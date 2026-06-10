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'तुंबाड'चे दिग्दर्शक राही अनिल बर्वेच्या चित्रपटात जान्हवी कपूर झळणार ? वाचा सविस्तर

अभिनेत्री जान्हवी कपूर 'तुंबाड'चे दिग्दर्शक राही अनिल बर्वे यांच्याशी एका 'क्रिएचर हॉरर' चित्रपटाबद्दल चर्चा करणार आहे. या चित्रपटावर सध्या काम सुरू आहे.

Janhvi Kapoor and Rahi Anil Barve
जान्हवी कपूर आणि अनिल बर्वे (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 4:49 PM IST

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हैदराबाद : 'पेड्डी' प्रदर्शित झाल्यानंतर जान्हवी कपूरचे एकामागून एक चित्रपटांची घोषणा होत आहेत. मिळालेल्या विशेष माहितीनुसार, ही अभिनेत्री एका 'हाय-कॉन्सेप्ट क्रिएचर हॉरर' प्रकारातील चित्रपटात दिसणार आहे. हा प्रकल्प तिच्या मागील कामांपेक्षा खूप वेगळा असणार आहे. या चित्रपटाद्वारे ती एका पूर्णपणे नवीन शैलीतील काम करताना दिसेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, 'तुंबाड' या गाजलेल्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक राही अनिल बर्वे या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणार आहेत. या चित्रपटाचं काम मोठ्या वेगान सुरू आहे, याला 'जिओ स्टुडिओज'चा पाठिंबा असणार आहे.

'पहाडपंगीरा'मध्ये जान्हवी कपूर दिसणार ? : मीडिया रिपोर्टनुसार जान्हवी कपूर सध्या तिच्या पुढील चित्रपटासाठी विविध पटकथा वाचत आहेत, तसेच प्रोजेक्टवर चर्चा करत आहे. तिनं राही अनिल बर्वे दिग्दर्शित 'क्रिएचर हॉरर' चित्रपटात विशेष रस दाखवला आहे. या चित्रपटाची पूर्वतयारी आधीच करण्यात आली आहे, निर्माते या वर्षाच्या उत्तरार्धात निर्मिती प्रक्रिया सुरू करण्याची आशा करत आहेत. तसेच या आगामी चित्रपटाचं नाव 'पहाडपंगीरा' असून याबद्दल सोशल मीडिया खूप चर्चा होत आहे. काही यूजर्सला जान्हवी या चित्रपटामध्ये असल्याची माहित होताचं तिच्या ऐवजी श्रद्धा कपूरला कास्ट का करत नाही याबद्दल प्रश्न विचारताना दिसत आहेत. अनेकजण सोशल मीडियावर या चित्रपटामध्ये श्रद्धा कपूरला घेण्याची मागणी करत आहेत.

शूटिंग सुरू होण्याची शक्यता ? : तसेच मीडिया रिपोर्टनुसार असं सांगण्यात येत आहे की जान्हवीसाठी ही भूमिका पूर्णपणे नवीन असेल आणि त्यासाठी तिला खूप तयारी करावी लागेल. ती लवकरच या करारावर स्वाक्षरी करणार असल्याचं देखील म्हटलंं जात आहे. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर, पात्रात पूर्णपणे समरस होण्यासाठी आणि चित्रपटात निर्माण केल्या जाणाऱ्या विश्वातील बारकावे समजून घेण्यासाठी ती अभिनयाचे सखोल कार्यशाळा करेल. तसेच 'तुंबाड'मधील राही अनिल बर्वे यांच्या प्रशंसनीय कामामुळं या चित्रपटाकडून अपेक्षा आधीच उंचावल्या आहेत. तसेच सर्व काही निट पार पडल्यास वर्षाच्या उत्तरार्धात चित्रपटाचे शूटिंग सुरू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान या चित्रपटाद्वारे जान्हवी कपूरच्या सिने कारकिर्दीतील एक रोमांचक नवीन अध्याय सुरू होईल.

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JANHVI TALKS WITH TUMBBAD DIRECTOR
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