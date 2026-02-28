ETV Bharat / entertainment

कंगना राणौत हॉलिवूडमध्ये एंट्री करण्यासाठी सज्ज, वाचा सविस्तर

अभिनेत्री कंगना राणौतला हॉलिवूडमधून ऑफर्स येत असल्याचं तिनं आता उघड केलं आहे.

Kangana Ranaut
कंगना राणौत (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 28, 2026 at 11:53 AM IST

2 Min Read
मुंबई - अभिनेत्री कंगना राणौत चित्रपटसृष्टीत तिच्या वादग्रस्त विधानामुळं चर्चेत असते. तिनं जेव्हापासून राजकारणात प्रवेश केला आहे, तेव्हापासून ती हिंदी चित्रपटसृष्टीवर चांगलाचं निशाना साधत आहे. आता अलीकडेच कंगना एका विशेष कारणामुळं चर्चेत आली आहे. तिनं एका मीडिया कार्यक्रमादरम्यान, तिच्या चाहत्यांना एक आश्चर्यकारक बातमी दिली आहे. अभिनेत्रीनं आपल्या दमदार अभिनयानं स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण हिंदी सिनेसृष्टीत केलं आहे. कंगना लवकरच हॉलिवूडमध्ये प्रवेश करेल असे संकेत तिनं दिले आहे. तिनं सांगितलं की, तिला काही चांगल्या आंतरराष्ट्रीय पटकथेसाठी ऑफर्स आहेत.

परदेशी चित्रपटांना विरोध केला होता : या पटकथा ती खूप चांगल्या पद्धतीनं वाचत आहे असंही तिनं उघड केलं. पूर्वी परदेशी चित्रपटांना विरोध करणारी कंगनानं सांगितलं की, "माझ्याकडे काही ऑफर्स आहेत, मात्र मी माझ्या सोयीनुसार आणि आवडीनुसार त्याबद्दल निर्णय घेईन." आता तिनं केलेले विधान वेगानं व्हायरल होत आहे. तिच्या हॉलिवूड पदार्पणाच्या अफवा बऱ्याच काळापासून पसरत आहेत. मात्र आता कंगनानं स्वतः ऑफर्स मिळाल्याचं मान्य केलंय. आता खरच कंगना ही हॉलिवूडमध्ये काम करेल याबद्दल तिचे चाहते देखील खूप उत्साहित आहेत. काही काळापूर्वी, बातमी आली होती की, कंगना 'ब्लेस्ड बी द एव्हिल' या हॉरर-ड्रामा चित्रपटाद्वारे हॉलिवूडमध्ये पदार्पण करेल.

'ब्लेस्ड बी द एव्हिल'मध्ये कंगना दिसेल ? : या चित्रपटाची कहाणी एका ख्रिश्चन जोडप्याभोवती फिरते, जे एका दुःखद अपघातानंतर एक जुने फार्महाऊस खरेदी करतात. या घरात एक भयानक आणि भयावह भूतकाळ दडलेला असतो. यानंतर या चित्रपटाच्या शूटिंगबद्दल कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. असा अंदाज लावला जात आहे की, कंगना कदाचित या प्रोजेक्टचा भाग नसेल. आता, तिनं पुष्टी केली आहे की, तिच्याकडे अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट आहेत. मात्र ती 'ब्लेस्ड बी द एव्हिल' या यादीत समाविष्ट आहे की नाही याबद्दल तिनं स्पष्ट केलेले नाही. दरम्यान कंगनानं यापूर्वी परदेशी चित्रपटांबद्दल तिचे मत सांगितले होते. 2021मध्ये 'थलाईवी' या चित्रपटाच्या प्रमोशन दरम्यान, तिनं म्हटलं होत की, "आपण इंग्रजी आणि हॉलिवूड चित्रपटांना कमी प्रमोट करायला हवे, कारण ते आपले चित्रपटगृहे व्यापत आहेत." तिचा असा विश्वास होता की, आपण आपल्या भारतीय चित्रपटांना प्राधान्य दिले पाहिजे.

कंगना राणौत जागतिक ओळख निर्माण करण्याच्या तयारीत : कंगना आता हॉलिवूडच्या ऑफर्स स्वीकारत आहे, आता इरफान खान, प्रियांका चोप्रा, दीपिका पदुकोण, अनिल कपूर आणि अनुपम खेर यांच्यानंतर ती देखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःची जागा निर्माण करण्यासाठी सज्ज आहे. सर्व काही ठीक राहिले तर कंगना लवकरच जागतिक पडद्यावर दिसेल.

संपादकांची शिफारस

