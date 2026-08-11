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क्रिती खरबंदा : 'या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मी पुन्हा शाळेत गेले!'

अभिनेत्री क्रिती खरबंदानं शाळेत जात असल्याची बातमी समोर आली आहे. यामुळं ती आता चर्चेत आली आहे.

Kriti Kharbanda
क्रिती खरबंदा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 3:25 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेत्री क्रिती खरबंदानं कन्नड चित्रपटसृष्टीतून आपल्या अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात करत हिंदी सिनेसृष्टीतही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. ‘गुगली’, ‘ब्रूस ली: द फायटर’, ‘राज: रीबूट’ आणि ‘शादी में ज़रूर आना’ यांसारख्या चित्रपटांतून तिनं विविध भूमिका साकारल्या. ‘हाऊसफुल 4’, ‘पागलपंती’ आणि ‘14 फेरे’ या चित्रपटांमधील तिच्या भूमिका विशेष चर्चेत राहिल्या. अभिनयासोबतच तिच्या सहजसुंदर व्यक्तिमत्त्वामुळेही तिनं प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं आहे. आता तिनं सामाजिक बांधिलकी जपत शाळांमध्ये आर्थिक साक्षरतेसाठी मागणी केली आहे. तिच्यामते शाळांमधूनसुद्धा मुलांना कमवायला, बचत करायला आणि गुंतवणूक करायला शिकवायला हवं.

क्रिती खरबंदानं शालेय स्तरावरच आर्थिक साक्षरता शिकवली : नुकत्याच नवी दिल्ली येथे झालेल्या 'वुई विमेन वॉन्ट कॉन्क्लेव्ह अँड शक्ती अवॉर्ड्स 2026' या कार्यक्रमात बोलताना अभिनेत्री क्रिती खरबंदा हिनं शालेय स्तरावरच आर्थिक साक्षरता शिकवली जावी, असा ठाम मुद्दा मांडला. स्वतःच्या अनुभवातून बोलताना क्रितीनं आत्मनिर्भरता आणि स्वतःच्या आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी घेण्याचं महत्त्व अधोरेखित केलं. ती म्हणाली, "एक मुलगी आणि एक स्त्री म्हणून मी नेहमीच आत्मनिर्भरतेचा पुरस्कार केला आहे. मी वयाच्या सतराव्या वर्षीच कमवायला सुरुवात केली. मी माझ्या कुटुंबाची काळजी घेतली, आणि याचा मला सार्थ अभिमान आहे."

क्रिती गेली पुन्हा शाळेत : क्रितीनं हेही सांगितलं की, या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये तिनं पुन्हा शिक्षण घ्यायला सुरुवात केली असून सध्या ती स्वतःहून आर्थिक व्यवस्थापन शिकते आहे. ती म्हणाली, "या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मी पुन्हा शाळेत गेले. सध्या मी भू-राजकारणाचा (जिओपॉलिटिक्स) अभ्यास करते आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी कसं व्हायचं, हे शिकत आहे. आयुष्यात पहिल्यांदाच मी माझा संपूर्ण गुंतवणूक पोर्टफोलिओ स्वतः सांभाळते आहे, कारण हे मला स्वतःच शिकायला हवं." आर्थिक स्वावलंबनाची सुरुवात जागरूकता आणि ज्ञानापासून होते, यावर भर देत क्रिती पुढं म्हणाली, "आर्थिक स्वावलंबन केवळ 'आता मला आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र व्हायचं आहे' असं ठरवल्यानं मिळत नाही. त्यासाठी आधी जग कसं चालतं हे समजून घ्यावं लागतं, माहितीचा अर्थ कसा लावायचा हे कळायला हवं आणि त्यावर कृती करण्याचा आत्मविश्वास असायला हवा."

गुंतवायचे आणि अर्थव्यवहार : आर्थिक शिक्षण हा शालेय अभ्यासक्रमाचा अत्यावश्यक भाग व्हावा, अशी मागणी करताना ती म्हणाली, "जशी आपण मासिक पाळीविषयीचं आरोग्य आणि एकूण स्वास्थ्याबद्दल बोलतो, तसंच मुलांनाही पैसे कसे कमवायचे, ते कसे साठवायचे, कसे गुंतवायचे आणि अर्थव्यवहार कसे समजून घ्यायचे, हे शिकवलं गेलं पाहिजे. मला वाटतं, हे सगळं शाळेतूनच सुरू व्हायला हवं." आपल्या आर्थिक निर्णयांचा एका ठरावीक सूत्रानं विचार न करता वेळोवेळी फेरआढावा घेण्याचं महत्त्वही कृतीनं अधोरेखित केलं. ती शेवटी म्हणाली, "लोक म्युच्युअल फंड आणि एसआयपीबद्दल बोलतात, आणि मीही त्यांच्या बाजूनं आहे. पण तुम्हाला सतत बदलत राहावं लागतं. जसं करिअरचा कोणताही निर्णय खरोखर दीर्घकालीन नसतो, तसंच आपलं आर्थिक नियोजनही का असावं?"

आपल्या स्पष्टवक्त्या विचारांतून कृतीनं हे अधोरेखित केलं की, आर्थिक साक्षरता तरुण पिढीला, विशेषतः स्त्रियांना, माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याचं ज्ञान आणि आत्मविश्वास देऊ शकते आणि खऱ्या अर्थानं स्वावलंबन घडवू शकते.

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