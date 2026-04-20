श्रुती हासन पापाराझींवर संतापली, व्हिडिओ व्हायरल...

अभिनेत्री श्रुती हासन पापाराझींवर संतापली आहे. आता तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

श्रुती हासन (Photo - ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 20, 2026 at 4:25 PM IST

हैदराबाद : हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत आपली ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री श्रुती हासन सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आली आहे. तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल झाला आहे, यामध्ये ती पापाराझींवर संताप व्यक्त करताना दिसत आहे. अभिनेत्रीनं पापाराझींना यावेळी चांगलचं फटकारलं आहे. अलीकडेच, ती मुंबईतील एका रेस्टॉरंटमधून बाहेर पडताना दिसली. यावेळी, एका पापाराझीनं तिला 'मम्मा' म्हटलं. यानंतर श्रुती हासन राग आला. तिनं पापाराझीला खडसावत म्हटलं, "मम्मा कोण आहे? ती तुझी आई आहे का? तू काय फालतू बोलतो आहेस?" यादरम्यान यावेळी अभिनेत्री खूपच संतप्त झाली होती. तिनं दिलेली प्रतिक्रिया कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. यानंतर सोशल मीडियावर या मुद्द्यावर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत.

श्रुती हासननं पापाराझींवर काढला राग : या व्हिडिओवर अनेक चाहते तिला पाठिंबा देताना दिसत आहेत. एका यूजरनं लिहिलं, 'लोकांना असे का वाटते की, एखाद्या महिलेचा छळ करणे, ही काहीतरी 'शूरपणाची' गोष्ट आहे, हे मला समजत नाही.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'लोक इतका काहीही बडबड करतात आणि तरीही समोरच्यानं नम्र राहावं अशी अपेक्षा करतात, म्हणजे हे काय चाललंय नक्की?' आणखी एकानं लिहिलं, 'अशा पापाराझींवर कारवाई झाली पाहिजे... अतिशय नीच!' याशिवाय अनेकजण जया बच्चन या पापाराझींबाबत बरोबर बोलतात, याबद्दल देखील म्हणताना दिसत आहेत. अनेकदा पापाराझी अभिनेत्री आणि अभिनेत्याचा पाठलाग करून त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ घेतात, त्यामुळं स्टार्सचा राग त्यांच्यावर निघत असतो, असं अनेकदा झालंय.

श्रुती हासनचे आगामी चित्रपट : श्रुती हासन शेवटची 'कुली' या चित्रपटात दिसली होती. यामध्ये तिच्याबरोबर रजनीकांत, सौबिन शाहिर, उपेंद्र, सत्यराज, नागार्जुन अक्किनेनी, रचिता राम आणि आमिर खान यांनी काम केलं होतं. आता पुढं ती 'कॉल मी बे' सीझन 2मध्ये दिसणार आहे. श्रुतीचा 'आकासम लो ओका तारा' हा चित्रपटही आहे, ज्यात ती दुल्कर सलमान आणि सात्विका वीरवल्ली यांच्याबरोबर दिसणार आहे.

