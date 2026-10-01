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अभिनेत्री समांथा प्रभूला डीपफेक प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा, सर्वच प्लॅटफॉर्मसह 18 जणांना आक्षेपार्ह कंटेट हटवण्याचे निर्देश

अभिनेत्री समांथा प्रभूला डीपफेक प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा दिलाय. मेटा, गुगल, ॲमेझॉनसह सर्वच प्लॅटफॉर्मवरुन आक्षेपार्ह कंटेट तत्काळ हटवण्याचे निर्देश जारी केलेत.

हायकोर्ट, इन्सेटमध्ये समांथा
हायकोर्ट, इन्सेटमध्ये समांथा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 10:16 PM IST

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मुंबई : दक्षिणात्य अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभूला व्यक्तीमत्व स्वामित्व हक्काच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिलाय. सामंथाच्या नावाचा, छायाचित्रांचा आणि आवाजाचा तिच्या पूर्व परवानगीशिवाय वापर करून कंटेंट तयार केल्या विरोधात सामंथानं हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं एआयद्वारे तयार करण्यात आलेली आक्षेपार्ह सामग्री हटवण्याचे आदेश सर्व प्रतिवादींना गुरूवारी दिलेत. ज्यात मेटा, गुगल, ॲमेझॉन, विविध एआय प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल मीडिया संस्थांसह एकूण 18 जणांना प्रतिवादी करण्यात आलय.

काय आहे प्रकरण - मॉर्फ्ड छायाचित्रे, डीपफेक व्हिडिओ, एआयच्या माध्यमातून तयार केलेला आवाज, अश्लील व्हिडिओ आणि अभिनेत्रीचे वस्तुकरण करणारे एआय चॅटबॉट्स याबाबत समांथा प्रभूनं मुंबई उच्च न्यायालयात वकील रश्मीन खांडेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या सामग्रीमुळे प्रथमदर्शनी तिच्या व्यक्तिमत्त्व, प्रसिद्धी आणि नैतिक हक्कांचं उल्लंघन होत असल्याचं न्यायालयानं नमूद केलंय. ‘घटनेच्या कलम 19(1)(a) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तसेच कलम 21 अंतर्गत जीवन, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि मानवी प्रतिष्ठेचा अधिकार समांथाच्या व्यक्तिमत्त्व, प्रसिद्धी हक्कांचे संरक्षण करतो, असं स्पष्ट करत सर्व आक्षेपार्ह सामग्री तत्काळ हटवण्याचे आदेश हायकोर्टानं संबंधित प्रतिवाद्यांना दिलेत. समांथानं दाखल केलेल्या दाव्यात मेटा, गुगल, ॲमेझॉन, विविध एआय प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल मीडिया संस्थांसह 18 जणांना प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.


एआयचा वापर करून तयार केलेल्या डीपफेकनं सेलिब्रिटी हैराण - गेल्या काही काळापासून एकापाठोपाठ एक अनेक सेलिब्रिटींनी वैयक्तिक हक्कांच्या रक्षणासाठी अथवा प्रसिद्धी हक्कांच्या मुद्यावर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. यात अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चच, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, जॅकी श्रॉफ, आशा भोसले, सुनील शेट्टी, कार्तिक आर्यन आणि इतरांची बरीच मोठी यादी तयार होईल.

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TAGGED:

DEEPFAKE CASE
समांथा प्रभू
डिपफेक
आक्षेपार्ह कंटेट
SAMANTHA PRABHU

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