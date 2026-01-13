ETV Bharat / entertainment

देओल ब्रदर्सबद्दल हेमा मालिनी यांनी केलं भाष्य, वाचा सविस्तर....

बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांची पत्नी हेमा मालिनी यांनी आता एका मुलाखतीमध्ये देओल ब्रदर्सबद्दल विधान केलं आहे.

Hema Malini and Deol brothers
हेमा मालिनी आणि देओल ब्रदर्स (Etv Bharat)
January 13, 2026

मुंबई - बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांचं निधन होऊन काही दिवस झाले आहेत. अभिनेत्यानं दोन लग्न केले होते. त्यांचं पहिलं लग्न प्रकाश कौरशी झालं होतं. यानंतर त्यांनी दुसरे लग्न हेमा मालिनी यांच्याशी केलं होतं. आताही अभिनेत्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अनेक प्रश्न विचारली जात आहेत. सध्या अभिनेत्याच्या दोन्ही कुटुंबांमधील संबंध चाहत्यांना आश्चर्यचकित करते. 24 नोव्हेंबर रोजी धर्मेंद्र यांच मुंबईतील त्यांच्या घरी निधन झाल्यानंतर त्याच्या चाहत्यांना आणि कुटुंबियांना खूप मोठा धक्का बसला होता. तीन दिवसांनंतर, देओल बंधूंनी मुंबईतील ताज लँड्स एंड हॉटेलमध्ये प्रार्थना सभा आयोजित केली. यामध्ये हेमा मालिनी यांनी त्यांच्या मुली ईशा आणि अहाना प्रार्थना सभेला उपस्थित नव्हत्या. त्या दिवशी हेमा मालिनी यांनी त्यांच्या घरी गीता पठणाचे आयोजन केलं होतं.

आमच्यात काहीही गडबड नाही : यानंतर दोन आठवड्यांनी, हेमा मालिनी यांनी दिल्लीत वेगळी प्रार्थना सभा आयोजित केली. वेगवेगळ्या प्रार्थना सभांनी चाहत्यांना धक्का बसला. यावेळी अनेकजण असा अंदाज लावू लागले की, हेमा मालिनी आणि सनी आणि बॉबी देओल याच्यामध्ये मतभेद आहेत. आता आणखी हा विषय सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. अलीकडेच एका मुलाखतीमध्ये हेमा मालिनी यांना काही प्रश्न विचारण्यात आले. यामध्ये त्यांनी एका प्रश्नाच्या वेळी सांगितलं की, "ते नेहमीच खूप चांगले राहिले आहे. आजही ते खूप चांगले आहे. मला माहित नाही की, लोकांना आमच्यात काहीतरी गडबड आहे असे का वाटते ? कारण त्यांना गॉसिप हवी आहे. मी त्यांना का उत्तर द्यावे? मला स्पष्टीकरण द्यावे लागेल का? मी का द्यावे? हे माझे जीवन आहे. माझे वैयक्तिक जीवन, आमचे वैयक्तिक जीवन. आम्ही पूर्णपणे आनंदी आहोत आणि एकमेकांच्या खूप जवळ आहोत. एवढेच... याबद्दल माझ्याकडे आणखी काही सांगायचे नाही. लोक कोणत्या कथा रचत आहेत हे मला माहित नाही. लोक लेख लिहिण्यासाठी इतरांच्या दुःखाचा वापर करतात हे खूप दुःखद आहे. म्हणूनच मी अशा अनुमानांना उत्तर देत नाही."

प्रार्थना सभा : यानंतर आणखी एका मुलाखतीमध्ये त्यांनी सांगितलं होतं, "हा आमच्या कुटुंबातील विषय आहे. आम्ही एकमेकांशी बोललो. मी माझ्या घरी प्रार्थना सभा आयोजित केली कारण माझा गट वेगळा आहे. नंतर, मी दिल्लीत एक सभा आयोजित केली, कारण मी राजकारणात आहे आणि त्या भागातील माझ्या मित्रांसाठी तिथे प्रार्थना सभा आयोजित करणे माझ्यासाठी महत्त्वाचे होते. मथुरा हा माझा मतदारसंघ आहे आणि तिथले लोक त्यांच्यावर प्रेम करतात. म्हणून, मी तिथेही प्रार्थना सभा आयोजित केली. मी जे केले त्यावर मी आनंदी आहे." दरम्यान प्रार्थना सभेत बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान, विद्या बालन, रेखा, ऐश्वर्या राय बच्चन आणि इतर अनेक सेलिब्रिटी हजर होते. याशिवाय निर्मला सीतारमण, अमित शाह, किरण रिजिजू, कंगना राणौत, ओम बिर्ला, रणजीत, अनिल शर्मा, इतर राजकारणी आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातील व्यक्ती देओल कुटुंबाच्या प्रार्थना सभेला उपस्थित होते.

