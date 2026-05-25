अभिनेत्री प्राजक्ता माळीमुळं कान्समध्ये झळकला कोल्हापूरी बाज, 115 वर्ष जुनी नथ आणि 125 वर्ष जुन्या तन्मणीचं कोल्हापूर कनेक्शन...
मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माळीचा जबरदस्त मराठमोळा लुक कोल्हापुरातील दुर्मिळ दागिन्यांमुळं कान्समध्ये उठावदार बनला आहे. सध्या सोशल मीडियावर याबद्दल चर्चा होताना दिसत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 11:40 AM IST
कोल्हापूर : दरवर्षीप्रमाणे यंदाचा 79वा कान्स फिल्म फेस्टिवल नुकताच 12 ते 23 मे दरम्यान पार पडला. यंदाच्या या फेस्टिवलमध्ये विशेष चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिनं परिधान केलेला मराठमोळा लुक. या लुकमध्ये तिनं केलेला पेहराव आणि परिधान केलेले दागिने यांची जोरदार चर्चा अजूनही सुरु आहे. त्यातही खास बाब म्हणजे तिनं या लुकमध्ये 115 वर्ष जुनी नथ आणि 125 वर्ष जुन्या तन्मणी हा दागिना घातला होता. या दागिन्यामुळं तिच्या सुंदर दिसण्यामध्ये अजूनच भर पडली. याच दोन्ही दागिन्यांचे थेट कोल्हापूर कनेक्शन पाहायला मिळत आहे. कोल्हापुरातील एका सुवर्णकाराकडील हे दागिने प्राजक्ता माळीपर्यंत पोहोचले आणि तिनं हे दागिने कान्समध्ये रेड कार्पेटवर परिधान केले होते.
प्राजक्ता माळीचे दागिने चर्चेत : खरंतर अभिनेत्री प्राजक्ता माळीनं घातलेल्या पारंपरिक नऊवारी साडीत तिच्या लूकला ऐतिहासिक परिमाण देणारी नथ आणि तन्मणी हे दागिने अकलूजच्या सावंत घराण्याची देण आहे. मात्र कोल्हापुरातील एका सुवर्णकाराकडूनच हे दोन्ही दागिने अकलूजच्या राजघराण्याने विकत घेतले होते. त्यामुळेच कोल्हापूरचा मान जागतिक पटलावर पुन्हा उंचावला आहे. हा प्रसंग स्थानिक कला, वारसा आणि सराफ उद्योगासाठी अभिमानास्पद ठरला आहे. प्राजक्तानं तिच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये या अलंकारिक दागिन्यांबद्दल आभार व्यक्त केले असून, तिने नथ, तन्मणी बरोबरच सुवर्ण चंद्र ठुशी, फुलवंती बुगडी, कर्णफुल झुबे, गजरी पैंजण आणि शिंदेशाही तोडे यांचा उल्लेख केला. खरंतर या पारंपरिक मराठी अलंकारांमुळं प्राजक्ताचा लूक शाश्वत, शास्त्रीय आणि मनमोहक ठरला.
कोल्हापुरात अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या सराफी पेढ्या आहेत. त्यापैकीच एक माने ब्रदर्स यांची पेढी गेली 75 वर्षांपासून गुजरी या ठिकाणी आहे. तर याच कुटुंबातील सुवर्णकार मयुरा माने शिंदे यांनी कोल्हापुरातील रमणमळा परिसरात काही महिन्यांपूर्वी दी एम स्टोअर नावानं दागिन्यांचं दुकान सुरु केलं आहे. कित्येक वर्षांपूर्वीचे जतन केलेले आणि दुर्मिळ असे संग्रहित दागिने नूतनीकरण करुन ग्राहकांसाठी त्या उपलब्ध करून देत आहेत.
कोल्हापुरात पाहिले होते प्राजक्ता माळीने दागिने : मयुरा यांच्याकडील दुर्मिळ दागिन्यांपैकी असलेली दुर्मिळ नथ आणि तन्मणी हा दागिना काही महिन्यांपूर्वी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिनं कोल्हापुरात पाहिला होता. पाहताक्षणी याची भुरळ पडून प्राजक्तानं हे दागिने विकत घेण्याची इच्छा बोलून दाखवली होती. मात्र ही नथ आणि तन्मणी काही महिन्यांपूर्वी अकलूज येथील सावंत राजे यांनी खरेदी केली होती. नंतर त्या दागिन्यांचा वापर प्राजक्ताला करण्यासाठी सावंत राज घराण्यानं परवानगी देत सहकार्य केलं. पुढं मयूर यांनी हे दागिने अभिनेत्री प्राजक्ता माळी यांना कान्स फिल्म फेस्टिवलमध्ये परिधान करण्यासाठी पाठवले.
जुने दागिने : मयुरा यांनीही ई टीव्ही भारतशी बोलताना या ऐतिहासिक दागिन्यांबाबत बहुमूल्य माहिती देत सर्व हकिगत सांगितली आहे. त्यांनी सांगितलं की, "अत्यंत दुर्मिळ अशी ती नथ आहे आणि साधारण तेवढाच जुना तो तन्मणी आहे. दुर्मिळ अशा बसरा मोतीपासून बनवले गेलेले हे दागिने आता कुठेच मिळत नाहीत. नथीची जी घडावळ आहे, त्यामध्ये अगदी 24 कॅरेट सोन्यामध्ये हिरा आणि माणिक बसवलेलं आहे. तशाच पद्धतीनं तन्मणी दागिना देखील अतिशय दुर्मिळ आणि सुंदर पद्धतीनं घडवण्यात आला आहे." "याआधी देखील बऱ्याचशा चित्रपट मालिका आणि राजघराण्यांमध्ये आमच्याकडील दुर्मिळ पुरातन दागिने गेले आहेत. मात्र प्राजक्ता माळी यांनी आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलमध्ये आमचे दागिने परिधान केल्यामुळं आम्ही त्यांचे विशेष आभार मानतो," असे देखील मयुरा माने शिंदे यांनी सांगितलं.
कारागिरी सता समुद्रापारही चर्चेत : दरम्यान मयुरा यांच्यामुळं कोल्हापूरचे पारंपरिक दागिने आणि कारागिरी सता समुद्रापारही चर्चेत आले आहेत. स्थानिक कारीगरांकडून बनवलेल्या नक्षीकामाने, हळुवार बांधणीने आणि सांस्कृतिक अर्थाने परिपूर्ण असणाऱ्या यासारख्याच दुर्मिळ पुरातन दागिन्यांबद्दल आता देश-विदेशातून चौकशी होऊ लागली आहे. तर स्थानिक सराफ व्यावसायिक देखील याला एक संधी म्हणून पाहत आहेत.