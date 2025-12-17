रितेश देशमुखच्या वाढदिवसानिमित्त पत्नी जेनेलिया डिसूझानं शेअर केली विशेष पोस्ट...
अभिनेता रितेश देशमुख आज आपला ४७वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या विशेष प्रसंगी त्याची पत्नी जेनेलिया डिसूझानं एक सुंदर पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 17, 2025 at 4:50 PM IST
मुंबई - अभिनेता, निर्माता आणि दिग्दर्शक रितेश देशमुख १७ डिसेंबर रोजी आपला ४७वा वाढदिवस साजरा करत आहे. आता त्याची पत्नी अभिनेत्री जेनेलिया डिसूझानं सोशल मीडियाद्वारे अभिनेत्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. जेनेलियानं रितेशबरोबरचे काही सुंदर आणि रोमँटिक फोटो शेअर केले आहेत. याशिवाय तिनं तिच्या पतीसाठी एक भावनिक नोटही लिहिली आहे. जेनेलियानं आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं,'माझ्या प्रिय रितेश, मला माहित आहे की, आम्हाला ओळखणारे प्रत्येकजण असा विचार करत असेल की इतक्या वर्षांनंतरही आपण इतके अविभाज्य आणि इतके आनंदी कसे आहोत. पण सत्य हे आहे की, हे सर्व तुझ्यामुळेच आहे.'
जेनेलिया डिसूझानं दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा : रितेशचे कौतुक करताना जेनेलियानं पुढं लिहिलं, 'तू मला हसवतोस आणि जर मी रडले तर तू माझे सर्व अश्रू पुसतोस. लोकांशी जोडण्याचा तुझा सर्वात अद्भुत मार्ग आहे आणि तुझ्या सभोवतालच्या प्रत्येकाला महत्त्वाचा वाटतो. तू माझ्यासाठी २४/७ आहेस. तुझ्यासारख्या सोनेरी हृदयाच्या या माणसाकडून मी खूप काही शिकले. मला दररोज, प्रत्येक मिनिटाला, प्रत्येक सेकंदाला तुझी आठवण येते, कारण तू माझ्यासाठी सर्वकाही आहेस आणि त्याहूनही अधिक. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, माझ्या हृदयाचे ठोके. तुझ्याकडे माझे हृदय आहे, ते फक्त तुझ्यापाशी सुरक्षित ठेव.' आता जेनेलिया ही पोस्ट अनेकजण लाईक करत असून यावर रितेशला अनेकजण वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत.
रितेश आणि जेनेलिया गेल्या २२ वर्षांपासून एकत्र : रितेश आणि जेनेलिया यांचं नाते दोन दशकांहून अधिक काळपासूनचे आहे. या जोडप्याची प्रेमकहाणी २००३ मध्ये 'तुझे मेरी कसम' चित्रपटाच्या सेटवर सुरू झाली. २०१२ मध्ये या दोन्ही लग्न केलं. गेल्या १३ वर्षांपासून ते त्यांच्या वैवाहिक जीवनात प्रेमानं जगत आहेत. या जोडप्याला रायन आणि राहिल ही दोन मुले आहेत. रितेश आणि जेनेलिया अनेकदा त्यांचे कौटुंबिक फोटो शेअर सोशल मीडियावर करतात. या दोघांची जोडी ही अनेकांना आवडते. दरम्यान या दोघांच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर हे जोडपे लवकरच 'राजा शिवाजी' या मराठी चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर १ मे २०२६ रोजी रिलीज होणार आहे.
हेही वाचा :