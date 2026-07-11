'बाप विठुराया'मुळं विठ्ठलाशी असलेलं माझं नातं अधिक दृढ झालं - रिंकू राजगुरू
'सैराट' या चित्रपटातून प्रसिद्ध झालेली अभिनेत्री रिंकू राजगुरूचं एक नवीन गाणं 'बाप विठुराया' हे रिलीज करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 3:25 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री रिंकू राजगुरूनं 'सैराट' या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं आणि पहिल्याच चित्रपटातून ती संपूर्ण देशभरात लोकप्रिय झाली. 'आर्ची' या तिच्या दमदार भूमिकेनं प्रेक्षकांच्या मनावर कायमची छाप पाडली. नैसर्गिक अभिनय, आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तिमत्त्व आणि वेगवेगळ्या भूमिका साकारण्याच्या क्षमतेमुळं तिनं मराठीसोबतच हिंदी चित्रपटसृष्टीतही स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केली आणि तिचा मोठा चाहतावर्ग आजही कायम आहे. आता ती पुन्हा एकदा चाहत्यांच्या भेटीला येत आहे, एका वेगळ्या माध्यमातून. आषाढ महिन्याची चाहूल लागली की, संपूर्ण महाराष्ट्राला पंढरपूरच्या वारीचे वेध लागतात. याच भक्तिमय वातावरणात अभिनेत्री रिंकू राजगुरू आपल्या चाहत्यांसाठी एक खास भेट घेऊन येत आहे. काही दिवसांपूर्वी वारीतील तिची छायाचित्रे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली होती. त्या फोटोंमागे नेमकं काय सरप्राइज दडलं आहे, याबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात होते. आता त्याचं उत्तर समोर आलं आहे.
'बाप विठुराया' गाणं रिलीज : सारेगम मराठीच्या वारी विशेष संगीतप्रकल्पात रिंकू प्रथमच झळकणार असून, 'बाप विठुराया' या भक्तिगीतातून ती एका नव्या रूपात प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. नुकतीच या गाण्याची झलक सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आली असून, त्याला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. या गीताला गायक अजय गोगावले यांचा भावपूर्ण आवाज लाभला आहे. त्यांच्या गायकीमुळं विठ्ठलभक्तीचा भाव अधिक खुलून येणार असून, या गाण्याबद्दल चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
रिंकू राजगुरूनं व्यक्त केल्या भावना : या निमित्तानं रिंकू म्हणाली, "माझ्या कारकिर्दीतील पहिलंच अल्बम गीत विठ्ठलावर आधारित आहे, ही माझ्यासाठी अत्यंत आनंदाची आणि भावनिक गोष्ट आहे. विठ्ठलाविषयी माझ्या मनात लहानपणापासूनच अपार श्रद्धा आणि प्रेम आहे. आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यावर तो माझ्यासोबत असल्याची जाणीव मला होत राहते. अनेकदा मी त्याच्याशी मनमोकळ्या गप्पाही मारते. त्यामुळं हे गाणं करण्याची संधी मिळणं, हे त्याचंच आशीर्वाद असल्यासारखं वाटतं. आजवर मी कोणतंही अल्बम गीत केलं नव्हतं. पण या गाण्यामुळं तो योग जुळून आला. अजय गोगावले यांच्यासोबत पुन्हा काम करण्याची संधी मिळाली, तसेच सारेगम मराठीसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेसोबत जोडता आलं, याचाही विशेष आनंद आहे. माझ्या या पहिल्या अल्बमला प्रेक्षक भरभरून प्रेम देतील, अशी अपेक्षा आहे." या गाण्यात रिंकूचा यापूर्वी कधीही न पाहिलेला आकर्षक आणि वेगळा लूकही पाहायला मिळणार आहे. अभिनयासोबतच भक्तिभावाची छटा असलेला तिचा हा नवा अवतार रसिकांसाठी विशेष ठरणार आहे. 11 जुलै रोजी प्रदर्शित होणारे 'बाप विठुराया' हे गीत वारीच्या उत्साहात आणखी भर घालणार आहे.