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अभिनेत्री मृणाल ठाकूर करणार AI-निर्मित डीपफेक मजकुराबाबत कडक कायदेशीर कारवाई...

अभिनेत्री मृणाल ठाकूरनं डीपफेक मजकुराद्वारे तिच्या ओळखीचा गैरवापर करण्याबाबत कडक इशारा दिला आहे. आता तिची पोस्ट सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाली आहे.

Mrunal Thakur
मृणाल ठाकूर (Photo - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 1:50 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेत्री मृणाल ठाकूरनं तिच्या ओळखीचा गैरवापर करण्याबाबत आणि AI-निर्मित डीपफेक मजकुरावर कडक कायदेशीर कारवाईबाबतची एक पोस्ट शेअर केली आहे. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'माझ्या दिसण्यासारखे रूप वापरून डीपफेक मजकूर तयार करणे किंवा तो शेअर करणे बेकायदेशीर आणि अस्वीकार्य आहे. हा इशारा गांभीर्यानं घ्या आणि हे प्रकार त्वरित थांबवा. माझ्या ओळखीचा यापुढं कोणताही गैरवापर झाल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.'

डीपफेक मजकुराबाबत मृणाल ठाकूर करणार कडक कारवाई : मंगळवारी, अभिनेत्रीनं कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करण्याबाबत वाढत्या चिंतेवर भाष्य केल्यानंतर तिची पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेत आली. आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केलेल्या एका ठाम निवेदनात, मृणालनं स्पष्ट केलं की ती AI-निर्मित मजकुराद्वारे आपल्या प्रतिमेचा अनधिकृत वापर खपवून घेणार नाही. डीपफेक गैरवापरांमुळं सेलिब्रिटींना चांगलाचं फटका बसतो. दरम्यान अनेक स्टार्सनं आपली प्रतिमा, आवाज आणि व्यक्तिमत्त्वाचे अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला आहे. AI-आधारित ओळखीच्या गैरवापरांविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या अनेक भारतीय कलाकारांपैकी मृणाल पण एक आहे. अलीकडच्या काळात, AI-सक्षम ओळख चोरीची चिंता वाढत असताना, सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी आणि इतरांनीही त्यांच्या प्रतिमा आणि आवाजाच्या अनधिकृत वापराबाबत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

Mrunal Thakur post
मृणाल ठाकूरची पोस्ट (Instagram)
Mrunal Thakur post
मृणाल ठाकूरची पोस्ट (Instagram)

मृणाल ठाकूरचं वर्कफ्रंट : मृणालच्या कारकि‍र्दीबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं 'कुमकुम भाग्य' या टेलिव्हिजन मालिकेद्वारे अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं. त्यानंतर तिनं यशस्वीपणे चित्रपटांकडे वाटचाल केली. या मालिकेत तिनं मुख्य अभिनेत्री सृती झा हिची धाकटी बहीण 'बुलबुल'ची भूमिका केली होती. यानंतर तिनं 'लव्ह सोनिया', 'सुपर 30', 'बाटला हाऊस', 'सीता रामम', 'हाय नन्ना', 'द फॅमिली स्टार' आणि 'सन ऑफ सरदार 2' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम करून चांगलीचं प्रशंसा मिळवली. दरम्यान मृणाल शेवटी 'है जवानी तो इश्क होना है' या चित्रपटात दिसली होती, ज्यामध्ये वरुण धवन आणि पूजा हेगडे यांच्याही प्रमुख भूमिका होत्या. या चित्रपटाचे निर्माते आणि दिग्दर्शक डेव्हिड धवन असून त्यांचा हा शेवटचा चित्रपट होता.

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AI DEEPFAKES
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