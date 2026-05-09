'या' ज्येष्ठ अभिनेत्रीनं राजेश खन्ना यांच्या सुपरस्टारपदामागील काळे सत्य केलं उघड, वाचा सविस्तर

राजेश खन्ना यांच्याबरोबर अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलेल्या ज्येष्ठ अभिनेत्री मौसमी चॅटर्जी यांनी त्यांच्यासोबतचे आपले अनुभव सांगितले.

Published : May 9, 2026 at 1:33 PM IST

हैदराबाद : ज्येष्ठ अभिनेत्री मौसमी चॅटर्जी यांनी नुकतेच हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार राजेश खन्ना यांच्याबरोबर काम करण्याच्या आपल्या अनुभवाबद्दल सांगितलं आहे. या दोघांनी 'अनुराग', 'प्रेम बंधन' आणि 'भोला भला' यांसारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं आहे. राजेश खन्ना यांच्या त्या काळातील अनेक सहकलाकार आणि दिग्दर्शकांनी यापूर्वी त्यांच्या नखऱ्यांबद्दल आणि सेटवर सतत उशिरा येण्याच्या सवयीबद्दल सांगितलं आहे. मौसमीचा अनुभवही तसाच होता.मौसमीनं राजेश खन्ना यांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल आणि त्यांच्या सुपरस्टारपदाच्या प्रभावाबद्दल मनमोकळेपणानं सांगितलं. जशी अमिताभ बच्चन यांची लोकप्रियता वाढत गेली, तसे राजेश खन्ना यांचे सुपरस्टारपद हळूहळू ओसरले. राजेश खन्ना यांना अनेकदा एकटेपणा, नैराश्य आणि दारूच्या व्यसनाचा त्रास झाला.

राजेश खन्ना यांच्याबद्दल अभिनेत्री मौसमी चॅटर्जी यांनी केला खुलासा : अलीकडेच एका मुलाखतीत, राजेश खन्ना यांच्या प्रचंड लोकप्रियतेबद्दल बोलताना अभिनेत्री सांगितलं की, "ते एक बिघडलेले बाळ होते. यश नेहमी त्यांच्या डोक्यात जायचे." राजेश खन्ना यांच्यात कधी एकटेपणा दिसला किंवा जाणवला का, असे विचारल्यावर त्यांनी उत्तर दिलं की, "नाही, हे सर्व त्यांच्या स्वतःच्या कृतींचा परिणाम आहे. ते स्वतःच्या अधःपतनाचे कारण होते. जे काही घडत आहे, ते तुमच्या आयुष्याचा एक भाग आहे." त्यांनी पुढं सांगितलं की, "तुम्ही तुमचं आयुष्य कसं जगता, तुम्ही जे नाही ते असल्याचं नाटक कसं करता आणि तुमच्या सर्व नात्यांमध्ये तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता, यावर हे अवलंबून आहे."

प्रत्येकजण एकटा असतो : एकटेपणाच्या विषयावर त्यांनी पुढं सांगितलं की, "जर तुमचा दावा असेल की, प्रत्येकजण एकटा असतो, तर तुम्ही स्वतः एकटे वेळ घालवायला शिकले पाहिजे. स्वतःला एकटेपणा जाणवू देऊ नका. मला एकटे राहायला आवडते. आयुष्यात प्रत्येकजण या टप्प्यातून जातो. किशोर कुमार, मधुबाला, प्रत्येकजण या टप्प्यातून गेले आहेत. जे काही घडत आहे, ते तुमच्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे." दरम्यान मौसमी चॅटर्जी यांनी अनेक हिंदी आणि बंगाली चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्यांचा 'मांग भरो सजना', 'दोन प्रेमी', 'फंदेबाज', 'उधार की ज़िंदगी', 'दिल और दीवार' आणि 'प्रेम बंधन' असे अनेक चित्रपट गाजले आहेत.

