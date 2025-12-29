मंजिरी फडणीस साईचरणी नतमस्तक...नवीन वर्षात अभिनेत्रीचे येणार चार चित्रपट..
बॉलिवूड स्टार मंजिरी फडणीस शिर्डीत साईबाबांच्या मंदिरात दर्शनासाठी गेली. यावेळी तिनं आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
December 29, 2025
शिर्डी- अभिनेत्री मंजिरी फडणीस हिने आज 29 डिसेंबर रोजी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी साईबाबांच्या दुपारच्या माध्यन्हा आरतीलाही उपस्थिती लावली. साईदर्शनानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीनं मंजिरी फडणीस यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी अनेकजण जमले होते. दरम्यान साई दर्शनानंतर अभिनेत्री मंजिरी फडणीस हिनं माध्यमांशी संवाद साधताना आपली भावना व्यक्त केल्या. तिनं म्हटलं, "साईबाबांचे बोलावणे आल्यानंतरच शिर्डीत येणे घडते. आज साईबाबांच्या दर्शनासोबतच दुपारच्या माध्यन्हा आरतीला उपस्थित राहण्याचा योग आला, हे माझ्यासाठी विशेष आहे. यावेळी तिनं आपल्या आगामी चित्रपटांविषयीही माहिती दिली.
अभिनेत्री मंजिरी फडणीस साईचरणी : दरम्यान येणाऱ्या 2026 या नवीन वर्षात 'मिर्जापुर', 'जिंदगी नमकीन', 'फिझेल' आणि 'पेंट हाऊस' असे चार नवीन चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याचे मंजिरी फडणीस हिनं सांगितले. तसेच आपण गायलेली काही हिंदी गाणीही लवकरच रिलीज होणार असल्याची माहिती तिनं यावेळी दिली. नवीन वर्षात प्रदर्शित होणाऱ्या 'मिर्जापुर' या चित्रपटात मंजिरी फडणीस मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे. हा चित्रपट 'मिर्जापुर' या लोकप्रिय वेब सीरीजवर आधारित असल्याचेही तिनं स्पष्ट केलं. चित्रपटसृष्टीतील प्रवासाबद्दल बोलताना मंजिरी फडणीस म्हणाली, "कलाकारांना स्वतःची जागा शोधावी लागते. मी अनेक वर्षांपासून चित्रपटसृष्टीत काम करत आहे. तरीही आजही स्वतःची जागा घडवण्याचा प्रवास सुरू आहे. चांगले काम करून चित्रपटसृष्टीत अजून चांगली आणि भक्कम जागा निर्माण करण्याची माझी मनापासून इच्छा आहे असेही यावेळी अभिनेत्री मंजिरी फडणीस हिने सांगितलं आहे.
मंजिरी फडणीसचं वर्कफ्रंट : मंजिरी फडणीसबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं हिंदी आणि तेलुगू कन्नड, बंगाली, तमिळ, आणि मल्याळम चित्रपटांसाठी देखील काम केलंय. तिला 2008च्या हिंदी चित्रपट 'जाने तू... या जाने ना'मधील तिच्या भूमिकेमुळं प्रसिद्धी मिळाली. तिच्या चित्रपटांमध्ये 'फालतु', 'झोकोमोन' , 'वॉर्निंग', 'ग्रँड मस्ती' , 'किस किसको प्यार करूं' , 'लघुपट ' खामखा' आणि बारोट हाऊस यांचा समावेश आहे.