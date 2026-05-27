दिशा परदेशी - बॉलिवूडमधील मोठ्या कलाकारांसह बनलेला मराठी चित्रपट इतकं यश मिळवत आहे, ही आपल्या संपूर्ण इंडस्ट्रीसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे!

‘राजा शिवाजी’ चित्रपट रुपेरी पडद्यावर चांगली कमाई करत आहे. या चित्रपटानं 100 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. याबद्दल अभिनेत्री दिशा परदेशीनं आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

Published : May 27, 2026 at 5:05 PM IST

हैदराबाद : ‘राजा शिवाजी’नं मराठी चित्रपटसृष्टीत इतिहास रचला आहे. रितेश देशमुख अभिनीत आणि दिग्दर्शित या भव्य ऐतिहासिक चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर नवा विक्रम प्रस्थापित केला. अवघ्या 24 दिवसांत या चित्रपटानं भारतात 101.40 कोटींची नेट कमाई करत 100 कोटी क्लब मध्ये एन्ट्री मिळविली आहे. हा मान मिळवणारा ‘राजा शिवाजी’ हा मराठी चित्रपटसृष्टीतील पहिलाच चित्रपट ठरला आहे. जगभरात चित्रपटानं 114.80 कोटींपेक्षा अधिक कमाई केली आहे. यासोबतच 'सैराट'चा विक्रम मागे टाकत तो सर्वाधिक कमाई करणारा मराठी चित्रपट बनला आहे. सुमारे 75 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार झालेला हा मराठीतील सर्वात महागडा चित्रपट मानला जातो. या चित्रपटाचं चित्रीकरण मराठी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषांत एकाचवेळी करण्यात आले. भव्यता, इतिहास आणि प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद यामुळं ‘राजा शिवाजी’ सध्या यशाच्या शिखरावर विराजमान आहे. ‘राजा शिवाजी’च्या या अभूतपूर्व यशामुळं मराठी सिनेसृष्टीचा झेंडा आणखी उंचावला आहे.

‘राजा शिवाजी’ची सैराटपेक्षा जास्त कमाई : ‘राजा शिवाजी’च्या घवघवीत यशाबद्दल बोलताना या चित्रपटात अफझल खानाच्या बेगमची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री दिशा परदेशी हिनं मनापासून आनंद व्यक्त केला. ती म्हणाली, “खूप छान वाटतं. ‘राजा शिवाजी’ हा मराठीतील पहिला चित्रपट ठरला आहे ज्यानं 100 कोटींपेक्षा अधिक व्यवसाय केला आहे. ही मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. यापूर्वी 'सैराट' हा सर्वाधिक कमाई करणारा मराठी चित्रपट होता, पण त्यालाही मागं टाकत ‘राजा शिवाजी’नं नवा इतिहास घडवला आहे. मराठी चित्रपट एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर, भव्य स्वरूपात आणि प्रेक्षकांच्या भरघोस प्रतिसादासह इतकी मोठी मजल मारताना पाहणं खूप आनंददायी आहे. विशेष म्हणजे हिंदी सिनेसृष्टीतील मोठ्या कलाकारांसह बनलेला मराठी चित्रपट इतकं यश मिळवत आहे, ही आपल्या संपूर्ण इंडस्ट्रीसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.”

Disha Pardeshi
दिशा परदेशी (Special Arrangement)

दिशा परदेशीनं शूटिंगदरम्यानचा शेअर केला किस्सा : शूटिंगदरम्यानचा एक खास अनुभव सांगताना दिशानं एक रंजक किस्सा शेअर केला. ती म्हणाली, “एक खूप सुंदर आठवण माझ्या कायम स्मरणात राहील. रितेश देशमुख सर आणि संजय दत्त सर 'ऑन-फ्लोर' माझ्यासमोरच एका महत्त्वाच्या सीनवर चर्चा करत होते. रितेश सरांना असं वाटत होतं की, माझे संवाद संपल्यानंतर संजय सरांनी माझ्या गळ्याभोवती हात टाकावा, ज्यातून धमकी किंवा आक्रमकतेचा भाव दिसून यावा. त्या सीनची तीव्रता आणखी प्रभावी कशी करता येईल, यावर दोघेही चर्चा करत होते. त्याचवेळी संजय सरांनी त्या सीनसाठी स्वतःची एक भन्नाट कल्पना सुचवली. त्यांनी सांगितलं, ‘मी जर थेट गळा पकडला तर ते खूप उग्र वाटेल. त्यापेक्षा आधी मी तिच्याकडे शांतपणे आणि प्रेमाने बघेन, तिच्या गालावरून हात फिरवेन… त्यामुळं त्या पात्राला क्षणभर विश्वास वाटेल की सगळं ठीक आहे… आणि मग अचानक त्याच हातानं तिचा गळा पकडेन.’ त्यांच्या या इम्प्रोव्हायझेशनमुळं सीनमध्ये जबरदस्त नाट्यमयता आली. आधी मृदू आणि मग अचानक भयावह वळण घेणारा तो क्षण पडद्यावर खूप प्रभावी दिसला. सेटवर उपस्थित सर्वांनाच संजय सरांची ही कल्पना खूप आवडली. कलाकार म्हणून माझ्यासाठी तो अनुभव खूप खास आणि शिकण्यासारखा होता.”

