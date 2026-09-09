अभिनेत्री निधी अग्रवाल साई चरणी नतमस्तक, आगामी पाच चित्रपटांची दिली माहिती...
अभिनेत्री निधी अग्रवाल यांनी शिर्डीच्या मंदिरात जाऊन साईबाबांचं दर्शन घेतलंय. यावेळी त्यांनी त्यांच्या आगामी चित्रपटाबद्दल देखील माहिती दिली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 1:45 PM IST
शिर्डी : हिंदी आणि दक्षिणेतील प्रसिद्ध अभिनेत्री निधी अग्रवाल यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या धुपारतीलाही हजेरी लावली. साईबाबांच्या दर्शनानंतर शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं निधी अग्रवाल यांचा शॉल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला. अभिनेत्री निधी अग्रवाल यापूर्वी 2019मध्ये शिर्डीत आल्या होत्या. त्यानंतर तब्बल काही वर्षांनी त्यांनी आज पुन्हा एकदा साईबाबांच्या दरबारात हजेरी लावली. शिर्डीत येऊन साईबाबांचे दर्शन घेताना अत्यंत आनंद होत असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. शिर्डीतील आपल्या अनुभवाबद्दल बोलताना निधी अग्रवाल म्हणाल्या की, साईबाबांच्या दरबारात तसेच शिर्डीच्या संपूर्ण परिसरात प्रवेश करताच एक वेगळीच सकारात्मक ऊर्जा आणि शांतता अनुभवायला मिळते. शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेण्याची माझी बऱ्याच दिवसांपासूनची इच्छा होती. आज ती इच्छा पूर्ण झाली असून साईबाबांचे दर्शन घेतल्यानंतर मनाला मोठे समाधान मिळाले असे त्यांनी सांगितलं.
निधी अग्रवालनं आगामी चित्रपटांबद्दल दिली मोठी माहिती : दरम्यान, निधी अग्रवाल यांनी आपल्या आगामी चित्रपटांच्या लाइन-अपबाबतही मोठी माहिती दिली. सध्या निधी अग्रवाल यांच्या हातात विविध भाषांमधील तब्बल पाच मोठे चित्रपट असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यामध्ये दोन हिंदी चित्रपटांचा समावेश असून हे दोन्ही चित्रपट चालू वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय तेलुगू भाषेतील दोन चित्रपट आणि तमिळ भाषेतील एका चित्रपटाचे कामही सुरू आहे. हे तिन्ही चित्रपट पुढील वर्षी प्रदर्शित होणार असल्याची माहिती निधी अग्रवाल यांनी दिली.
निधी अग्रवाल यांनी केलं दर्शन : चित्रपटांच्या नावांविषयी विचारले असता त्यांनी स्पष्ट केलं की, संबंधित चित्रपटांची नावे आणि मुख्य घोषणा संबंधित प्रोडक्शन हाऊसकडूनच अधिकृतपणे करण्यात येतील. त्यामुळं सध्या चित्रपटांची नावे जाहीर करता येणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. यातील एका मोठ्या प्रोजेक्टची अधिकृत घोषणा नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत होण्याची शक्यता असल्याचेही निधी अग्रवाल यांनी सांगितलं. त्यामुळं त्यांच्या आगामी चित्रपटांकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. सध्या आपल्या बहुभाषिक चित्रपटांच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त असलेल्या निधी अग्रवाल यांनी आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. साईबाबांच्या आशीर्वादानं आपल्या कारकिर्दीच्या नव्या टप्प्यासाठी उत्सुक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.