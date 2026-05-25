अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांनी ड्रग्स फ्री पुणे मोहिमेचं केलं कौतुक...
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांनी ड्रग्स फ्री पुणे मोहिमेच कौतुक करत एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 12:10 PM IST
पुणे : पुणेसह राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून ड्रग्सची समस्या वाढत असून मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालय तसेच विविध ठिकाणी ड्रग्सचा वापर होताना पाहायला मिळत आहे. दरम्यान पुणे पोलीस यांच्याकडून ड्रग्स फ्री पुणे मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात येत असून या मोहिमेला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी स्थानिक नगरसेवक आणि पोलीस यांच्या संयुक्त विद्यमानं प्रत्येक प्रभाग ड्रगमुक्त करण्यात येत आहे. प्रत्येक प्रभागात कार्यक्रम घेऊन याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे. आत्ता या मोहिमेच अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांनी कौतुक केलं आहे.
शिल्पा शेट्टी-कुंद्रानं केलं पुणे पोलिसांचं कौतुक : तरुण पिढीला अंमली पदार्थांच्या (ड्रग्ज) विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि पुणे शहर, अंमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी पुणे शहर पोलिसांनी सुरू केलेल्या 'ड्रग्ज-मुक्त पुणे' मोहिमेला प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी-कुंद्रा यांनी एक व्हिडिओ बनवून पुणे पोलिसांच्या या स्तुत्य उपक्रमाचे जोरदार कौतुक केल आहे. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी म्हणाल्या की "आपले आयुष्य हा एक अतिशय सुंदर प्रवास आहे. आपली स्वप्ने पूर्ण करण्याची, ध्येय गाठण्याची आणि आपल्या कुटुंबाला आपला अभिमान वाटेल असे काम करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे. परंतु, सध्या समाजात ड्रग्जचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर होत असून हा एक अत्यंत धोकादायक मार्ग आहे, जो माणसाला हळूहळू अंधाराकडे ढकलतो. ड्रग्जमुळं क्षणिक किंवा खोटा आनंद मिळत असला तरी त्या बदल्यात तुमचे आरोग्य, घरातील शांतता, तुमचे करिअर, नातेसंबंध आणि तुमचे भविष्य उद्ध्वस्त होते."
शिल्पानं दिला सल्ला : यानंतर अभिनेत्रीनं पुढं म्हटलं, "मी तुम्हा सर्वांना कळकळीची विनंती करते की, ड्रग्जपासून नेहमी दूर राहा. स्वतः सतर्क राहा आणि आपल्या कुटुंबियांमध्ये आणि प्रियजनांमध्ये याविषयी जनजागृती करा. जर तुम्हाला कुठेही संशयास्पद किंवा चुकीचे घडताना आढळले, तर त्याविरुद्ध ठामपणे उभे राहा आणि ते थांबवण्यास मदत करा. पुढील पिढीसाठी ड्रग्ज-मुक्त, सुरक्षित आणि निरोगी समाज घडवण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊया. 'ड्रग्जला म्हणा नाही आणि आयुष्याला म्हणा होय असं यावेळी त्या म्हणाल्या.