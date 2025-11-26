गिरीजा ओकला दिला 'नॅशनल क्रश'चा टॅग, नकारात्मक कमेंट्सचा करावा लागला सामना...
गिरीजा ओकचे काही दिवसांपूर्वी एआयद्वारे डीपफेक व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल झाले होते, यानंतर तिला कसे सोशल मीडियावर मॅसेज आले याबद्दल तिनं सांगितलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2025 at 12:02 PM IST
मुंबई - मराठमोळी अभिनेत्री गिरीजा ओक तिच्या निळ्या साडीतल्या फोटोंमुळे खूप चर्चेत आली होती. यानंतर तिला अनेकांनी 'नॅशनल क्रश'चा टॅग दिला. ती रातोरात इंटरनेटवर व्हायरल झाली. यानंतर तिला असंख्य मेसेज, कॉल्स येऊ लागले होते. सोशल मीडियावर तिच्या फोटोंवर देखील खूप विचित्र कमेंट्स येऊ लागल्या. दरम्यान नुकत्याचं दिलेल्या एका मुलाखतीत तिनं याविषयी एक खुलासा केला. तिनं म्हटलं, "मला आजवर कधी इतके डीएम्स (डायरेक्ट मेसेज) आले नाही. यामध्येही दोन प्रकार होते. काहीमध्ये व्यक्तीचा आदर करावा की, तिला सेक्शुअलाइज करावं? लोक तुम्हाला कशा पद्धतीनं बघतात, हे पाहताना खूप रंजक वाटत होतं, सुदैवानं माझ्या कुटुंबातील या इंडस्ट्रीत काम करत असल्यामुळं मला विचित्र कमेंट्सबद्दल किंवा व्हायरल बातम्यांबद्दल काही वेगळं वाटलं नाही."
गिरीजा ओकनं व्यक्त केल्या भावना : पुढं तिनं म्हटलं , "कोणाच्याही भावना दुखावल्या नाहीत, उलट प्रत्येकालाच हा ट्रेंड मजेशीर वाटला. माझ्या मुलानं जेव्हा याविषयी विचारलं, तेव्हा मी त्यालाही समजावून सांगितलं की अशा गोष्टींमध्ये काहीच लॉजिक नसतं. ही फक्त एक लाट आहे. मात्र मला नॅशनल क्रश या टॅगवर हसू येतं. कारण त्यानं काहीच बदलणार नाही. मला यामुळं काही कामाचे ऑफर्स अधिक येत नाही." दरम्यान गिरीजाला ओकला सोशल मीडियावर नकारात्मक गोष्टींचाही सामना करवा लागला. तिचे फोटो मॉर्फ केले गेले. यामध्ये एआयचा वापर करण्यात आला आणि हे फोटो सोशल मीडियावर पसरवले जाऊ लागले.
रेटही विचारला : यानंतर अभिनेत्रीनं पुढं सांगितलं, "काही फोटोंमध्ये माझे कपडे गायब होते, तर काही व्हिडिओंमध्ये मी काहीतरी विचित्र करताना दिसत होती. या गोष्टी आता सोशल मीडियावर कायम राहणार आहे. आता हे प्रत्येकाला माहित आहे की, हे एडिट केले गेले आहेत. आता माझ्या मुलालाही हे समजलं आहे. मात्र जेव्हा तो हे बघेल, तेव्हा तो एका क्षण याबद्दल विचार करेल. मी पडद्यावर इंटिमेट सीन्स करणं आणि माझे फोटो किंवा व्हिडिओ असे मॉर्फ करणं यामध्ये खूप फरक आहे. मी काही गोष्टी निवडत असते, यासाठी माझी परवानगी घेतली जाते. जर मला एखाद्याचा हात पकडायचा असेल तर त्याचा अर्थ असा नाही की कोणीही माझा हात पकडू शकेल. याबद्दल काहीच न म्हणणं मला योग्य वाटत नाही. यामुळं मी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यात मी त्याविषयी सांगितलं. यानंतर अभिनेत्रीनं पुढं सांगितलं, "एकजण म्हणाला, मी तुझ्यासाठी काहीपण करू शकतो, तू मला फक्त एक संधी दे. यानंतर एकानं तर माझा रेटसुद्धा विचारला. एक तास घालवण्याची किंमत काय आहे? असे अनेक मेसेजेस होते. जर याच लोकांनी मला खऱ्या आयुष्यात पाहिलं, तर हे लोक मान वर करून बघणारही नाहीत. पडद्याआड लोक काहीही बोलत असतात. तुमच्यासमोर ते प्रेमानं आणि आदरानं वागतात. तसं पाहायला गेलं तर हा एक विचित्र झोन आहे. या व्हर्चुअल स्पेसला किती गांभीर्यानं घ्यावं यावर मोठा वाद होऊ शकतो."