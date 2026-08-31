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मन्नारा चोप्राला डान्स व्हिडिओवरून बॉडी शेमिंगचा करावा लागला सामना ...

अभिनेत्री मन्नारा चोप्राला तिच्या डान्स व्हिडिओवरून बॉडी शेमिंगचा सामना करावा लागला. अनेक यूजर्स तिला वजन कमी करण्याचा सल्ला देत आहेत.

Mannara chopra
मन्नारा चोप्रा (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2026 at 12:37 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेत्री मन्नारा चोप्रानं तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक डान्स व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर तिला पुन्हा एकदा 'बॉडी-शेमिंग' सामना करावा लागला आहे. 'बिग बॉस 17' फेम अभिनेत्रीनं अरूब खानच्या 'गुच्ची' (Gucci) या लोकप्रिय पंजाबी गाण्यावर डान्स करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला. या व्हिडिओमध्ये मन्नारा काळ्या रंगाचा 'स्ट्रक्चर्ड', जॅकेट-स्टाईलचा पोशाख दिसत असून ती सुंदर डान्स करताना आणि कॅमेऱ्यासमोर पोझ देताना दिसत आहे.

मन्नारा चोप्रा झाली सोशल मीडियावर ट्रोल : व्हिडिओ शेअर करताना मन्नारानं आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'जेव्हा तुम्ही स्वतःच एक 'ब्रँड' आहात, तेव्हा एखाद्या 'लेबल'च्या मागे का धावायचे?...'अनेक चाहत्यांनी अभिनेत्रीवर प्रेम आणि कौतुकाचा वर्षाव केला असला, तरी काही सोशल मीडिया यूजर्सनं तिच्या दिसण्यावर आणि वजनावर टीका करत आहेत. एका युजरनं कमेंट विभागात लिहिल, 'तुम्ही जाड का होत आहात?' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'खूप जाड आहे.' तसेच एकानं लिहिलं, 'थोडी वजन कमी कर अधिक चांगले दिसणार.' आणखी दुसऱ्यानं लिहिलं, 'कृपया... जिममध्ये जा आणि थोडा व्यायाम करा, हे बॉडी-शेमिंग नाही, तर एक चाहता म्हणून मला तुमची काळजी वाटते म्हणून मी हे सांगत आहे.' मन्नाराला सध्या तिच्या दिसण्यावरून आणि वजनावरून ट्रोल केलं जात आहे. यापूर्वीही सार्वजनिक कार्यक्रमांमधील तिच्या उपस्थितीनंतर तिला बॉडी-शेमिंगचा सामना करावा लागला होता, जिथे सोशल मीडियावर काही यूजर्सनं तिच्या वजनावर भाष्य केलं होतं,याशिवाय तिला वजन कमी करण्याचा सल्ला दिला होता.

मन्नारा चोप्राचं वर्कफ्रंट : एका कार्यक्रमात ती, पांढरी साडी आणि 'लो-कट' ब्लाउजमध्ये दिसली होती. या लूकमध्ये ती चांगली दिसत होती. दरम्यान 'बिग बॉस 17'मधील सहभागामुळं मन्नारा अधिक लोकप्रिय झाली, जिथे ती 'सेकंड रनर-अप' ठरली होती. तिनं यापूर्वी 2014 मध्ये अनुभव सिन्हा यांच्या 'जिद' या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. याशिवाय 'प्रेमा गीमा जनता नई', 'जक्कन्ना', 'थिक्का', 'रोग' आणि 'सीता' यांसारख्या तेलुगू, तमिळ आणि कन्नड चित्रपटांमध्येही काम केलंय.

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