घेतलेले चुकीचे निर्णयही दाखवण्याची वेळ आली आहे, कारण खऱ्या आयुष्यात आपण सर्वजण अशा गोष्टी करत असतो. स्त्रियांना केवळ जज (निर्णय) करण्याऐवजी या गोष्टींना सामान्य मानले गेले पाहिजे," असे सांगून त्रिपाठीनं आपला संवाद संपवला.

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SHWETA TRIPATHI INTERVIEW
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SHWETA TRIPATHI PLAYING GOLU GUPTA
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