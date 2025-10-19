'थामा' चित्रपटाच्या स्क्रिनिंगमध्ये हुमा कुरेशी कथित बॉयफ्रेंडबरोबर झाली स्पॉट, व्हिडिओ व्हायरल...
'थामा' चित्रपटाच्या स्क्रिनिंगमध्ये हुमा कुरेशी आणि रचित सिंग हे दोघेही एकत्र दिसले. आता त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2025 at 2:35 PM IST
मुंबई - शनिवार १८ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना स्टारर 'थामा' चित्रपटाची स्पेशल स्क्रिनिंग झाली. या कार्यक्रमामध्ये अनेक स्टार्स उपस्थित होते. या कार्यक्रमात हुमा कुरेशीनं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. तिचे आता रेड कार्पेट इव्हेंटमधील व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल झाले आहेत. एका व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये हुमा तिच्या होणारा पती म्हणजेच अभिनय प्रशिक्षक रचित सिंगबरोबर असल्याची दिसत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या जोडप्याचा साखरपुडा झाला आहे. साखरपुडा झाल्यानंतर पहिल्यांदाच हुमा आणि रचित एकत्र दिसेल आहेत. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, हुमा आणि रचित रेड कार्पेटवर हात धरून चालताना दिसत आहे.
साखरपुड्याच्या अफवांमध्ये हुमा आणि रचित एकत्र : व्हिडिओमधील या दोघांची केमिस्ट्री लोकांना खूप आवडली आहे. या कार्यक्रमाला अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. सप्टेंबरमध्ये अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, या दोघांनी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ डेटिंग केल्यानंतर साखरपुडा केला आहे. हुमानं तिच्या नात्याबद्दल काही शेअर केलं नाही, मात्र तिनं १७ सप्टेंबर रोजी इंस्टाग्रामवर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेअर केली होती. हुमानं तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये, रमेन बाउलचा फोटो शेअर केला आणि ती दक्षिण कोरियामध्ये असल्याचं उघड करत तिनं लिहिलं होतं,'प्रत्येकाने शांत राहून शांतपणे काम केले पाहिजे.'
हुमा आणि रचितच्या नात्याबद्दलच्या अफवा: दरम्यान हुमा रचितच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत एकत्र दिसल्यानंतर या दोघांच्या डेटिंगच्या अफवांना हवा मिळाली. या प्रसंगाचा फोटो शेअर करताना रचितनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, "दोन काट्यांमधला गुलाब... उत्सव आणि वाढदिवसाच्या प्रेमाबद्दल धन्यवाद." जून २०२४ मध्ये हुमा रचितबरोबर तिची जवळची मैत्रीण सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बाल यांच्या लग्नामध्ये दिसली होती. याआधी, २०२२ पर्यंत, हुमा तिचा 'डबल एक्सएल' चित्रपट लिहिणारे चित्रपट निर्माते मुदस्सर अझीझ यांच्याशी रिलेशनशिपमध्ये होती. या दोघांचं नात तीन वर्ष चाललं मात्र, ते अखेर वेगळे झाले.
हेही वाचा :