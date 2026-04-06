श्रिया पिलगांवकरनं 'मिर्झापूर: द मूव्ही'चं केलं शूटिंग पूर्ण, ओटीटीबद्दल मांडलं मत...
श्रिया पिलगांवकरनं 'मिर्झापूर: द मूव्ही'चं शूटिंग पूर्ण केलं आहे. आता पुन्हा एकदा अभिनेत्री 'स्वीटी गुप्ता'च्या भूमिकेत धमाल करण्यासाठी सज्ज आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 6, 2026 at 11:22 AM IST
मुंबई : श्रिया पिलगांवकरनं नुकतेच 'मिर्झापूर: द मूव्ही'चं शूटिंग पूर्ण केलं आहे. तिचा हा चित्रपट आता काही दिवसात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अभिनेत्री लवकरच लोकप्रिय वेब सीरीज 'मिर्झापूर'च्या चित्रपट रूपांतरात (मूव्ही अडाप्टेशनमध्ये) दिसणार आहे. या चित्रपटात , 'स्वीटी गुप्ता'च्या लोकप्रिय भूमिकेत ती दिसणार आहे. श्रिया या चित्रपटासाठी खूप जास्त उत्सुक आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर धमाका करेल असं सध्या चित्र दिसत आहे.
श्रिया पिलगांवकरनं मांडलं मत : दरम्यान श्रिया पिलगांवकरनं 'मिर्झापूर' या सीरीजबद्दल आपलं मत मांडलं आहे. तिनं सांगतलं की, "कलाक्षेत्राची दारे खुली करण्यात, त्याची व्याप्ती वाढवण्यात, ते अधिक सर्वसमावेशक बनवण्यात आणि विविध तसेच प्रायोगिक कथांना वाव देण्यात स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.त्याचबरोबर, ही गोष्ट अत्यंत आनंददायी आहे की, आम्हा सर्वांनाच अशा कामाची संधी मिळाली आहे, जिथे आम्ही स्त्रियांच्या अत्यंत रोमांचक, गुंतागुंतीच्या आणि बहुआयामी भूमिका पडद्यावर साकारू शकलो आहोत. मला वाटते की, हे सर्व एकमेकींना प्रोत्साहन देण्याबद्दल आणि एकमेकींना पाठिंबा, देण्याबद्दल आहे. आणि हो, हे प्रामुख्यानं लेखकांचे माध्यम आहे. त्यामुळं याची सर्वात उत्तम बाजू हीच आहे की, यात सर्व लक्ष पुन्हा एकदा कथेवर केंद्रित होते."
'स्वीटी गुप्ता'च्या भूमिकेत श्रिया पिलगांवकर दिसणार : सोशल मीडियावर आपल्या कामाशी संबंधित माहिती शेअर करताना, श्रियानं एक पोस्ट लिहिली, "चित्रीकरण पूर्ण झालं! सेटवर या संपूर्ण टीमबरोबर घालवलेला वेळ नेहमीच सर्वोत्तम असतो! या टीमसोबत पुन्हा एकत्र येणे आणि 'स्वीटी गुप्ता'ची भूमिका पुन्हा जगणे हा अनुभव खूपच खास होता. 'मिर्झापूर – द फिल्म' मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी तुम्ही किती उत्सुक आहात, हे जाणून घेण्यासाठी मी आता आणखी वाट पाहू शकत नाही. हा चित्रपट नक्कीच जबरदस्त असणार आहे!"
'मिर्झापूर: द मूव्ही' चित्रपटाची स्टार कास्ट : गुरमीत सिंग यांनी दिग्दर्शित केलेला आणि एक्सेल एंटरटेनमेंटनं निर्मित केलेला 'मिर्झापूर: द मूव्ही' हा चित्रपट, या सीरीजमधील मूळ कलाकारांना पुन्हा एकत्र आणतो. यामध्ये अली फजल, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदू शर्मा, अभिषेक बॅनर्जी आणि श्वेता त्रिपाठी यांचा समावेश आहे. याशिवाय श्रियाची निवड प्रियदर्शन यांच्या 'हैवान' या चित्रपटामध्ये देखील केली गेली आहे, ज्यामध्ये अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान हे कलाकार मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत.
- श्रिया पिळगावकरनं 2016मधील शाहरुख खानबरोबरचा फोटो केला शेअर, 'फॅन' चित्रपटातील पदार्पणाची केली आठवण...
- 'फेमिनिज्म'वर वादग्रस्त विधान दिल्यानं नोरा फतेही चर्चेत, सोनाली बेंद्रे आणि श्रिया पिळगावकरनं दिली प्रतिक्रिया - Nora Fatehi Sonali Bendre
- जितेंद्र कुमार आणि श्रिया पिळगावकर स्टारर 'ड्राय डे'चा ट्रेलर रिलीज; पाहा व्हिडिओ