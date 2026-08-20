सुपरस्टार रजनीकांत अभिनीत 'जेलर 2' चित्रपटाचा भाग झाल्याबद्दल अभिनेत्री शमना कासिमनं केली कृतज्ञता व्यक्त
सुपरस्टार रजनीकांत यांच्या 'जेलर 2' चित्रपटात सहभागी झाल्याबद्दल अभिनेत्री शमना कासिमनं कृतज्ञता व्यक्त केली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 20, 2026 at 1:08 PM IST
हैदराबाद : प्रसिद्ध अभिनेत्री शमना कासिमनं दिग्दर्शक नेल्सन दिलीपकुमार यांच्या बहुप्रतीक्षित ॲक्शन-एंटरटेनर 'जेलर 2'चा भाग असल्याबद्दल प्रचंड आनंद आणि कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. आपल्या इन्स्टाग्राम पेजवर कृतज्ञता व्यक्त करणारी पोस्ट लिहिताना अभिनेत्रीनं लिहिलं, 'प्रतिष्ठित चित्रपट 'जेलर 2'चा भाग असल्यानं मला खरोखरच खूप आनंद होत आहे आणि मी अत्यंत कृतज्ञ आहे! 'तिनं पुढं म्हटलं, 'मला ही अविश्वसनीय संधी दिल्याबद्दल सुपरस्टार रजनीकांत सर, नेल्सन दिलीपकुमार सर, अनिरुद्ध रविचंदर सर, जानी मास्टर आणि संपूर्ण 'जेलर 2' टीमचे मनापासून आभार. हे अविस्मरणीय स्वप्न सत्यात उतरवल्याबद्दल मी ईश्वराचे आभार मानते. मला खरोखरच सन्मानित, कृतज्ञ आणि धन्य वाटत आहे!'
अभिनेत्री शमना कासिमची पोस्ट : दरम्यान या 'चित्रपटातील पहिले गाणं 'अला बोलेलो'चा प्रोमो निर्मात्यांनी प्रदर्शित केल्यानंतर लगेचच अभिनेत्रीनं ही पोस्ट शेअर केली. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाच्या पहिल्या गाण्यात अभिनेत्री शमना कासिम झळकल्यानंतर तिचे चाहते देखील खूप खुश आहेत. दरम्यान हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर यावर्षी 15 ऑक्टोबर रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाची निर्मिती करणाऱ्या 'सन पिक्चर्स' या प्रोडक्शन हाऊसनं अलीकडेच त्यांच्या सोशल मीडिया हँडल्सवर घोषणा केली होती की,'अलाप्पारा केलाप्पुरम! (धुमाकूळ घालणार!) 'जेलर 2' 15 ऑक्टोबर रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये धडकणार आहे.' निर्मात्यांनी प्रदर्शनाच्या तारखेची घोषणा करणारा एक टीझरही प्रदर्शित केला होता, ज्यामध्ये अभिनेता विनायकन हसत-हसत धमकी देताना दिसला होता. "मला मारल्यानंतर तुला शांतता मिळणार नाही. माझ्या मागे एक मोठे जग आहे, जेलर! हे एक प्रचंड मोठे नेटवर्क आहे. कोण, कधी आणि कसे (तुझ्यावर चालून) येईल हे तुला कळणार नाही. तुझे आयुष्य नरक बनेल."
'जेलर 2' चित्रपटाबद्दल : यानंतर टीझरमध्ये रजनीकांत यांचे दमदार आगमन दाखवण्यात आले. याशिवाय प्रेक्षकांना चित्रपटातील इतर पात्रांचीही झलक पाहायला मिळाली. या चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासूनच चाहते याबद्दल प्रचंड उत्सुक आहे. यावर्षी एप्रिलमध्ये, निर्मात्यांनी चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण झाल्याची घोषणा केली होती. शूटिंग पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं आयोजित केलेल्या केक-कटिंग समारंभाचे फोटोही त्यांनी त्यावेळी शेअर केले होते. तसेच 'जेलर 2'मध्ये पहिल्या भागाप्रमाणेच भरपूर ॲक्शन आणि मनोरंजनाची हमी दिली जात आहे, पहिल्या भागानं जगभरात 650 कोटी रुपयांची कमाई करत ब्लॉकबस्टर यश मिळवले होते. तसेच 'जेलर'च्या दुसऱ्या भागाचे शूटिंग सर्वप्रथम चेन्नईमध्ये सुरू झाले. या ॲक्शन-प्रधान मनोरंजक चित्रपटाची निर्मिती करणाऱ्या 'सन पिक्चर्स' या निर्मिती संस्थेनं गेल्या वर्षी 10 मार्च रोजी चित्रपटाचे शूटिंग सुरू झाल्याची घोषणा केली होती. या चित्रपटात रम्या कृष्णन दिसणार आहे. दरम्यान मल्याळम सुपरस्टार मोहनलाल आणि तमिळ अभिनेता विजय सेतुपती यांनीही 'जेलर 2'साठी शूटिंग केले आहे.