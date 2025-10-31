ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध महिला संघानं जबरदस्त विजय मिळवल्यानंतर मॅचविनिंग कामगिरी करणारी जेमिमा रॉड्रिग्जनं केला मोठा खुलासा...

ETV Bharat / entertainment

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या भारतीय महिला संघानं जबरदस्त विजय मिळवला आहे. आता टीम इंडियाच्या विजयानंतर मॅचविनिंग कामगिरी करणारी जेमिमा रॉड्रिग्जनं नैराश्यातून जात असल्याचं उघड केलंय.

Deepika Padukone
दीपिका पदुकोण (Deepika Padukone (Etv Bharat))
मुंबई - गुरुवारी नवी मुंबई येथे झालेल्या महिला विश्वचषक २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या रोमांचक उपांत्य फेरीत भारतीय संघानं विजय मिळून एक इतिहास रचला आहे. आता अनेकजण सोशल मीडियाच्या माध्यामातून भारतीय टीमचं आभार मानत आहे. या विजयात क्रिकेटपटू जेमिमा रॉड्रिग्जचा मोठा वाटा आहे. तिच्या मॅचविनिंग कामगिरीनं भारतानं अंतिम फेरीत प्रवेश केला. खेळानंतर, जेमिमानं मानसिक आरोग्यबद्दलच्या लढाईसंदर्भात एका मुलाखतीत उघडपणे सांगितलं. तिनं सांगतलेल्या प्रत्येक गोष्टीमुळं लाखो लोक प्रभावित झाले, यामध्ये बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पदुकोणचाही समावेश आहे.

दीपिका पदुकोणनं जेमिमा रॉड्रिग्जचं कौतुक केलं : मानसिक आरोग्य प्रवासाबद्दल उघडपणे भाष्य केल्यानंतर आता जेमिमा रॉड्रिग्जचं कौतुक केलं जात आहे. शुक्रवारी, दीपिकानं इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट केली. दीपिकानं क्रिकेटपटू जेमिमाचा एक व्हिडिओ पुन्हा शेअर केला, ज्यामध्ये ती तिच्या मानसिक लढण्याबद्दल मोकळेपणाने बोलत असल्याचं दिसून येत आहे. क्लिपमध्ये, जेमिमानं तिच्या कठीण काळात तिच्या मित्रांना आणि सहकाऱ्यांना पाठिंबा दिल्याबद्दल मनापासून आभार मानत आहे. दीपिकानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'धन्यवाद जेमिमा रॉड्रिग्ज. तुमची कहाणी शेअर केल्याबद्दल, तसेच अभिनेत्रीनं हात जोडणारे इमोजी शेअर केले आहेत.

Deepika Padukone
दीपिका पदुकोण (दीपिका पदुकोणची इंस्टाग्राम स्टोरी)

जेमिमा रॉड्रिग्जनं केल्या भावना व्यक्त : दरम्यान जेमिमा रॉड्रिग्ज व्हिडिओमध्ये म्हटलं, "मी इथे खूप दुर्बळ असेल कारण मला माहित आहे की जर कोणी हे पाहत असेल तर - कदाचित तेही त्याच परिस्थितीतून जात असेल आणि हे सांगण्याचा माझा संपूर्ण उद्देश हाच आहे, कारण कोणीही त्यांच्या कमकुवतपणाबद्दल बोलणे पसंत करत नाही. स्पर्धेच्या सुरुवातीला मी खूप चिंतेतून जात होते आणि काही सामन्यांपूर्वीही मी माझ्या आईला फोन करून रडत असे, संपूर्ण वेळ रडत असे, सर्व काही बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असे, कारण जेव्हा तुम्ही चिंतेतून जात असता, तेव्हा तुम्हाला फक्त सुन्न वाटते. तुम्हाला काय करावे हे माहित नसते. या काळात, माझ्या आई आणि माझ्या वडिलांनी मला खूप पाठिंबा दिला."

जेमिमा रॉड्रिग्जला संघातून वगळण्यात आलं : जेमिमानं पुढं सांगितलं की "मी दररोज अरुंधती रेड्डीसमोर रडायची. ती दररोज माझी काळजी घ्यायची. स्मृती (मंधाना) होती, जी मला मदत करायची. तिलाही माहित होते की, मी काय अनुभवत आहे. काही नेट सत्रांमध्ये, ती फक्त तिथेच उभी होती. कालही ती आली. ती फक्त तिथेच उभी राहिली कारण ,जास्त काही बोलण झालं नाही, पण तिला फक्त हे माहित आहे की तिची उपस्थिती माझ्यासाठी महत्त्वाची आहे. राधा (यादव) होती जी नेहमीच माझी काळजी घेत राहिली आहे. मी खूप भाग्यवान आहे की, मला असे मित्र आहेत, ज्यांना मी कुटुंब म्हणू शकते, मला एकटे यातून जावे लागले नाही आणि मदत मागणे ठीक आहे. आणि तेच घडले. आणि माझी आई देखील, माझ्यासारखीच भावनिक आहे, पण तिनं खूप काही सहन केलं. माझ्या कुटुंबानेही खूप काही सहन केलं. त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला." तिनं पुढं सांगितलं की, जेव्हा तिला संघातून वगळण्यात आले तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट झाली. ती म्हणाली, "मला खरोखरच याचा धक्का बसला. जेव्हा तुम्हाला वगळण्यात येते तेव्हा तुमच्या मनात खूप शंका येतात, कारण मी नेहमीच संघात योगदान देऊ इच्छिते. पण त्या दिवशी मी बाहेर बसून फार काही करू शकले नाही. आणि मग जेव्हा तुम्ही परत याल तेव्हा गेल्या महिन्यात घडलेल्या सर्व गोष्टींमुळं खूप जास्त दबाव येतो."

जेमिमा रॉड्रिग्जनं लोकांचे आभार मानून संभाषण संपवले : सामन्यादरम्यान, जेमिमाहनं १३४ चेंडूत १२७ धावांची नाबाद खेळी केली आणि भारतानं महिला एकदिवसीय इतिहासातील सर्वाधिक धावांचा पाठलाग केला आणि पाच विकेट आणि नऊ चेंडू शिल्लक असताना ३३९ धावांचा पाठलाग केला. आता भारत रविवार, २ नोव्हेंबर रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात खेळणार आहे.

