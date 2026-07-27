'लाफ्टर शेफ्स – अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' शोचे विजेते ठरले अली गोनीसह जन्नत जुबेर...
'लाफ्टर शेफ्स – अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' या शोचे विजेतेपद अली गोनीबरोबर अभिनेत्री जन्नत जुबेरनं पटकावले आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 11:59 AM IST
हैदराबाद : 'लाफ्टर शेफ्स – अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट'च्या तिसऱ्या पर्वाचे विजेतेपद अली गोनीबरोबर पटकावणाऱ्या अभिनेत्री जन्नत जुबेरनं सांगितलं की, या शोमधील प्रवासामुळं तिला तिचा 'बेस्ट बडी' मिळाला आणि त्यांना हे यश 'एकत्रितपणे' साध्य करता आले. जन्नतनं अलीबरोबर ट्रॉफी हातात घेऊन अनेक फोटो काढले. तसेच तिनं अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल, एल्विश यादव, करण कुंद्रा, अर्जुन बिजलानी, तेजस्वी प्रकाश, कश्मीरा शाह, कृष्णा अभिषेक, अंकिता, विकी, निया शर्मा आणि सुदेश लहरी यांच्यासोबतचे फोटोही सोशल मीडियावर शेअर केले.
अभिनेत्री जन्नत जुबेरनं व्यक्त केल्या भावना : शो जिंकल्यानंतर तिनं आपला आनंद व्यक्त करताना म्हटलं "आणि 'बिट्टूज' हे 'लाफ्टर शेफ्स'चे विजेते आहेत!!! माझ्या 'बिट्टी'शिवाय (अली) इतर कोणासोबतही हे करायचे नव्हते आणि केलेही नसते. या प्रवासानं मला माझा बेस्ट बडी दिला आणि आम्ही हे एकत्र जिंकलो. सर्वांच्या प्रेमाबद्दल खूप खूप धन्यवाद!!! खूप प्रेम, बिट्टूज." 'लाफ्टर शेफ्स – अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' ही एक स्पर्धात्मक कुकिंग-कॉमेडी शो आहे, ज्यात स्टार्सचा अनोखा अंदाज पाहायला मिळतो.या शोचे सूत्रसंचालन भारती सिंग करत आहेत आणि हरपाल सिंग सोखी परीक्षक म्हणून काम पाहत आहेत.
जन्नत जुबेर आणि अली गोनीबद्दल : जन्नतबद्दल सांगायचं झालं तर, ती 'काशी – अब ना रहे तेरा कागद कोरा'मधील काशी, 'फुलवा' मधील फुलवा, 'भारत का वीर पुत्र – महाराणा प्रताप' मधील फूल कुंवर आणि 'तू आशिकी'मधील पंक्ती या भूमिकांसाठी ओळखली जाते. 2022मध्ये ती स्टंट-आधारित शो 'फिअर फॅक्टर: खतरों के खिलाडी 12'मध्ये दिसली होती. अलीकडेच ती करण अंशुमन दिग्दर्शित 'ग्लोरी' या वेब सीरीजमध्ये दिली होती. यामध्ये तिच्याबरोबर दिव्येंदू शर्मा, पुलकित सम्राट आणि सुविंदर विकी हे स्टार्स दिसले होते. या वेब सीरीजचे शूटिंग प्रामुख्यानं हरियाणामध्ये करण्यात आले आहे. या वेब सीरीजची कहाणी एका छोट्या शहरातील बॉक्सिंग केंद्रावर आधारित आहे, जिथे दोन भाऊ एका धक्कादायक हत्येचा तपास करतात आणि त्याच वेळी त्यांचे वडील - जे एक प्रसिद्ध प्रशिक्षक आहेत - त्यांच्याशी पुन्हा जुळवून घेताना त्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. दरम्यान, अली सध्या त्याचा भाऊ अर्सलान गोनीबरोबर 'अलायन्स' या रिअॅलिटी शोमध्ये दिसत आहे. कुणाल खेमूद्वारे सादर केला जाणारा हा कार्यक्रम 'प्राइम व्हिडिओ'वर प्रसारित होतो.