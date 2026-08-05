प्रदीर्घ कालावधीनंतर अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री 'कमबॅक'साठी सज्ज, साईबाबांच्या चरणी केली प्रार्थना
अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री यांनी शिर्डीत जाऊन साईबाबांचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी आपल्या पुनरागमनावर चर्चा केली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 5, 2026 at 11:50 AM IST
शिर्डी : 'हीरो', 'दामिनी', 'गंगा जमुना सरस्वती', 'घायल', 'शहंशाह', 'मेरी जंग' यांसारख्या अनेक चित्रपटांमधून 1980 आणि 1990च्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्वतःचं स्थान निर्माण करणाऱ्या प्रसिद्ध अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री आता पुन्हा एकदा रुपेरी पडद्यावर आणि ओटीटीच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज होत आहेत. अभिनयक्षेत्रापासून दीर्घकाळ दूर राहिल्यानंतर लवकरच पुनरागमाची तयारी करत असल्याच्या माहितीला स्वतः मीनाक्षी शेषाद्री यांनीच 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधताना दुजोरा दिला आहे.
मीनाक्षी शेषाद्री यांनी साईबाबांचं दर्शन घेतलं : अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री यांनी शिर्डीत येऊन साई बाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. साईबाबांच्या दर्शनानंतर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना त्यांनी आपला पुन्हा एकदा लवकरच कमबॅक होणार असल्याचं सांगत तब्बल 40 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर साईबाबांनीच आपल्याला पुन्हा आपल्या दरबारी बोलावून घेतल्याची भावना व्यक्त केली.
साई मंदिर परिसराचा कायापालट : आपल्या जुन्या आठवणींना उजाळा देताना मीनाक्षी शेषाद्री म्हणाल्या की, 1986 मध्ये त्या नाशिक येथे एका चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांच्या मनात साईबाबांचे दर्शन घेण्याची तीव्र इच्छा निर्माण झाली आणि त्यांनी चित्रपटाच्या निर्मात्यांकडे शिर्डीला जाण्यासाठी हट्ट धरला होता. त्यानंतर त्या नाशिकहून रस्तेमार्गे शिर्डीत आल्या आणि साईबाबांचं दर्शन घेतलं. 1986 मधील शिर्डीचं साईबाबा मंदिर आणि आजचा अद्ययावत, भव्य मंदिर परिसर यामध्ये मोठा बदल झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. साई मंदिर परिसराचा कायापालट झाल्यानंतरची ही त्यांची पहिली तर आयुष्यातील एकूण दुसरी शिर्डी भेट असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. साईबाबा मंदिरात दर्शनासाठी मिळालेला वेळ थोडा कमी पडल्यासारखा वाटला. याचाच अर्थ साईबाबा लवकरच पुन्हा दर्शनासाठी शिर्डीत बोलावतील असा विश्वासही अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री यांनी व्यक्त केला.
मीनाक्षी शेषाद्री यांनी व्यक्त केल्या भावना : आपल्या आध्यात्मिक आणि धार्मिक विचारांबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या की, लहानपणापासूनच त्यांना धार्मिक ज्ञान, अध्यात्म आणि भक्तिभाव यांत विशेष रुची राहिली आहे. साईबाबा हे आद्यगुरूंचं प्रतीक आहेत आणि साईबाबांनीच ही सगळी करामत घडवून आणली आहे. गुरूंच्या आशीर्वादाशिवाय आणि ज्ञानाशिवाय मानवी मनाला खरी शांतता किंवा मोक्षप्राप्ती मिळणे अशक्य असल्याचे प्रतिपादन अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री यांनी केले.