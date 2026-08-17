'शारीरिक आणि मानसिक त्रासाचा सामना केल्यानंतर 35 वर्षीय अभिनेत्री अनन्या राजचं निधन, कुटुंबीयांनी दिली माहिती...
अभिनेत्री अनन्या राजचं निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. तिच्या कुटुंबियांनी सोशल मीडियाद्वारे याबद्दलची माहिती शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 10:42 AM IST
हैदराबाद : '7 आवर्स टू गो' (2016), 'द फाइनल एग्जिट' (2017) आणि 'घोस्ट' (2019) यांसारख्या हिंदी चित्रपटांसाठी ओळखली जाणारी अभिनेत्री अनन्या राजचं वयाच्या 35व्या वर्षी निधन झालंय. तिच्या कुटुंबीयांनी रविवारी या वृत्ताला दुजोरा दिला की, 15 जुलै रोजी झोपेतच तिचे शांतपणे निधन झाले. त्यांनी अभिनेत्रीच्या इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली असून, त्यात तिच्या निधनाबद्दल चाहत्यांना माहिती दिली आहे. 16 ऑगस्ट रोजी तिच्या इन्स्टाग्राम हँडलद्वारे निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर अनेकांना धक्का बसला. ही अभिनेत्री गेल्या वर्षभरापासून शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्यांशी झुंज देत होती.
अनन्या राजचं निधन : एका निवेदनात, कुटुंबानं अनन्याच्या निधनाबद्दल सांगत लिहिलं, 'हे अनन्याचे कुटुंब आहे. अत्यंत दुःखानं आम्ही कळवत आहोत की, 15 जुलैच्या सकाळी अनन्याचं निधन झालं. झोपेतच तिचं शांतपणे निधन झालं. ती वर्षभरापासून शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्यांनी त्रस्त होती आणि त्यावर मात करण्यासाठी तिनं एका योद्ध्याप्रमाणे लढा दिला. ती एक खंबीर मनाची मुलगी होती आणि राणीसारखे जगली. बाळा, तुझी खूप आठवण येईल. आम्ही सर्वांना विनंती करतो की, तिच्या आत्म्यास शांती मिळावी यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा. या कठीण काळात प्राइवेसी आणि शांती मिळावी यासाठीही विनंती करतो .'
चाहत्यांना बसला धक्का : अनन्याच्या अचानक झालेल्या निधनामुळं अनेकांनी आपलं दुःख व्यक्त केलंय. एका यूजरनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'अनन्या राज, तुझ्या आत्म्यास शांती लाभो. हे खूप धक्कादायक आणि हृदयद्रावक आहे. तू जिथे कुठे असशील, तिथे देव तुला शांती देवो.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'अनन्याच्या निधनाची बातमी ऐकून मला खूप धक्का बसला. मी खूप काळापासून तिची चाहती होती. तिचा चेहरा निरागस आणि सुंदर होता. आम्ही देवाकडे प्रार्थना करतो की, तिला शाश्वत शांती लाभो.' आणखी एका यूजरनं लिहिलं 'ती खूप सुंदर, भावूक आणि एक अद्भुत व्यक्ती होती. हे धक्कादायक आहे. देव तिच्या आत्म्याला शांती देवो. कृपया अनन्याच्या कुटुंबियांना हिम्मत मिळो.' दरम्यान अनन्यानं चित्रपटांमध्ये काम केलच आहे, मात्र तिनं टी-सीरीज, झी म्युझिक आणि टाइम्स म्युझिक सारख्या आघाडीच्या, लेबल्सच्या म्युझिक व्हिडिओंमध्येही काम केलंय. ती श्रीनिवास राजू लिखित आणि दिग्दर्शित 'ठगदे ले' या तेलुगू चित्रपटातही दिसली होती.