परिणीती चोप्रा स्टारर नेटफ्लिक्सवर 'रिपोर्टिंग लाईव्ह' येणार लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला...
परिणीती चोप्रा अभिनीत रिपोर्टिंग लाईव्ह' सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटात ती पत्रकाराची भूमिका साकारणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 4:41 PM IST
हैदराबाद : नेटफ्लिक्सची वेब सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन'मध्ये मुख्य भूमिका साकारल्यानंतर, हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री परिणीती चोप्रा पुन्हा एकदा या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर परतत आहे. यावेळी ती एका चित्रपटात दिसणार आहे. 'रिपोर्टिंग लाईव्ह' असे शीर्षक असलेला हा 'इन्व्हेस्टिगेटिव्ह थ्रिलर' चित्रपट आहे. यात देवेन भोजानी, अमोल पालेकर, आदिल हुसेन आणि शेखर सुमन यांच्याही विशेष भूमिका असणार आहेत. ध्रुव त्रिपाठी यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर बरीच चर्चा निर्माण झाली आहे.
ध्रुव त्रिपाठी यांनी व्यक्त केल्या भावना : तसेच हा चित्रपट मिहिर जाधव आणि ध्रुव त्रिपाठी यांनी लिहिलेला आहे. पार्थ किरण ठाकूर आणि जोशुआ शिरसाठ यांनी याची निर्मित केला आहे. दरम्यान या चित्रपटाबद्दल दिग्दर्शक आणि सह-लेखक ध्रुव त्रिपाठी यांनी चित्रपटाबद्दल म्हटलं, "रिपोर्टिंग लाईव्ह'ची घोषणा करणे ही अत्यंत खास भावना आहे. मिहिरसोबत लेखन करण्यापासून ते पडद्यावर आणण्यापर्यंत, गेल्या सात वर्षांपासून मी या चित्रपटासोबत जगलो आहे, त्यामुळं आता हा चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सज्ज झालेला पाहणे हे एखाद्या स्वप्नवत अनुभवासारखे वाटतं. मला असा एक थ्रिलर चित्रपट बनवायचा होता, जो वास्तववादी आणि जमिनीशी जोडलेला वाटेल, आणि ज्यामध्ये कथेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या सामान्य माणसांकडे दुर्लक्ष होणार नाही. एका उत्कृष्ट कलाकार आणि क्रू (तंत्रज्ञ) टीमसोबत काम करण्याचे भाग्य मला लाभले, ज्यांनी या चित्रपटाला समृद्ध केलं. जगभरातील प्रेक्षक नेटफ्लिक्सवर याचा अनुभव घेतील, यासाठी मी खूप उत्सुक आहे."
निर्माते पार्थ किरण ठाकूर यांनी चित्रपटाबद्दल सांगितलं : निर्माते पार्थ किरण ठाकूर यांनी या चित्रपटाबाबत सांगितलं, "आम्ही सांगत असलेली कथा आणि चित्रपटाची निर्मिती-व्याप्ती या दोन्ही बाबतीत आव्हाने मोठी होती. या चित्रपटाबाबत आमची व्हिजन अतिशय स्पष्ट होतं आणि अशा दमदार कलाकारांच्या माध्यमातून ती दृष्टी प्रत्यक्षात साकारताना पाहणं अत्यंत समाधानकारक ठरले. वेगवेगळ्या पिढ्यांमधील कलाकारांना एकत्र आणणे - जे आपापल्या क्षेत्रात दिग्गज आहेत - ही या प्रक्रियेतील सर्वात रोमांचक गोष्टींपैकी एक होती. परिणीती चोप्रा आणि देवेन भोजानी यांना पडद्यावर एकत्र पाहताना आम्हाला विशेष आनंद होत आहे, ही जोडी प्रेक्षकांसाठी अगदी नवीन आहे आणि त्यांनी साकारलेली पात्रेही त्यांच्या आधीच्या भूमिकांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहेत." दरम्यान या चित्रपटात परिणीती एका महत्त्वाकांक्षी तरुण पत्रकाराची भूमिका करत आहे, जी काळ्या कारभाराच्या जगात खोलवर जाऊन तपास करते. रिपोर्टिंग लाईव्ह' हा 9 ऑक्टोबरला प्रदर्शित होत आहे.