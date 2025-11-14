कतरिना कैफला रुग्णालयातून मिळाला डिस्चार्ज, पती विकी कौशल आणि बाळासह झाली स्पॉट...
कतरिना कैफला आता रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. ती पती विकी कौशल आणि बाळासह घरी जाताना दिसली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2025 at 12:31 PM IST
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री कतरिना कैफ आणि विकी कौशल हे पालक झाले आहेत. ७ नोव्हेंबर रोजी अभिनेत्रीनं मुलाला जन्म दिल्यानंतर ती चर्चेत आली. आता मुलाच्या जन्मानंतर तिला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. कतरिना कैफ, बाळ आणि पती विकी कौशलसह हॉस्पिटलमधून बाहेर पडताना दिसली. कतरिना कैफ आणि विकी कौशल हे बॉलिवूडमधील आवडत्या जोडप्यांपैकी एक आहेत. आता सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये विकी त्याची पत्नी आणि मुलाला घरी घेऊन जात आहे. १४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी अभिनेत्रीला रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिला गेला आहे.
कतरिना कैफचा व्हिडिओ व्हायरल : दरम्यान व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ पापाराझींनी आई-मुलाची जोडी घरी जात असताना कैद केली. आता बॉलिवूड स्टार्स कतरिना आणि विकी त्यांच्या लहान मुलाच्या आगमनाचा आनंद साजरा करत आहेत. अलीकडेच या जोडप्यानं बाळाचे स्वागत करून पालक झाल्याबद्दल आपल्या चाहत्यांबरोबर माहिती शेअर केली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईतील एच.एन. रिलायन्स हॉस्पिटलमध्ये सकाळी ८:२३ वाजता कतरिनानं मुलाला जन्म दिला. त्यानंतर रुग्णालयातून एक अधिकृत आरोग्य अपडेट जारी करण्यात आलं होतं. आता कतरिना कैफच्या बाळाला पाहण्यासाठी तिचे चाहते खूप आतुर आहेत.
कतरिना कैफ आणि विकी कौशलचं वर्कफ्रंट : दरम्यान या जोडप्याच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर विकी कौशलची अनेक चित्रपट येणाऱ्या काळात येणार आहेत. या यादीत संजय लीला भन्साळीचा 'लव्ह अँड वॉर' आणि अमर कौशिक दिग्दर्शित पौराणिक महाकाव्य 'महावतार' यांचा समावेश आहे. आता या चित्रपटांसाठी तो खूप चर्चेत आहे. याशिवाय अलीकडेच, तो ऐतिहासिक अॅक्शन चित्रपट 'छावा' या चित्रपटामध्ये दिसला होता. यामध्ये त्यानं छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका केली होती. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर खूप जबरदस्त कमाई केली होती. याशिवाय कतरिना कैफ शेवटी 'मेरी ख्रिसमस' या चित्रपटामध्ये दिसली होती. आता ती पुढं 'जी ले जरा' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे.
हेही वाचा :