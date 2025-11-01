बॉलिवूड अभिनेत्री शबाना आझमीचा डान्स व्हिडिओ व्हायरल...

ETV Bharat / entertainment

अभिनेत्री शबाना आझमीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये ती सुंदर डान्स करताना दिसत आहे.

November 1, 2025

मुंबई - अभिनेत्री शबाना आझमी सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असते. तिनं आपल्या अभिनयामुळं चित्रपटांसृष्टीत एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. शनिवारी सोशल मीडियावर शबाना यांनी एक शेअर केला आहे. या व्हिडिओच्या माध्यामातून त्यांनी त्यांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. त्यांनी शेअर केलेली पोस्ट देखील आता अनेकांना आवडत आहे. अनेकजण या पोस्टवर आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. अभिनेत्रीनं इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये त्या नाचताना दिसत आहे. याशिवाय त्यांच्या डोक्यावर फुलांचा गुच्छा असून त्या व्हिडिओमध्ये खूप आनंदी असल्याच्या दिसत आहे.

शबाना आझमीचा सोशल मीडियावर व्हिडिओ झाला व्हायरल : आता अभिनेत्रीनं व्हिडिओ पोस्टच्या कॅप्शन लिहिलं आहे, "हा व्हिडिओ अचानक माझ्या फोनवर आला. माझ्या २०१८च्या वाढदिवसाची आठवण आहे! आता एक गंभीर अभिनेत्री म्हणून असण्याचा टॅग गेला आहे!" शबाना आझमी या आपला वाढदिवस १८ सप्टेंबर रोजी साजरा करतात. दरम्यान शबाना यांची आई शौकत आझमी देखील एक अभिनेत्री आहे. हे खूप कमी लोकांना माहिती आहे. त्यांनी 'उमराव जान' आणि 'सलाम बॉम्बे' यासारख्या चित्रपटांमध्ये उत्तम अभिनय केला आहे. दरम्यान शबाना यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांनी दोन वेळा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचं अभिनेत्रीची आई शौकत आझमी यांनी त्यांच्या 'कैफ अँड आय मेमोअर' या आत्मचरित्रात सांगितलं आहे.

शबाना आझमीबद्दल : शबाना आझमी यांचा प्रसिद्ध अभिनेता शशी कपूरवर क्रश होता. याबद्दल अभिनेत्रीनं एकदा मुलाखतीमध्ये सांगितलं होतं. दरम्यान शबाना आझमीच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर पुढं त्या शेवटी क्राईम थ्रिलर 'डब्बा कार्टेल'मध्ये दिसल्या आहे. हितेश भाटिया दिग्दर्शित या सीरीजमध्ये अंजली आनंद, सई ताम्हणकर,जिशु सेनगुप्ता, लिलेट दुबे, ज्योतिका, शालिनी पांडे, भूपेंद्र जादावत आणि गजराज राव सारखे कलाकार होते. आता शबाना या पुढं राजकुमार संतोषी यांच्या आगामी अ‍ॅक्शन ड्रामा 'लाहोर १९४७'मध्ये दिसणार आहे. आमिर खान प्रॉडक्शन निर्मित या चित्रपटात सनी देओल, अली फजल आणि प्रीती झिंटा हे कलाकार दिसणार आहेत. हा चित्रपट आता २०२६मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

