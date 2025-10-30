ETV Bharat / entertainment

प्रियांका चोप्रा बनली 'खतरों के खिलाडी', अजगराबरोबर दिली फोटोसाठी पोझ...

प्रियांका चोप्रानं काही लक्षवेक्षी फोटो आपल्या इंस्टाग्रामवर शेअर केले आहेत. या फोटोमध्ये ती अजगराला गळ्यात घालून असल्याची दिसत आहे.

Priyanka Chopra
प्रियांका चोप्रा (प्रियांका चोप्रा (Getty))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 30, 2025 at 10:36 AM IST

मुंबई - ग्लोबल स्टार प्रियांका चोप्रा अनेकदा आपल्या स्वत:बद्दल चाहत्यांना अपडेट देत असते. आता प्रियांका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तिनं काही फोटो आणि व्हिडिओ तिच्या इंस्टाग्रामवर शेअर केले आहेत. यामध्ये ती पती निक जोनासबरोबर असल्याची दिसत आहे. आता तिचा हा फोटो सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. कारण यामध्ये तिनं असं ही काही केलं आहे, ज्यामुळं तिची चर्चा ही सोशल मीडियावर होत आहे. आता प्रियांकाचा हा फोटो पाहून अनेकजण तिला 'खतरों के खिलाडी' असल्याचं म्हणताना दिसत आहे. तसेच प्रियांकानं शेअर केलेल्या फोटोमध्ये तिचे काही जुने फोटो देखील दिसत आहे, जे अंगाला काटा आणणारे आहेत.

प्रियांका चोप्रानं शेअर केले फोटो : ग्लोबल स्टारनं तिच्या जुन्या आणि नवीन छंदांची झलक दाखवली आहे, ज्यामध्ये ती गळ्यात अजगर घालून हसत असल्याची दिसत आहे. या फोटोद्वारे हे स्पष्ट होते की, प्रियांका ही निर्भय आहे. दरम्यान समोर आलेल्या फोटोमध्ये निक हा प्रियांकाला अजगराबरोबर हसताना पाहूण खुश होतो. तसेच काही फोटोंमध्ये प्रियांका ही अजगरांबरोबर फोटोसाठी पोझ देताना दिसत आहे. आणखी एका जुन्या फोटोमध्ये प्रियांका किंग कोबराला हातात पकडून असल्याची दिसत आहे. तसेच 'देसी गर्ल'चा एक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये ती अजगराला 'रेड सर्पेंटी' म्हणत मोठ्यानं हसते. यानंतर निक प्रेमाने तिचे कौतुक करतो. प्रियांकानं नऊ फोटो पोस्ट केले आहेत. यामध्ये तिनं कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'येथे एक थीम लक्षात घ्या... ती खूपच सूक्ष्म आहे.'

प्रियांका चोप्राचा बिग-बजेट आगामी चित्रपट : प्रियांकाच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर ती लवकरच 'द ब्लफ' चित्रपटात दिसणार आहे, यामध्ये ती एका समुद्री डाकूची भूमिका साकारणार आहे. तसेच ती 'सिटाडेल' या वेब सीरीजच्या दुसऱ्या सीझनचं शूटिंग करत आहे, जे लवकरच संपणार आहे. याशिवाय ती दिग्दर्शक एसएस राजामौली यांच्या 'एसएसएमबी२९' चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. सध्या या चित्रपटाचं शीर्षक समोर यायचं आहे. या चित्रपटात ती महेश बाबूबरोबर स्क्रिन शेअर करणार आहे. या चित्रपटाच्या माध्यामातून महेश बाबू आणि प्रियांका चोप्रा पहिल्यांदाच एकत्र काम करत आहे.

