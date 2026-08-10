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'कोण होणार करोडपती'चं सूत्रसंचालन माधुरी दीक्षित करणार? वाचा सविस्तर

'कोण होणार करोडपती'चं सूत्रसंचालन माधुरी दीक्षित करणार असल्याचं माहिती समोर येत आहे. आता एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Madhuri Dixit
माधुरी दीक्षित (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 5:28 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीची अभिनेत्री माधुरी दीक्षित 'कोण होणार करोडपती' या मराठी आवृत्तीचं सूत्रसंचालन करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रसिद्ध क्विझ-आधारित रिअ‍ॅलिटी शोच्या मराठी आवृत्तीचे सूत्रसंचालन करण्यासाठी माधुरीची निवड करण्यात आल्याची माहिती सोशल मीडियावर प्रचंड गतीनं पसरत आहे. 'कोण होणार करोडपती' फ्रँचायझीशी सूत्रसंचालक म्हणून जोडले जाण्याची माधुरीची पहिलीच असेल.

'कोण होणार करोडपती'चं सूत्रसंचालन : 'कोण होणार करोडपती' सूत्रसंचालकपदी माधुरी दीक्षितची निश्चिती झाल्यानंतर तिचे चाहते खूप खुश आहेत. दरम्यान या कार्यक्रमाच्या प्रोमोचे शूटिंग आधीच पूर्ण झाले आहे. सूत्रसंचालक म्हणून सादर करणारा पहिला अधिकृत प्रोमो 10 ऑगस्ट रोजी अमिताभ बच्चन यांच्या सूत्रसंचालनाखालील 'कौन बनेगा करोडपती'च्या 18व्या सीझनच्या प्रीमियरदरम्यान प्रदर्शित होणार आहे. मराठी प्रेक्षकांमधील माधुरीची प्रचंड लोकप्रियता लक्षात घेऊन निर्मात्यांनी तिची निवड केली आहे.

सूत्रसंचालकाबद्दल मोठा संकेत : स्वतः महाराष्ट्रीयन असल्यानं,'धक धक गर्ल'चं राज्यातील प्रेक्षकांशी भावनिक नाते आहे. माधुरीनं काही मराठी चित्रपटांसाठी देखील काम केलंय. दरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका प्रमोशनल व्हिडिओद्वारे या शोच्या नवीन सूत्रसंचालकाबद्दल एक मोठा संकेत दिला होता. या व्हिडिओमध्ये, शोची टीम एका पुरस्कार सोहळ्याच्या रेड कार्पेटवर दिसली. त्यानंतर त्यांनी सूत्रसंचालकाचे नाव केवळ सेलिब्रिटींना दाखवले, मात्र प्रेक्षकांसाठी ते गुपितच ठेवले.

'धक धक गर्ल' करणार सूत्रसंचालन ? : अभिजीत सावंत, भरत जाधव आणि रेणुका शहाणे यांसारख्या सेलिब्रिटींना सूत्रसंचालकाचे नाव लिहिलेला फलक हा दाखवण्यात आला. यानंतर या स्टार्सनं दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये आश्चर्य आणि उत्साहाचे भाव होते, या स्टार्सनं कॅमेऱ्यासमोर ते नाव उघड केलं नाही. दरम्यान या स्टार्सनं त्याऐवजी, माधुरी दीक्षितशी संबंधित काही खास हावभाव आणि कृती करून दाखवल्या. यात प्रसिद्ध 'धक धक' स्टेप आणि 'हम आपके हैं कौन..!' या चित्रपटातील तिची खास 'आहा!' बोलण्याची स्टाईल सादर करून दाखवली. दरम्यान माधुरीनं मराठी चित्रपटामध्ये 2018मध्ये पदार्पण केलं. तिच्या चित्रपटाचं नाव हे 'बकेट लिस्ट' होते. यापूर्वी मराठी 'कोण होणार करोडपती'चे सूत्रसंचालन सचिन खेडेकर, स्वप्नील जोशी आणि चित्रपट निर्माते नागराज मंजुळे यांनी केलंय.

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