'भूतम भयम्'मधील छाया कदम यांनी साकारलेल्या 'जठाई'च्या लूकमागच्या मेकअप प्रक्रियेचा व्हिडिओ चर्चेत!
'भूतम भयम्' या चित्रपटातील छाया कदम यांनी साकारलेल्या 'जठाई'च्या लूकमागच्या मागे खूप मेहनत घ्यावी लागली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 10:56 AM IST
मुंबई : मराठी अभिनेत्री छाया कदम यांनी साकारलेली 'भूतम भयम्' चित्रपटातील 'जठाई' ही व्यक्तिरेखा, त्याचा ट्रेलर पाहून, प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेली आहे. या भयावह आणि रहस्यमय भूमिकेमागील मेहनतीची झलक नुकत्याच समोर आलेल्या बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) व्हिडिओमधून पाहायला मिळत असून, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेचा विषय ठरत आहे.
छाया कदमचा लूक : या व्हिडिओमध्ये छाया कदम यांचा संपूर्ण कायापालट कसा घडवला गेला, याची सविस्तर प्रक्रिया दाखवण्यात आली आहे. मेकअपच्या सुरुवातीलाच त्यांच्या डोक्यावर 'बाल्ड कॅप' बसवून नंतर चेहरा, मान आणि हातांवर प्रोस्थेटिक ग्लू, लेटेक्स आणि सिलिकॉनचे अनेक थर चढवले गेले. या प्रक्रियेसाठी त्यांना अनेक तास न हलता बसावे लागले. प्रोस्थेटिकचे थर तयार झाल्यानंतर सुरकुत्या, जखमा, त्वचेचा पोत आणि चेहऱ्याची ठेवण यांना वास्तवदर्शी स्वरूप दिले गेले. त्यानंतर निळ्या रंगाच्या कॉन्टॅक्ट लेन्स, कृत्रिम नखे, काळवंडलेली त्वचा आणि इतर बारकावे जोडून 'जठाई'चा भयावह चेहरा साकारला गेला. शेवटच्या टप्प्यात जाड रुद्राक्षमाळा, हाडांसारखे दागिने, जीर्ण वस्त्रे आणि वजनदार कृत्रिम जटा परिधान केल्यानंतर व्यक्तिरेखेला पूर्णत्व प्राप्त झाले. ही संपूर्ण मेकअप प्रक्रिया तब्बल सहा ते आठ तास चालली, दररोज.
'भूतम भयम्'मधील 'जठाई'चा प्रभावी लूक : प्रोस्थेटिक मेकअप करताना कलाकाराला दीर्घकाळ एकाच स्थितीत बसावे लागते. चित्रीकरणादरम्यान उष्णतेमुळं प्रोस्थेटिकच्या थरांखाली होणारा त्रास सहन करतही कलाकाराला व्यक्तिरेखेत सातत्य राखावे लागते. चित्रीकरण संपल्यानंतर प्रोस्थेटिक मेकअप काढतानाही त्वचेवर ताण येतो, लालसरपणा निर्माण होतो आणि काही वेळा किरकोळ जखमाही होतात. 'भूतम भयम्'मधील 'जठाई'चा प्रभावी लूक साकारण्यासाठी मेकअप आर्टिस्टच्या टीमनं घेतलेली मेहनत आणि छाया कदम यांनी दाखवलेले समर्पण या व्हिडिओतून स्पष्टपणे दिसून येते. पडद्यावर काही क्षणांसाठी दिसणाऱ्या एका व्यक्तिरेखेमागे किती तासांचे श्रम, संयम आणि कलात्मक कौशल्य दडलेले असते, याची जाणीव हा व्हिडिओ प्रेक्षकांना करून देतो.
'भूतम भयम्' चित्रपटाबद्दल : लेखक-दिग्दर्शक रामचंद्र अरुण गांवकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेल्या या चित्रपटाची निर्मिती नरेन कुमार आणि महेश ज्ञानदेव कोरडे यांनी केली असून, झी स्टुडिओजचे बवेश जानवलेकर प्रस्तुतकर्ता आहेत. रहस्य, थरार, हॉरर, विनोद आणि दमदार तांत्रिक सादरीकरणाचा मिलाफ असलेला ‘भूतम भयम्’ हा चित्रपट 24 जुलै रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार असून, ट्रेलर आणि ‘जठाई’च्या प्रभावी लूकमुळं प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.