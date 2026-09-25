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'मुसाफिरी' शो आणि आगामी चित्रपटांबाबत अभिनेत्री रिचा चढ्ढाची विशेष मुलाखत...

अभिनेत्री रिचा चढ्ढाचा नवीन शो 'मुसाफिरी' हा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. तिनं आता या शोबद्दल काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

richa chadha interview
रिचा चड्ढाची मुलाखत (Special arrangement)
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By Seema Sinha

Published : September 25, 2026 at 12:09 PM IST

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मुंबई : अभिनेत्री रिचा चढ्ढानं 'मुसाफिरी' या प्रवास आणि संस्कृतीविषयक वेब सीरिजद्वारे नॉन-फिक्शन आणि यूट्यूबच्या विश्वात पाऊल ठेवलं आहे. तिची निर्मिती संस्था, 'पुशिंग बटन्स स्टुडिओज' अंतर्गत रिचानं या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन, लेखन आणि निर्मिती केली आहे. आठ भागांचा हा पहिला सीझन 'फुल स्टॉप' या यूट्यूब चॅनेलवर प्रदर्शित होणार आहे, हे चॅनेल रिचा आणि तिचा पती, अभिनेता अली फजल यांनी सुरू केले आहे. हा कार्यक्रम केवळ एक पारंपरिक ट्रॅव्हल व्लॉग नसून, मुंबईसाठी वाहिलेले एक 'सांस्कृतिक प्रेमपत्र' आहे. यात मुंबईचा विसरलेला इतिहास, अज्ञात परिसर, स्थानिक समुदाय आणि न ऐकलेल्या कथांचा शोध घेतला गेला आहे.

रिचा चढ्ढा यावर सांगितलं, "मला नेहमीच ट्रॅव्हल शोज आवडतात आणि मी इतिहासाचा अभ्यासही केला आहे. एखाद्या ठिकाणाबद्दलची रंजक माहिती जाणून घेणे, एखादे ठिकाण तसे का आहे हे समजून घेणे मला खूप आवडते, माझ्या मनात नेहमीच अनेक प्रश्न आणि प्रचंड कुतूहल असते," असे ती 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगते. ती पुढे म्हणते, "मी स्वतःच सर्व संशोधन केले आहे आणि काही चूक झालीच, तर त्याची जबाबदारी मी स्वतः घेईन (हसत)."

richa chadha
रिचा चढ्ढा (Special arrangement)

'मुसाफिरी'च्या पहिल्या सीझनमध्ये आठ भाग असतील, ज्यातून मुंबईच्या विविध पैलूंचा शोध घेतला जाईल. मुंबई हे शहर आता रिचाने तिचे 'पसंतीचे निवासस्थान' मानले आहे. 'मुसाफिरी'च्या पुढील सीझन्समध्ये संपूर्ण भारतभर प्रवास केला जाईल आणि त्याद्वारे न माहित असलेली परंपरा, जिवंत इतिहास, विविध समुदाय आणि पर्यटन स्थळांवर प्रकाश टाकला जाईल. 'मुसाफिरी'साठी मुंबई हीच आपली प्रेरणा असल्याचे सांगत रिचा म्हणते, "मुंबई ही माझी कर्मभूमी राहिली आहे आणि माझ्या मनात या शहराबद्दल विशेष प्रेम आहे. ही सीरिज घाईगडबडीतून बाहेर पडून निवांतपणे गोष्टी अनुभवण्याबद्दल आणि बारकाईनं निरीक्षण करण्याबद्दल आहे. मी तुम्हाला वचन देते की, प्रत्येक भागातून तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकायला मिळेल."

richa chadha
रिचा चढ्ढा (Special arrangement)

शहरात राहणाऱ्या तरुण भारतीयांना त्यांच्या पाठ्यपुस्तकांमधील माहितीपलीकडील भारताशी जोडण्याच्या उद्देशानं हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. रिचा सांगते की, बाळंतपणानंतरच्या आव्हानांचा सामना करत असताना तिला या कार्यक्रमाची कल्पना सुचली. "खरं सांगायचं तर, बाळंतपणानंतरचा काळ माझ्यासाठी खूप कठीण होता. आरोग्याच्या दृष्टीनं सावरण्यासाठी मला बराच वेळ लागला. त्या काळात माझं मन आणि विचार काहीसे गोंधळलेले असायचे. तेव्हा कामासाठी बाहेर पडणं मला शक्य नव्हतं. तरीही, मी एका ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठीचा शो पूर्ण केला. त्यासोबतच 'मुसाफिरी'साठीचं संशोधनही केलं, ज्यासाठी खूप वेळ लागला. जेव्हा तुम्ही एकाच वेळी अनेक गोष्टी हाताळता, तेव्हा कामाचा वेग साहजिकच मंदावतो. आता काही दिवसांतच मी एका चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात करत आहे. त्यामुळे, आता तुम्हाला मी अधिक प्रमाणात पाहायला मिळेल अशी आशा आहे," असे ही अभिनेत्री म्हणते. तिनं अशा भूमिका साकारून आपली कारकीर्द घडवली आहे, ज्या ठराविक साच्यात किंवा रूढ चौकटीत बसत नाहीत. त्याचवेळी, निर्माती म्हणून कॅमेऱ्याच्या मागेही तिनं स्वतःचे स्थान निर्माण केलं आहे.

richa chadha
रिचा चढ्ढा (Special arrangement)

'मुसाफिरी'चा पहिला भाग 25 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार असून, त्यानंतरचे नवीन भाग दर शुक्रवारी प्रदर्शित केले जातील. चड्ढा आणि फजल यांच्या 'पुशिंग बटन्स स्टुडिओज' अंतर्गत निर्मिती झालेला हा दुसरा प्रकल्प आहे. याआधी त्यांनी 'गर्ल्स विल बी गर्ल्स' या प्रशंसित चित्रपटाची निर्मिती केली होती, ज्यानं 'सनडान्स फिल्म फेस्टिव्हल'मध्ये मोठे सन्मान मिळवले, तसेच रिचाला लॉस एंजेलिसमधील 'इंडी स्पिरिट अवॉर्ड्स'मध्ये 'जॉन कॅसाव्हेट्स पुरस्कार'ही प्रदान करण्यात आला होता.

richa chadha
रिचा चढ्ढा (Special arrangement)

"आम्ही हा शो विविध शहरे आणि राज्यांपर्यंत नेण्याची योजना आखत आहोत, लोकांना स्वतःची संस्कृती जाणून घेण्याची संधी मिळणे ही चांगली गोष्ट आहे. मुंबईतील धारावी, नालासोपारा, वसई, ससून डॉक, भायखळ्यातील मसिना हॉस्पिटल, गिल्बर्ट हिल, आरे फॉरेस्ट... अशा काही रंजक ठिकाणांना आम्ही या शोमध्ये कव्हर केले आहे. त्यानंतर मला अरुणाचल प्रदेश, कन्याकुमारीला जायचे आहे... भारत देश खूप विशाल आहे आणि इथे शोधण्यासारखे खूप काही आहे," असे ती म्हणते.

"लोक मला अनेकदा विचारतात, 'तू खऱ्या आयुष्यातही 'भोली पंजाबन' ( 'फुकरे रिटर्न्स' या विनोदी चित्रपटातील तिची गाजलेली, धडाकेबाज गँगस्टरची भूमिका) सारखीच आहेस का?' पण 'मुसाफिरी'मध्ये तुम्हाला माझे जे रूप पाहायला मिळेल, तेच माझे खऱ्या आयुष्यातील रूप आहे. माझ्याकडे इतिहासाची पदवी आणि मीडियामधील डिप्लोमा आहे. अभिनयाच्या क्षेत्रात त्या शिक्षणाचा पुरेसा उपयोग होत नाहीये असे मला वाटले, म्हणूनच मी हा शो सुरू केला," असे ती सांगते.

संजय लीला भन्साळी यांच्या 2024 मधील 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' या गाजलेल्या नेटफ्लिक्स 'पिरियड ड्रामा' मालिकेत 'लज्जो'च्या भूमिकेत दिसलेली चढ्ढा आता एका आगामी गंभीर ओटीटी मालिकेत तल्लख बुद्धिमत्ता असलेल्या तपास अधिकाऱ्याची/डिटेक्टिव्हची भूमिका साकारणार आहे. याशिवाय, दिल्लीच्या धकाधकीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित एका 'सिच्युएशनल कॉमेडी' मालिकेचे काम सुरू आहे, ज्यात ती पहिल्यांदाच अली फजलबरोबर काम करत आहे. तसेच, 'आखरी सोमवार' या 'ड्रामा-कॉमेडी' चित्रपटातून ती पटकथा लेखिका म्हणून पदार्पण करत असून त्यात मुख्य भूमिकेतही दिसणार आहे.

या चित्रपटाची कथा एका यशस्वी रिअ‍ॅलिटी टीव्ही निर्मात्याभोवती फिरते, जिच्या कामाच्या ठिकाणी तिला एका विशिष्ट चौकटीत अडकवले जाते आणि त्यानंतर ती घाईघाईनं जोडीदार शोधण्याचा प्रयत्न करते. या चित्रपटाबद्दल ती म्हणते "पण मला वेळ काढणे खूप कठीण जात आहे, मला अधिक वेळ हवा आहे. मला चांगले आणि मनोरंजक चित्रपट करायचे आहेत. सुदैवाने, मला काही चांगल्या पटकथा मिळत आहेत, अलीसोबत मी जो चित्रपट सुरू करत आहे, तो खरोखरच खूप छान आहे."

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील असमान संधींबाबत चड्ढानं अनेकदा भाष्य केलं आहे. तिनं वारंवार या गोष्टीबद्दल सांगितलं आहे, जिथे चित्रपटसृष्टीतील पार्श्वभूमी असलेल्या कलाकाराला किशोरवयातच घडवले आणि प्रशिक्षित केले जाते आणि त्यांच्यासाठी खास तयार केलेल्या चित्रपटातून त्यांना लाँच केले जाते, तिथे बाहेरून आलेल्या कलाकाराला केवळ स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठी आणि अनुभवातून शिकण्यासाठी अनेक वर्षे खर्ची घालावी लागतात.

"इंडस्ट्रीतील मुलांना जे यश पाच वर्षांत मिळते, ते मिळवण्यासाठी बाहेरून आलेल्यांना कदाचित वीस किंवा त्याहून अधिक वर्षे लागू शकतात. पण माझी काही तक्रार नाही. मला वाटते की, तुम्हाला मिळालेल्या व्यासपीठावर तुम्ही करत असलेल्या कामासाठी, जर तुम्ही पात्र असाल, तर ती खूप चांगली गोष्ट आहे. मला आर्यन खानचा 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' हा शो खूप आवडला. सुपरस्टारचा मुलगा असूनही त्यानं दिग्दर्शनाचा मार्ग निवडला ही खूप रंजक बाब आहे, तसेच, इंडस्ट्रीतील 'इनसाइडर्स' (आतले लोक) आणि 'आउटसाइडर्स' (बाहेरचे लोक) यांच्यातील तीव्र विरोधाभासावर हा शो एक उत्तम उपरोध असल्याचं मला वाटलं," असे चड्ढानं सांगितलं. अनुराग कश्यप यांच्या 'गँग्स ऑफ वासेपूर' या गाजलेल्या गुन्हेगारी-कथानकावर आधारित चित्रपटात 'नग्मा खातून'ची भूमिका साकारून ती प्रसिद्धीझोतात आली होती आणि तिनं लेखिका आणि निर्माती म्हणूनही विविध भूमिका निभावल्या आहेत.

यानंतर अभिनेत्रीनं पुढं म्हटलं, "पण मला असे नक्कीच वाटते की, माझ्या क्षमतेचा अजून पूर्णपणे वापर झालेला नाही आणि चांगल्या भूमिका साकारण्याची मला तीव्र इच्छा आहे."

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