अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीनं कुटुंबाबरोबर गणेश विसर्जन केलं, नृत्य आणि ढोल वाजवून चाहत्यांचं जिंकलं मन..
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीनं कुटुंबासोबत गणेश विसर्जन केलं आहे. आता तिचा डान्स आणि ढोल वाजवतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 11:11 AM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीनं मुंबईत आपल्या कुटुंबाबरोबर गणपती बाप्पाला निरोप दिला आहे. यावेळी तिनं मराठमोळ्या साडीत ढोल-ताशांच्या तालावर धमाकेदार डान्स केला. माजी खासदार नवनीत राणा या देखील शिल्पाच्या घरी उपस्थित होत्या. त्यांनी देखील शिल्पाच्या घरी जाऊन बाप्पाचं दर्शन घेतलं. दरम्यान शिल्पा शेट्टीकडे दरवर्षी मोठ्या उत्साहात गणपती बाप्पाचं विसर्जन केलं जातं. यावेळी देखील शिल्पानं बाप्पाची मनोभावे पूजा केली. आता सोशल मीडियावर शिल्पाचे काही व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात ती बाप्पााला निरोप देताना दिसत आहे.
शिल्पानं ढोल वाजवून बाप्पाला दिला निरोप : दरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत शिल्पा ढोल देखील वाजवताना दिसत आहे. विसर्जनासाठी शिल्पानं पिवळ्या आणि गुलाबी रंगाची साडी, त्यावर पिवळा ब्लाऊज, पारंपरिक दागिने आणि चंद्रकोर लावली होती. कुटुंबासोबत बाप्पाला निरोप देताना अभिनेत्रीनं या क्षणाचा मनसोक्त आनंद घेतला.आता सोशल मीडियावर समोर आलेल्या व्हिडिओवर तिचे चाहते कमेंट्स देऊन, तिचे कौतुक करताना दिसत आहेत. दरम्यान या व्हिडिओवर एका तिच्या चाहत्यानं लिहिलं, 'खूप सुंदर.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'ती शक्तीशाली आहे.' याशिवाय अनेकजण तिच्या व्हिडिओवर प्रेमाचे इनोजी शेअर करत आहेत.
शिल्पा शेट्टीचं वर्कफंट : दरम्यान अभिनेत्रीच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती नुकतीच 'केडी: द डेव्हिल' या चित्रपटात झळकली होती. केव्हीएन प्रॉडक्शन अंतर्गत व्यंकट के नारायण यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. हा पिरियड ॲक्शन चित्रपट 1970च्या दशकातील बंगळुरूमधील सत्य घटनांवर आधारित आहे. 'केडी: द डेव्हिल'मध्ये ध्रुव सर्जानं प्रमुख भूमिकेत काम केलं आहे. याशिवाय या चित्रपटामध्ये त्याच्याबरोबर संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी,रेश्मा नानय्या , रमेश अरविंद, आणि व्ही रविचंद्रन यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. तसेच शिल्पानं नुकतंच 'माँ है ना' या कुकिंग रिॲलिटी शोचं देखील सूत्रसंचालन केलं आहे. शिल्पा सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे, ती अनेकदा आपल्या कुटुंबासोबतचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत असते.