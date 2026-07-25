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आसाममधील पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अभिनेत्री भूमी पेडणेकरनं मदतीचं केलं आवाहन...

अभिनेत्री भूमी पेडणेकरनं आसाममधील पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आता मदतीचं जनतेला आवाहन केलं आहे.

Bhumi Pednekar
भूमी पेडणेकर (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 25, 2026 at 5:02 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीची अभिनेत्री भूमी पेडणेकरनं देशभरातील लोकांना आसाममधील विनाशकारी पुराचा फटका बसलेल्यांना मदत करण्यासाठी पुढं येण्याचं आवाहन केलं आहे. 24 जुलै रोजी आसाममधील परिस्थिती गंभीर होती. 11 जिल्ह्यांमधील 7.21 लाखांहून अधिक लोक या पुरामुळं बाधित झाले आहेत. अहवालांनुसार, पाच प्रमुख नद्या धोक्याच्या पातळीवरून वाहत आहेत. या आपत्तीची तीव्रता अधोरेखित करताना, भूमीनं इन्स्टाग्रामवरील एका व्हिडिओमध्ये सांगितलं की, लाखो लोक विस्थापित झाले आहेत,अनेकांचे प्राण गेले आहेत आणि संपूर्ण गावे वाहून गेली आहेत.

आसामला आपली गरज आहे : व्हिडिओमध्ये ती म्हणाली, "नमस्कार, देशात सध्या जे काही घडत आहे, त्याबद्दल आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. आणि त्या उत्साहाला मी सलाम करते. पण देशाचा एक भाग असा आहे, ज्याला आपली खूप गरज आहे, आणि तो म्हणजे आसाम. आसाममध्ये भीषण पूर आला आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की 7.5 लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवावे लागले आहे. 40 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि मृतांचा आकडा वाढत चालला आहे." यानंतर तिनं पुढं म्हटलं, "संपूर्ण गावे वाहून गेली आहेत, प्राणी वाहून गेले आहेत. त्यांच्याकडे जे काही होते, ते सर्व नष्ट झाले आहे. याबद्दल फारसे बोलले जात नाहीये, पण माझा पूर्ण विश्वास आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणेच, जेव्हा संपूर्ण देश एकजुटीनं उभा राहिला होता - पंजाब, जम्मू, बिहार, महाराष्ट्र - आणि आपण समाजसेवेची भावना दाखवून दिली होती, तुम्ही खूप मदतसामग्री पाठवली होती, देणग्या दिल्या होत्या, ती वेळ पुन्हा आली आहे.

आसामची गंभीर परिस्थिती : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्रीनं सर्वांना 'अन्न, गाद्या, स्वच्छता साधने आणि लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवणे यांसारख्या गोष्टींसाठी देणगी देऊन मदत करण्याचे आवाहन केले. यानंतर तिनं पुढं लिहिलं, "जर तुम्ही तिथली दृश्ये पाहिलीत, तर तुमचे हृदय हेलावून जाईल. हे अत्यंत हृदयद्रावक आहे आणि आसामला खरोखरच आपल्या पाठिंब्याची गरज आहे. मी सर्वांना विनंती करते की शक्य तितकी देणगी द्यावी. आणि हा संदेश जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावा, जेणेकरून आपली मदत आसाममधील लोकांपर्यंत पोहोचू शकेल. जय हिंद..." अभिनेत्रीने व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, 'आसाम बुडत आहे, तुम्ही प्रत्येक वेळी मदतीसाठी पुढं आला आहात, आताही त्यांच्यासाठी पुढे या आसाम पूर."

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TAGGED:

ACTRESS BHUMI PEDNEKAR
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