ETV Bharat / entertainment

'मॉम २' चित्रपटात खुशी कपूर आणि करिश्मा तन्ना दिसणार एकत्र, वाचा सविस्तर...

'मॉम २' चित्रपटावर सध्या काम सुरू आहे. या चित्रपटामध्ये करिश्मा तन्ना आणि खुशी कपूर पहिल्यांदा एकत्र दिसणार आहेत.

Khushi Kapoor and Karishma Tanna j
खुशी कपूर आणि करिश्मा तन्ना (Mom 2: Khushi Kapoor And Karishma Tanna Team Up For Sequel To Sridevi's National Award-Winning Film (Photo: IANS))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 5, 2025 at 3:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - श्रीदेवीच्या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या चित्रपटाचा 'मॉम' खूप गाजला होता. आता 'मॉम २'वर काम अधिकृतपणे सुरू करण्यात आलं आहे. या चित्रपटामध्ये खुशी कपूर आणि करिश्मा तन्ना ही एक नवीन जोडी दिसणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार चित्रपटात करिश्मा तन्ना महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकणार आहे. तसेच खुशी कपूर मुख्य भूमिकेत दिसेल. आता 'मॉम २' चित्रपटाबद्दल चाहते खूप उत्सुक आहेत. 'मॉम २' चित्रपटामध्ये पुन्हा एकदा काहीतरी नवीन प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान करिश्मा आणि खुशीची जबरदस्त जोडी पडद्यावर धमाल करण्यासाठी सज्ज आहे.

करिश्मा तन्ना आणि खुशी कपूर दिसणार एकत्र : करिश्मा तन्नानं अलीकडेच तिच्या 'स्कूप' वेब सीरिजमध्ये धमाकेदार अभिनय केला होता. ही सीरीज अनेकांनी खूप आवडली होती. आता ती 'मॉम २'मध्ये एका शक्तिशाली भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. दरम्यान खुशी कपूर पहिल्यांदाच करिश्मा तन्नाबरोबर स्क्रिन शेअर करणार आहे. त्यामुळं या दोघींची केमिस्ट्री पाहायला प्रेक्षकांना मिळेल. 'मॉम २' असे शीर्षक असले तरी, हा चित्रपट २०१७ च्या 'मॉम'चा थेट सीक्वेल नाही. या चित्रपटामध्ये एक नवीन कहाणी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. चित्रपटात सस्पेन्स, भावना आणि नाट्याचे अद्भुत मिश्रण असणार आहे. दरम्यान या चित्रपटाबद्दल निर्मात्यांचे म्हणणे आहे की, या चित्रपटाची कहाणी आजच्या पिढीच्या दृष्टिकोनातून न्याय आणि महिला सक्षमीकरण दाखवताना दिसेल.

'मॉम २' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाची निर्मिती बोनी कपूर करत आहे. त्यांनीच श्रीदेवीच्या 'मॉम' चित्रपटाची निर्मिती देखील केली आहे. आता या चित्रपटाचं दिग्दर्शन गिरीश कोहली करणार आहे, ज्यांनी पहिल्या 'मॉम'चे सह-लेखन केलं आहे. याशिवाय त्यांनी 'केसरी' या चित्रपटांसाठी यापूर्वी काम केलं आहे. तसेच या चित्रपटाचं टीझर, पोस्टर आणि रिलीज तारखेबद्दलची माहिती लवकरच समोर येणार आहे. आता या चित्रपटाच्या पुढील अपडेटसाठी देखील चाहते खूप उत्सुक आहे. दरम्यान श्रीदेवीचा 'मॉम' हा चित्रपट अनेकांना खूप आवडला होता. आता अनेकांना खुशी कपूरकडून देखील या चित्रपटाबाबत खूप अपेक्षा आहेत.

हेही वाचा :

मराठी स्टँडअप कॉमेडियन प्रणित मोरेनं 'नादानियां'साठी इब्राहिम अली खान आणि खुशी कपूरची उडवली खिल्ली...

जुनैद खान आणि खुशी कपूरच्या 'लवयापा'चं बॉलिवूड सेलेब्रिटींकडून कौतुक

'लवयापा' पाहून आमिर खाननं केलं मुलगा जुनैदचं कौतुक आणि खुशी कपूरची केली श्रीदेवीशी तुलना

TAGGED:

KHUSHI KAPOOR
KARISHMA TANNA
KHUSHI KAPOOR AND KARISHMA TANNA
मॉम २
MOM 2 MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.