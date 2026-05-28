परवीन बाबी यांच्याबद्दल पूजा भट्टनं केला खुलासा, अमिताभ बच्चनबद्दल केलं 'हे' विधान...

पूजा भट्टनं एका मुलाखतीमध्ये अभिनेत्री परवीन बाबी यांचे शेवटचे दिवस कसे गेले याबद्दल खुलासा केला आहे.

परवीन बाबी आणि पूजा भट्ट (IANS - ANI)
Published : May 28, 2026 at 10:04 AM IST

हैदराबाद : दिग्दर्शक महेश भट्ट यांची मोठी मुलगी, पूजा भट्ट यांनी दिवंगत अभिनेत्री परवीन बाबी यांच्याबद्दल एका मुलाखतीमध्ये काही खुलासे केले आहेत. पूजा भट्टनं परवीन यांचे आयुष्य खूप दुःखद असल्याचं सांगितलं. त्यांच्या शेवटच्या दिवसांत त्यांच्याबरोबर काय घडलं याबद्दल अनेक गोष्टी अभिनेत्रीनं समोर आणल्या आहेत. पुजानं म्हटलं, "मी डॉक्टर नाही, त्यामुळं त्यांना काय झालं हे मी सांगू शकत नाही, पण त्यांची प्रकृती ठीक नव्हती." यानंतर तिनं पुढं म्हटलं,"जेव्हा ती परत आली, तेव्हा मला आठवतंय की, त्या स्टारडस्टच्या ऑफिसमध्ये बसून झेरॉक्स मशीनचा वापरत होत्या आणि अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल मुलाखतीमध्ये काही गोष्टी सांगत होत्या, त्यांनी यावेळी सांगितलं होतं की त्यांना अमिताभ बच्चन मारायचा प्रयत्न करत आहे. मला हेही आठवतंय की परवीन फक्त अंडीच खायची कारण तिला वाटायचं की इंडस्ट्रीनं इतर सर्व गोष्टींमध्ये विष कालवलं असेल."

परवीन बाबी आणि अमिताभ बच्चन : परवीन बाबी आणि अमिताभ बच्चन यांनी 'दीवार' (1975), 'अमर अकबर अँथनी' (1977), 'काला पत्थर' (1979), 'शान' (1980) आणि 'नमक हलाल' (1982) यांसारख्या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं. यानंतर, परवीन बाबी यांना झटके येऊ लागले. त्यांनी अमिताभ बच्चन यांच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय गुंड असल्याचा आरोप केला. त्यांनी दावा केला की, अमिताभ बच्चन यांनी त्यांचं अपहरण करून त्यांच्या कानात मायक्रोचिप बसवण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर चौकशी झाली यामध्ये अमिताभ बच्चन यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा सापडला नाही. तसेच परवीन बाबी यांना स्किझोफ्रेनिया आजार असल्याचं उघड झालं.

मृतदेह शवागारात अनेक दिवस बेवारस पडून : दरम्यान अमिताभ बच्चन आणि परवीन बाबी यांच्यात प्रेमसंबंध असल्याच्या अफवा होत्या. याविषयी दोघांनी अफवा नाकारल्या. पूजा भट्टनं पुढं सांगितलं की, "मला आठवतंय की माझे वडील मला त्यांच्या घरी घेऊन जात होते. त्या खूप सुंदर होत्या आणि माझ्यावर खूप प्रेम करत होत्या. त्यांनी मला ज्या प्रकारे परफ्यूम भेट दिला होता, ते मी कधीही विसरू शकत नाही. देणे हा तिचा स्वभावच होता." तसेच परवीन बाबी यांचं जानेवारी 2005मध्ये निधन झालं. त्यावेळी त्या 50 वर्षांच्या होत्या. याशिवाय असे म्हटले जाते परवीन बाबी यांचा मृतदेह मुंबईतील कूपर हॉस्पिटलच्या शवागारात अनेक दिवस बेवारस पडून होते. यानंतर ज्यांच्याबरोबर परवीन बाबी यांच्या प्रेमसंबंध असल्याच्या अफवा होत्या, ते म्हणजे महेश भट्ट यांनी पुढं येऊन अभिनेत्रीच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केला.

